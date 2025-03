Švýcarsko: Poslanci chtějí přezkoumat nákup amerických stíhaček

Zahraniční politika amerického prezidenta znepokojuje poslance všech stran. Nyní se politici od SP až po SVP chtějí znovu podívat na dohodu s USA o švýcarských stíhačkách, píše Anja Burri.

Způsob, jakým se Donald Trump snaží ukončit válku na Ukrajině, vyvolává nejistotu také ve Federálním paláci. Nejpozději po skandálu mezi Trumpem a Volodymyrem Zelenským si mnozí kladou otázku, zda Evropa může stále důvěřovat USA.

Tato otázka má v současné době zvláštní význam pro švýcarskou bezpečnostní politiku: nákupem amerických stíhaček F-35 a systému protivzdušné obrany Patriot je naše země plně závislá na americké technologii protivzdušné obrany – a na tom, že Američané dodrží smluvně slíbenou "pevnou cenu" šesti miliard švýcarských franků za 36 stíhaček i za Trumpa.

To je přesně to, co známí bezpečnostní politici v současné době zpochybňují. Místodržitel rady států Werner Salzmann říká, že je problémem s cenami znepokojen: "Ministerstvo obrany a Viola Amherd nás vždy ujišťovaly, že Švýcarsko může koupit F-35 za pevnou cenu. Ale zjevně existují nejistoty," říká.

V rozhovoru pro "NZZ am Sonntag" před dvěma týdny švýcarský Federální kontrolní úřad opět zpochybnil závaznost takto pevných cen. Smyslem pevné ceny je, že pozdější nevypočitatelné faktory – jako jsou vyšší výrobní náklady – nemohou stíhačky zdražit. Kritici se obávají, že Trump by nyní nemohl přijmout výhodnou zakázku pro Švýcarsko – zejména proto, že jiné země jako Německo nebo Norsko nebyly schopny vyjednat pevné ceny. Americké ozbrojené síly navíc očekávají rostoucí výrobní náklady.

Nový ministr obrany se musí zapojit

Místopředseda rady států Salzmann proto vyzývá nástupce ministryně obrany Violy Amherd, aby znovu analyzoval "celou situaci kolem těchto zakázek". Oznámil, že požádá Komisi pro bezpečnostní politiku o to, aby byl nový ministr obrany co nejdříve vyslechnut na toto téma.

Člen Rady států FDP Josef Dittli také říká: "Pokud panuje nejistota, je logické, že po změně vlády v USA znovu zkontrolujeme, jak jsou kupní smlouvy na F-35 vystavené." Alarmismus je však zcela jistě na místě.

Středová radní států Marianne Binder se naopak nechce připojit k chóru varování: "Tomu, co se právě teď děje v Bílém domě, je opravdu těžké uvěřit, ale stále předpokládám, že smlouvy budou dodržovány," říká. Zejména proto, že Donald Trump si myslí, že stát řídíte jako firmu, měl by si být o to víc vědom toho, že nespolehliví obchodní partneři se střílí do vlastní nohy. "Americké společnosti jsou závislé na globální ekonomické a spolehlivé spolupráci a na objednávkách."

"Trump může kdykoli vypnout IT systémy"

Než bude muset nový ministr obrany poskytovat informace bezpečnostním politikům v Radě států, je nyní řada opět na Viole Amherd. Národní radní SP Fabian Molina oznámil jménem parlamentní skupiny SP, že "v zájmu bezpečnosti a federálních financí znovu předloží nákup nového letadla k debatě na jarním zasedání".

Pro sociální demokraty je to jasné: "Pevné ceny, které za F-35 slíbila Federální rada, neplatí a je známo, že americká armáda pod vedením Trumpa může IT systémy letadla kdykoli vypnout," říká Molina. Sociální demokracie se chce zeptat na další otázky týkající se obávaného zpoždění dodávky. Existují také strategické otazníky, říká Molina: "USA již nejsou pod Trumpem spolehlivým partnerem. Měli bychom se také mnohem více orientovat na naše evropské partnery v bezpečnostní politice a nakupovat stíhačky, které jsou kompatibilní se systémy našich sousedů."

Nákup stíhaček F-35 byl smluvně dohodnut s USA. V roce 2020 švýcarští voliči schválili nákup nových stíhaček v referendum 50,1 % hlasů – to bylo předtím, než bylo jasné, který letoun si Švýcarsko vybere. Podle Armasuisse budou první stíhačky dodány v roce 2027. Nejprve zůstanou v USA, kde budou trénováni první piloti. Poslední tranše těchto letadel má přijít do Švýcarska v roce 2030. V případě nedodržení dodacích termínů se smluvní pokuta neposkytuje. To je běžné v takových smlouvách mezi dvěma vládami, píše Armasuisse.

Zdroj v němčině: ZDE

