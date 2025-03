Putin chválí Trumpa za to, že „dělá vše“ pro zlepšení vztahů mezi USA a Ruskem

14. 3. 2025

Putin reaguje na Trumpovu výzvu k záchraně „obklíčených“ ukrajinských vojáků v Kursku, ačkoli neexistují žádné důkazy o obklíčení



Vladimir Putin pochválil Donalda Trumpa za to, že „dělá vše“ pro zlepšení vztahů mezi Moskvou a Washingtonem poté, co Trump prohlásil, že USA v posledních dnech vedly s Putinem „velmi dobré a produktivní rozhovory“.



Putin na setkání svých bezpečnostních šéfů řekl, že zlepšení vztahů s USA je nyní na pořadu dne. „Víme, že nová administrativa v čele s prezidentem Trumpem dělá vše pro to, aby obnovila alespoň něco z toho, co bylo v podstatě zničeno předchozí americkou administrativou,“ řekl.



Putin rovněž reagoval na Trumpovu výzvu k záchraně životů „tisíců" obklíčených ukrajinských vojáků a řekl, že ji vyslyší, pokud se vojáci vzdají. Neobjevily se však žádné důkazy, které by podpořily Putinovo a Trumpovo tvrzení, že dochází k rozsáhlému obklíčení ukrajinských vojsk, což vojenští velitelé v Kyjevě výslovně popřeli.





Výměna vřelých slov mezi Trumpem a Putinem pravděpodobně způsobí další znepokojení v Kyjevě a evropských hlavních městech, která jsou již nyní vyděšena náznaky přítulnosti nové americké administrativy k Moskvě a zároveň vyvíjením tlaku na Ukrajinu.



Výroky zazněly poté, co Steve Witkoff, Trumpův blízký spojenec a zvláštní vyslanec pro Blízký východ, ve čtvrtek pozdě večer jednal s Putinem o americkém návrhu na okamžité 30denní příměří ve válce na Ukrajině.



Kyjev již návrh přijal, zatímco Putin ve čtvrtek stanovil řadu rozsáhlých podmínek, které by musely být splněny, než by Rusko s příměřím souhlasilo, mezi něž patří i podmínka, že Ukrajina nesmí během 30denního příměří znovu zbrojit ani mobilizovat.



V pátečním příspěvku na serveru Social Truth však Trump uvedl, že existuje „velmi dobrá šance“, že by válka mezi Ruskem a Ukrajinou mohla „konečně skončit“.



Trump rovněž uvedl, že apeloval na Putina, aby zachránil životy „tisíců ukrajinských vojáků“, kteří jsou údajně obklíčeni ruskou armádou. S tímto tvrzením Putin poprvé vystoupil počátkem týdne, když uvedl, že ukrajinští vojáci byli obklíčeni při ústupu z ruské Kurské oblasti a měli na výběr „vzdát se, nebo zemřít“.



Trump Putinovo tvrzení zopakoval a napsal, že tisíce vojáků jsou během ústupu „zcela obklíčeny“. Napsal: „Důrazně jsem požádal prezidenta Putina, aby byly jejich životy ušetřeny. Byl by to strašný masakr, jaký jsme nezažili od druhé světové války. Bůh jim všem žehnej.“



Putin sdělil své bezpečnostní radě, že Trumpovu výzvu vyslechl, a uvedl, že životy ukrajinských vojáků budou ušetřeny, pokud se vzdají. Ukrajinská armáda a nezávislí analytici však popřeli, že by došlo k obklíčení vojsk.



Ukrajinský generální štáb to napsal v prohlášení zveřejněném na svých mediálních kanálech: „Zprávy o údajném 'obklíčení' ukrajinských jednotek nepřítelem v Kurské oblasti jsou nepravdivé a vymyšlené Rusy za účelem politické manipulace a vyvíjení nátlaku na Ukrajinu a její partnery. Obklíčení našich jednotek nehrozí.“



Ukrajinské bezpečnostní zdroje, nezávislí vojenští analytici a dokonce i proruské telegramové kanály tvrzení o obklíčení ze strany Putina a Trumpa zpochybnily.



Vojáci bojující v regionu tvrdí, že již dva týdny probíhá etapové stahování jednotek, a přestože mnoho vojáků čeká nebezpečná a náročná trasa ústupu, nevěří, že by došlo k masovému obklíčení jednotek. „Po sedmi měsících jsme se prostě stáhli. K žádnému obklíčení nedošlo,“ řekl ve čtvrtek jeden z vysokých bezpečnostních představitelů.



Michael Kofman, vojenský analytik Carnegie Endowment, označil tvrzení o masovém obklíčení za „fikci“.



Někteří vlivní ruští vojenští bloggeři podporující válku v posledních dnech tvrzení ruských představitelů o obklíčení zpochybnili s tím, že žádný ze znaků takové akce nebyl viditelný.



V pátek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Putin poslal Trumpovi prostřednictvím Witkoffa zprávu o jeho návrhu na příměří, a dodal, že vidí důvod k „opatrnému optimismu“, že by mohlo být dosaženo dohody.



Peskovovo prohlášení zopakoval i americký ministr zahraničí Marco Rubio, který uvedl, že existují „důvody k opatrnému optimismu“.



„Podrobněji prozkoumáme ruskou pozici a prezident poté určí, jaké budou další kroky. Stačí říci, že si myslím, že existují důvody k opatrnému optimismu,“ řekl Rubio. „Samozřejmě uvidíme, co budou Rusko a další ochotni udělat. Nejde jen o Rusko, samozřejmě to musí být přijatelné i pro Ukrajinu.“



Navzdory zjevnému optimismu Bílého domu americké zpravodajské služby údajně vyhodnotily, že Putin je i nadále odhodlán dosáhnout „svého maximalistického cíle ovládnout Ukrajinu“.



V pátek o tom informoval deník Washington Post s odvoláním na zprávu zpravodajských služeb, která 6. března kolovala mezi politiky Trumpovy administrativy a v níž se uvádí, že Putin je i nadále odhodlán ziskat kontrolu nad Kyjevem.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek zopakoval, že ruské pokusy stanovit podmínky pro 30denní příměří pouze „komplikují a protahují proces“.



„Rusko je jedinou stranou, která chce, aby válka pokračovala a diplomacie se rozpadla,“ řekl Zelenskyj na X po telefonátu se státním sekretářem Svatého stolce kardinálem Pietrem Parolinem. „Putin válku sám neukončí. Ale síla Ameriky stačí k tomu, aby se tak stalo.“





Zelenskyj zdůraznil závazek Ukrajiny dodržovat příměří a označil ho za příležitost k nastolení trvalého míru. „Během období klidu jsme mohli připravit spolehlivý mírový plán, položit ho na stůl, projednat podrobnosti a realizovat ho. Jsme připraveni,“ uvedl ukrajinský prezident.





