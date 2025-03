Ano, rozhlas a televize jsou zastaralé, ale...

17. 3. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty



To je sice pravda, ale čtenář tomu nerozumí. Nejde o to, že si bez rozhlasu a televize dnes může každý na internetu vysílat co chce, a že tedy není potřeba rozsáhlého financování rozhlasových studií a sítí vysílačů, ale jde o zavedenou značku. Jeden čtenář tady na fóru Britských listů pod článkem navrhujícím, aby Česká republika zorganizovala financování rozhlasů Hlas Ameriky, Svobodná Evropa, Svobodná Asie a Svoboda, argumentuje, že to je nesmysl, že rozhlas je zastaralé médium (stejně jako televize) s klesající sledovaností a že ho vůbec v dnešní době není potřeba: natočit a vysílat si může na internetu formou podcastů či jinak kdokoliv, kdo chce.







Vysílání stanic Hlas Ameriky, Svobodná Evropa, Svobodná Asie a Svoboda do soboty, než je Trump vypnul, sledovalo čtyři sta milionů posluchačů.





Je sice pravda, že si každý může vyslat na internetu, co chce, ale protože to nedělá pod zavedenou značkou, nikdo si toho nepovšimne. Je známo, že i když změníte vysílací čas nějakého pravidelného rozhlasového či televizního pořadu, dojde automaticky k poklesu jeho sledovanosti. Lidi jsou na značky zvyklí.





Jinou otázkou je, zda by se případné individuální internetové vysílání do autoritářských zemí, jako je Írán či Bělorusko nebo Rusko vůbec dostalo - v těch zemích existují různá omezení k zahraničnímu internetu a k "podvratným" zdrojům. Jednodušší je slyšet to rádio na krátkých vlnách, pokud režimy nezapnou rušičky, jak tomu bývalo za komunismu, ale myslím, že dnes už na to státy nemají peníze.





Proto je vlastně Trumpovo vypnutí těchto rozhlasových stanic vážným útokem na ně - i kdyby bylo nakrásně obnoveno, situace se nevrátí k zavedeným zvyklostem - příchod posluchačů k nově zapnuté Svobodné Evropě bude nějakou dobu trvat.





Pokud by evropské země - třeba z iniciativy České republiky - skutečně usilovaly o obnovení Svobodné Evropy a dalších stanic třeba jen na internetu, součástí jejich obnovení by musela být masivní reklamní kampaň informující posluchače, že ty stanice jsou obnoveny. Jak byste však takovou reklamu dostali do autoritářských zemí, kam stanice Hlas Ameriky, Svobodná Evropa, Svoboda a Svobodná Asie vysílaly, to netuším.

0