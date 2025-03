Příště Putin možná poskytne Američanům své diplomaty, aby s ním jednali

14. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Americký prezident Trump je mnohými účastníky debat ve veřejném prostoru považován za silného vůdce. Ano, pokud čtrnáctiletý výrostek kopne do zadku malého školáčka, který byl ještě nedávno jeho kamarád, lze to považovat za projev síly. Pokud to někdo tak vidí, říká tím hodně sám o sobě. Síla by se měla prokázat vůči silnému.

Jakmile ale přijde na Rusko, Trump není schopen udělat fakticky nic. Donutil Ukrajinu k tomu, aby souhlasila s třicet dní trvajícím příměřím. Do Ruska o tom jel za USA jednat zvláštní vyslanec pro Blízký východ. Proč? Protože Kreml odmítl člověka, kterého Trumpova administrativa určila pro jednání o Ukrajině. Příště by mohl Putin Trumpovi vysvětlit, že nejlepší by bylo, aby za USA u stolu seděl ruský diplomat.





Trump pořád dokola opakuje, jak moc Rusko stojí o mír. Možná tím mírem má na mysli pokračující vražedné útoky Ruska na Ukrajinu. Ale řekněme si reálně, co se za Trumpa zatím podařilo: Ukrajina ztratila své územní zisky v Kurské oblasti. Tak dlouho je držela a najednou. Není to zajímavé?





Slyšel jsem spekulace, že se stáhla po nátlaku USA. Jenže dnes v Radiožurnálu říkal Martin Dorazín, stálý zpravodaj ČRo na Ukrajině, že ruská armáda pokračuje z Kurské oblasti v útoku na ukrajinské území a že Ukrajinci nechali Rusům při ústupu značné množství západních zbraní. Možná je to chytrý způsob ze strany siláka Trumpa, jak pomáhal Rusku se zbrojením. V každém případě člověk žasne nad tím, jak dlouho se u nás v médiích omílalo, že zisky v Kurské oblasti jsou pro Ukrajinu zásadní, a najednou ticho.





Důležitá otázka na závěr: dokáže se z toho Trump zase nějak vykroutit, nebo už je všem jasné, že bez Ruska není žádné příměří možné a že Trump nemá na Rusko žádné páky? Budeme muset stále dokola poslouchat ty pitomosti o tom, jaký je to silák, protože chce anektovat Grónsko, vyhrožuje Ukrajině a chce zničit Kanadu?





„Není náš typ.“ Putin odstavil Trumpova vyslance, uvádí NBC





https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/neni-nas-typ-putin-chtel-odstavit-trumpova-vyslance-kellogga-uvadi-nbc-359014













0

170

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }a:link { color: #0563c1; text-decoration: underline }