Channel 4 News: Ukrajina: žádná změna, Putin stále útočí

15. 3. 2025

Moderátorka, Channel 4 News, sobota 15. března 2025: Dobrý večer. Sir Keir Starmer řekl na virtuálním summitu své koalice ochotných, že spojenci Ukrajiny nyní aktivně plánují, jak bránit mír, ale to závisí především na tom, zda Vladimir Putin přistoupí na dohodu. Ukrajinský prezident Vladimir Zelenskyj na summitu prohlásil, že rozhovory jsou velmi dobré, ale světoví lídři nyní musí jednat a vyvinout na Rusko mnohem větší tlak. O uplatnění přísnějších sankcí a zabavení zmrazených ruských aktiv dnes vedoucí představitelé jednali, ale prozatím nebyla oznámena žádná pevná rozhodnutí. Putin tak může beztrestně pokračovat v oddalování míru.







Dnes večer se také dozvíte, jak se díky rychlému uvažování podařilo zabránit ekologické katastrofě v Severním moři, protože kapitán nákladní lodi stanul před soudem.

Nový zármutek v Gaze, kde izraelský nálet zabil 9 Palestinců na charitativní misi, včetně dvou novinářů, a hlavní město Srbska zažívá jedno z největších shromáždění za poslední desetiletí, kdy desetitisíce lidí protestují proti korupci a nedbalosti vlády.

Čtrnáct dní poté, co v Lancaster House shromáždil ukrajinské spojence, uspořádal britský premiér virtuální setkání své takzvané Koalice ochotných, k níž se připojily další země. Sir Kier Starmer uvedl, že jejich společné odhodlání je větší než dříve, ale musí být připraveny bránit jakoukoli mírovou dohodu s Ukrajinou. Řekl také, že reakce Ruska nebyla dostatečně dobrá. Spojené státy se jednání neúčastnily.

Reportérka: Včera večer v Chersonu byly hlasitější než jakékoli řeči o příměří nebo zvěsti od prezidenta Trumpa ruské bomby a dělostřelecká palba.





Muž: „Dva nebo tři výbuchy a pak jeden velký. Vybuchlo to. Právě tady. Bylo to jako vlna.“





Reportérka: Jeden člověk byl zabit a tři zraněni, včetně čtrnáctileté dívky, Putinova válečná mašinérie je stále v pohybu a Trumpův plán na přerušení bojů uvázl na mrtvém bodě, i když on sám by to tak neoznačil.





Trump: „Z hlediska příměří a nakonec i dohody mám z Ruska docela dobré pocity.“





Sir Keir Starmer v Londýně předsedal online schůzce 26 zemí plus NATO a EU ve snaze dotlačit Putina k tomu, aby oznámil přísnější sankce, ačkoli nechtěl říci, proti čemu.





Starmer: „Putin se snaží otálet, s tím, že prý musí proběhnout pečlivá analýza, než dojde k příměří. No, svět potřebuje činy, ne studii, ne prázdná slova a podmínky. Ze strany Ruska to není dost dobré. A my jsme se dohodli, že náš kolektivní tlak na Rusko bude vyvíjen ze strany nás všech, kteří jsme dnes dopoledne byli na jednání.





Reportérka: Sir Keir Starmer se stále drží té myšlenky bezpečnostní záruky USA pro případné evropské mírové síly, když se ho na to dnes ptali, řekl: Podívejte, můj tým je denně v kontaktu s USA ohledně spolupráce s nimi oběma. On i Francie, stejně jako prezident Macron se jasně vyjádřili, že bez toho žádná dohoda nemůže existovat, ale za současného stavu se to nechystá, což nezapomněl zmínit ukrajinský prezident Zelenskyj, který zveřejnil nahrávky svého příspěvku z dnešního dopoledne:





Zelenskyj: „Mír bude spolehlivější s evropskými kontingenty na místě a americkou stranou jako záštitou. Musí existovat jasné závazky, jak to bude fungovat.





Reportérka: Dva týdny po prvním summitu o vytvoření takzvané Koalice ochotných dnes Starmer oznámil, že vojenští představitelé 30 spojenců Ukrajiny se ve čtvrtek sejdou v Londýně k rozhovorům vedeným Brity a Francouzi, přičemž vojenské plánování míru je nyní v operačním režimu.





Rusko dnes zveřejnilo tyto fotografie znovudobytých měst ve své západní Kurské oblasti, kde opět vlaje jeho vlajka. Ukrajina se zde při bleskových náletech zmocnila značného území v srpnu loňského roku jako vyjednávací trumf pro budoucí jednání. Ruská armáda ji však zatlačila zpět. Jak daleko, o tom se vedou spory. Prezident Zelenskyj také uvedl, že ruská armáda shromažďuje vojáky podél severovýchodní hranice Ukrajiny a připravuje se na nový vpád do Sumské oblasti. Kdy Putin konečně zasedne k jednacímu stolu, je v popředí zájmu obou vůdců.



* * *







Moderátorka: Bill Browder byl jedním z největších zahraničních investorů v Rusku, dokud se nedostal do konfliktu s ruskými úřady. Od té doby je hlasitým bojovníkem proti prezidentu Putinovi, proti zkorumpovaným úředníkům a proti porušování lidských práv. Nyní se ke mně připojil ve studiu. Myslíte si, že si Vladimir Putin v současné době z nás všech dělá legraci?





Bill Browder: No, v tuto chvíli se ještě nic nestalo. Vladimir Putin útočí na Ukrajinu. Trump slíbil příměří a Vladimir Putin s příměřím nesouhlasil, takže, víte, jsme v úplně stejné situaci, v jaké jsme byli od začátku celé té věci, byl tu všelijaký hluk mimo Rusko, mimo Ukrajinu, ale nic se nestalo.





Moderátorka: Zelenskyj říká, že dneska na něj budeme tlačit tím, že zvýšíme sankce. Jaké přísnější sankce by skutečně mohly něco změnit a mohly by i být provedeny, zavede je Trump?





Bill Browder: To hlavní, co zbývá, je tu spousta sankcí, ale pořád je tu ropa. Rusko produkuje obrovské množství ropy. Tuto ropu prodává na Západ a na Východ všemi různými směry za spoustu peněz. A z těchto peněz financuje své války. A pokud to chceme zastavit, pokud chceme Putina skutečně srazit na kolena, musíme zastavit tok ropy a tok peněz z jeho ropy.





Moderátorka: A byl by Trump ochoten to udělat?





Bill Browder: Nevidím Trumpa ochotného udělat téměř nic jiného než se tak trochu bít do prsou a křičet na Vladimira Zelenského.





Moderátorka: Ale to by zvýšilo ceny ropy. pro spotřebitele.





Bill Browder: No, důvod, proč jsme to zatím neudělali, je ten, že když odeberete 10 % světové ropy, což Rusko produkuje, co se stane? Cena se zvýší a my se už teď obáváme inflace. A tak jsme tak trochu uvízli mezi dvěma kameny. Nechceme inflaci. Co budeme dělat?





Moderátorka: Co tedy uděláme? Mám na mysli vydání zmrazených aktiv Ukrajině, nejen úroků z aktiv. Je to něco, co lze udělat?





Bill Browder : No, v tuto chvíli je celá válka o zdroje. Trump pohrozil, že zdroje odřízne, a pár dní to dělal, a jeden ze způsobů, jak celý problém obejít, je, že na začátku války Západ zmrazil 300 miliard dolarů rezerv ruské centrální banky. Jedním z dalších způsobů, jak Trumpa vyřadit z rovnice, je říct, zabavme Putinovi peníze, použijme je na financování obrany Ukrajinců, a až budou Ukrajinci připraveni ve chvíli, kdy budou mít výhodu, mohou pak vyjednávat z pozice síly, místo aby Trump požadoval, aby fakticky kapitulovali, což se dosud děje.





Moderátorka: Takže to je podle vás naléhavější než sankce.





Bill Browder: Podle mého názoru je to to, co by změnilo pravidla hry. 300 miliard dolarů mění povahu této války.





Moderátorka: Ale Keir Starmer a další stále říkají, že je to složité. Nemůžeme to udělat z právních důvodů. Souhlasíte?

Bill Browder : Není to složité a řada nejlepších právníků na světě to řekla, předložila své návrhy, Keir Starmer by to mohl udělat hned, kdyby chtěl. A měl by to udělat.

Moderátorka: No, jedna věc, kterou Keir Starmer udělal s Emmanuelem Macronem a dalšími, je vytvoření této takzvané koalice ochotných. Myslíte si, že by to přimělo Vladimira Putina, aby se pozastavil, než se v budoucnu vrátí pro další kus Ukrajiny?



Bill Browder : Myslím, že je to naprosto předčasné, protože žádné příměří neexistuje. Nemyslím si, že Putin bude souhlasit s příměřím, a pokud ano, nebude chtít, aby tato koalice byla na Ukrajině, je sice je skvělé, že to Keir Starmer dělá. Obdivuji ho za jeho vůdčí schopnosti. Ale jsme tak daleko od situace, kdy by došlo k nějakému příměří, kdy by někdo skutečně mluvil o tom, že něco udělá.

Moderátorka: Myslíte si, že na tento okamžik budeme vzpomínat jako na dobu, kdy jsme odvrátili třetí světovou válku, nebo k ní zasejeme důvody?

Bill Browder: Myslím, že se na tento okamžik budeme dívat zpět a bude to jeden z mnoha okamžiků dlouhé, strašné války, kterou Putin začal a kterou má jedinečnou možnost kdykoli ukončit ústupem, ale odmítá to udělat. Za půl roku tu budu sedět se stejnými problémy jako dnes.

Moderátorka: To je deprimující představa. Takže Bille Browdere, děkuji vám, že jste k nám přišel.







