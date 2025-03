Musíme se připravovat na válku? – "Samozřejmě!"

17. 3. 2025

čas čtení 8 minut

Bývalý tříhvězdičkový generál Ben Hodges varuje před stažením amerických vojsk z Evropy, jmenuje Putinovy další cíle po Ukrajině a vysvětluje, proč by Švýcarsko mělo masivně investovat do protivzdušné obrany. Ptal se Robin Bäni. Bývalý tříhvězdičkový generál Ben Hodges varuje před stažením amerických vojsk z Evropy, jmenuje Putinovy další cíle po Ukrajině a vysvětluje, proč by Švýcarsko mělo masivně investovat do protivzdušné obrany. Ptal se

Pane Hodgesi, když se Donald Trump v roce 2017 poprvé nastěhoval do Bílého domu, byl jste vrchním velitelem americké armády v Evropě. Co to bylo za dobu?

Ben Hodges: V té době jsem rozšiřoval americké jednotky v Evropě až do svého odchodu do důchodu na konci roku 2017. Nevěděl jsem, co nás čeká – že Trump jednoho dne bude vyhrožovat stažením amerických vojáků z Evropy.

Mohl by Trump skutečně splnit svou hrozbu?

Jasně. Jedinou otázkou je kdy. A kolik vojáků stáhne.

Jak jste k tomuto závěru dospěl?

Americké ministerstvo obrany v současné době financuje 100 000 vojáků v Evropě prostřednictvím tří fondů: běžného rozpočtu, Evropské iniciativy odstrašení (EDI) a zvláštních fondů pro Ukrajinu. Tyto speciální fondy vyprší. Bez nových fondů by pravděpodobně muselo být z Evropy staženo 10 000 amerických vojáků.

A pak?

Poté by se mohl dostat k EDI. Tento zvláštní fond byl vytvořen po anexi Krymu v roce 2014 s cílem odstrašit Rusko. jeho prostřednictvím Washington financuje rotující rozmístění jednotek v Evropě. Jedná se o tankové brigády, stíhací piloty, dělostřelecké čety, tedy asi 30 000 vojáků, z nichž každý je umístěn v Evropě po dobu šesti až devíti měsíců.

Proč by to Trump dělal?

Protože chce rozmístit vojska jinde. Každá nová americká vláda kontroluje, kde rozmístí své síly. To je nezbytné, protože prostředky nejsou dostatečné pro všechny požadavky. A z toho, co slyším z Washingtonu, už Evropa není prioritou. Trump považuje Čínu za hlavního protivníka. Proto chce, aby se Evropa konečně znovu vyzbrojila. Pak budou USA také moci rozmístit své jednotky v indopacifickém regionu, kde dosud nebyly trvale rozmístěny.

Je skutečně v americkém zájmu ponechat Evropu jejím vlastním prostředkům?

Ne, to není ono. Američtí vojáci nejsou v Evropě primárně proto, aby chránili Německo, Francii nebo Švýcarsko.

Ale?

Evropa je pro USA strategickou základnou, ze které jsou koordinovány operace v Africe, na Středním východě a v Eurasii. Je to o předsunuté obraně. Amerika se nemůže chránit pouze v Texasu nebo Severní Karolíně.

Trump to zjevně vidí jinak.

Ano, podle jeho vnímání Američané platí miliardy za obranu Evropy. Americké ozbrojené síly jsou mnohem víc než jen evropská bezpečnost. Mimochodem, USA mají obrovský ekonomický prospěch ze stabilní Evropy.

Co by stažení amerických vojsk znamenalo pro Evropu?

Pokud se americká stopa v Evropě zmenší, zvýší se riziko, že Putin rozšíří konflikt do dalších evropských států.

Jak pravděpodobný je podle vás Putinův útok na jinou zemi?

Pokud Putin prosadí svou na Ukrajině, myslím, že je velmi pravděpodobné, že Rusko postoupí například do Moldavska nebo do pobaltských států. Ruští propagandisté o tom mluví neustále. Nejedná se tedy o nepodloženou obavu, ale o opakovaně jednoznačný záměr Kremlu.

Za předpokladu, že k tomu dojde, přispěchají USA na pomoc?

Ve skutečnosti by to měla být ta nejjednodušší otázka pro každého amerického prezidenta: Samozřejmě, můžete se na nás spolehnout. Ale samotný fakt, že tato otázka je v současné době často kladena, je špatným znamením.

Bez USA by NATO bylo mrtvé. Pak by aliance již nebyla schopna Putina odstrašit.

To bych neřekl. Ekonomika EU je mnohem větší než ekonomika Ruska. Budou-li mít evropští lídři politickou vůli udělat to, co je nezbytné, mohou Rusko odstrašit i bez USA.

V tuto chvíli však Evropa nemá vojensky co nabídnout.

Tento příběh se v současné době šíří všude, ale je to mylná představa. Na Francii a Velkou Británii – jaderné mocnosti i členy NATO – se často zapomíná. Pak budou tisíce Němců a Holanďanů rozmístěny v Litvě, Britové v Estonsku, Kanaďané v Lotyšsku. Kromě toho Itálie, Francie a Německo mají silné armády, nemluvě o Finsku nebo Polsku. Dohromady se jedná o značnou sílu.

EU plánuje investovat do obrany 800 miliard eur. Evropa se chce stát vojensky nezávislou na Američanech. Je to realistický cíl?

Je pravda, že Starý svět je stále závislý na amerických zpravodajských službách, velitelských strukturách, logistice a satelitech. To se ale může změnit. Evropa to prostě musí chtít.

Jak dlouho bude trvat, než bude Evropa vojensky soběstačná?

To záleží na tom, kam peníze jdou: do školství, zdravotnictví, životního prostředí nebo bezpečnosti? Politici musí dát obyvatelstvu jasně najevo, že ne všechno lze dělat ve stejné míře. Záleží také na konkrétních opatřeních. V současné době Evropa vyváží 50 % své munice do Afriky a na Střední východ. Tyto zásoby mohou být rychle přesměrovány na doplnění vlastních zásob, pokud vlády absolutně chtějí. A pak musí být změněny zákony. V mnoha evropských zemích, včetně Německa, mohou zbrojařské společnosti vyrábět pouze v případě, že dostanou vládní objednávku. Pokud bude toto omezení zrušeno, produkce se masivně zvýší.

Opět, jaký si myslíte, že bude konec, kdy bude Evropa vojensky nezávislá?

Musíme se ptát sami sebe, kdy bude Rusko připraveno zahájit konvenční útok na jinou evropskou zemi. Pokud Putin dosáhne svých cílů na Ukrajině letos, bude to trvat jeden, dva, možná i tři roky a Rusko bude připraveno. Hodiny tikají, nesmíme ztrácet čas. Nyní to není otázka debaty, ale akce.

To zní, jako bychom se museli připravit na válku.

Samozřejmě! Nejlepším způsobem, jak zabránit válce, je připravit se na ni. Víme to z 5000 let historie. Ti, kteří jsou nepřipraveni – ať už fyzicky, morálně nebo mentálně – vyvolávají agresi.

Musí se připravit i Švýcarsko?

Na začátku je nepravděpodobná jakákoli válka. Před třemi lety nikdo nevěřil ve velký útok Ruska na Ukrajinu. Švýcarsko by se také mělo připravit.

Švýcarsko je neutrální země.

Myslím že Rusko nerespektuje švýcarskou neutralitu. To nutně neznamená, že ruské tanky jednoho dne vjedou do Švýcarska. Ale vidíme například, jak Rusko narušuje volný obchod v Černém a Severním moři – jinými slovy, jak vede hybridní válku. Švýcarsko vůči tomu není imunní.

Co doporučujete švýcarským ozbrojeným silám?

Za prvé: Naučte se používat drony a bránit se proti nim v širokém měřítku. Za druhé: Masivně investovat do protivzdušné obrany. Rusko používá obrovské množství dělostřelectva, klouzavých bomb a raket k vyčerpání nepřátelské infrastruktury. A za třetí: Trénujte manévry ve velkém měřítku. Doba malých, cílených operací je pryč. Stejně jako za studené války se musíme znovu naučit, jak bojovat s těžce vyzbrojenou ruskou armádou.

Nyní mluvíme o válčení, ale svět debatuje o míru. Jaká je Trumpova strategie na Ukrajině?

Myslím, že Trump opravdu chce ukončit válku. Ale on jen vyvíjí tlak na Ukrajinu. Co přesně má tato strategie být, nechápu.

Trump pohrozil Putinovi sankcemi, pokud se Rusko uzavře míru.

Sankce samy o sobě nestačí. Je zapotřebí vojenského tlaku, aby Putinovy jednotky složily zbraně. Vyhlazovací válku zastavíte pouze tehdy, pokud si vládce Kremlu bude myslet, že již nemůže dosáhnout svých cílů na Ukrajině – jinak bude Putin pokračovat, dokud si Ukrajinu nepodmaní.

To nezní, jako byste v dohledné době očekával mír.

V tuto chvíli hodně záleží na Trumpovi. Bude vážně vyvíjet tlak na Rusko? Pokud ano, pak se to může stát rychle. Ale stále jsme v první fázi. Všechny tyto rozhovory v Rijádu, v Oválné pracovně, v Moskvě, Bruselu, Paříži, Londýně – to není nic jiného než příprava na možné příměří. O skutečném míru se zatím nediskutuje.

Zdroj v němčině: ZDE

0