Pokud obrana vyžaduje snižování životní úrovně, musíme začít u bohatých

15. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Stále častěji jsme upozorňováni na to, že obrana musí být i za cenu snižování životní úrovně. Výborně, souhlasím. Jak ale poznat, že se to myslí vážně? Navrhuji jednoduchý test: vážně to s obranou myslí ten, kdo chce zvyšovat daně z vysokých příjmů a velkého majetku.





Vždyť pokud se má životní úroveň snižovat, tak přece tam, kde je nadbytek, kde jsou zdroje. Místo dvou aut porsche budete mít jen jedno. To snad lze zvládnout pro demokracii a svobodu, ne?