Osmasedmdesátiletý Robert Reich. Jsme v jiném světě

9. 3. 2025

čas čtení 5 minut







Přátelé,



Zdá se to jako věčnost, ale v úterý uplyne sedmý týden tohoto odporného režimu. Než zveřejním svůj nedělní obrázek, rád bych pohovořil o tom, jak se vyrovnat se stresem této doby, píše Robert Reich, bývalý americký ministr zaměstnanosti



Několik lidí, které znám, se s tím vyrovnává tak, že zůstávají v popírání. Nadále normalizují to, co se děje, ve známých termínech republikán versus demokrat, pravice versus levice, konzervativec versus liberál nebo progresivista.



Ale klamou sami sebe. Na tomhle není nic normálního. Jsme teď v jiném světě. Dokonce i označení „Trump 2.0“ radikálně podceňuje to, co se děje.

Přátelé,Zdá se to jako věčnost, ale v úterý uplyne sedmý týden tohoto odporného režimu. Než zveřejním svůj nedělní obrázek, rád bych pohovořil o tom, jak se vyrovnat se stresem této doby,Několik lidí, které znám, se s tím vyrovnává tak, že zůstávají v popírání. Nadále normalizují to, co se děje, ve známých termínech republikán versus demokrat, pravice versus levice, konzervativec versus liberál nebo progresivista.Ale klamou sami sebe. Na tomhle není nic normálního. Jsme teď v jiném světě. Dokonce i označení „Trump 2.0“ radikálně podceňuje to, co se děje.



Na výběr je demokracie, nebo diktatura. Samospráva, nebo oligarchie. Každý si musí vybrat stranu. Nevybrat si znamená akceptovat síly, které nyní mají moc - umožnit Trumpovi, aby se stal ještě větším diktátorem, a jeho miliardářským podporovatelům a kumpánům, aby odčerpali ještě více oligarchického bohatství a moci.



Dalším mechanismem zvládání, který je stejně nebezpečný, je vzdát se - podlehnout cynismu a věřit, že vše je beznadějné. Příslušníci tohoto poraženeckého tábora si myslí, že nás nic nemůže ochránit před apokalypsou - koncem Ameriky, zánikem civilizace, smrtí planety. Přestali číst nebo poslouchat zprávy. Odvrátili se od aktivismu.



Ale poraženectví je přesně to, co Trump, Vance, Musk a Putin chtějí, abychom cítili. Nic si nepřejí víc, než abychom se vzdali a oni mohli mít všechno. Cynismus a beznaděj jim hrají do karet.



Je to také sebenaplňující se proroctví. Pokud věříme, že jsme odsouzeni k záhubě, jsme odsouzeni k záhubě.



Skutečnost je taková, že Trump, Vance a Musk udělali za posledních sedm týdnů opravdu hrozné věci, které už ubližují milionům lidí.



Režim však neuhasil naději ani odhodlání. Naopak, rozněcuje aktivismus. Podněcuje odvahu. Vidím ji všude kolem sebe, stejně jako ji jistě vidíte i vy.



Dovolte mi, abych se s vámi podělil o svých šest mechanismů zvládání.



Zaprvé jsem přestal Trumpa poslouchat a dokonce jsem se přestal snažit analyzovat jeho pokřivenou psychiku. Už vím, že vypouští jen samé lži. A už jsem se seznámil s jeho zhoubným narcismem.



Za druhé, přestal jsem věnovat pozornost politikům, mediálním osobnostem, politickým agentům a znalcům, kteří to, co se děje, považují za variaci na běžnou stranickou politiku. Jsou únavní a mýlí se.



Místo toho vyhledávám hlasy, které chápou, o co jde, které mi dávají důvody k naději a praktické nápady, co můžeme udělat my dva. O některé z nich jsem se s vámi již podělil a o další se podělím tento týden.



Některé z nich jsou hlasy z minulosti - lidé, kteří zažili Hitlera, Mussoliniho a Stalina nebo Maovu „kulturní revoluci“ či Pol Potova „vražedná pole“. Někteří jsou zanícenými pozorovateli toho, co se dělo (Hannah Arendtová: Původ totalitarismu), nebo historiky (William Shirer: Vzestup a pád Třetí říše: Dějiny nacistického Německa jsou mrazivou zprávou, která se ozývá i dnes).



Za čtvrté, komunikuji s lidmi, jejichž průměrný věk je o půl století mladší než můj - se svými studenty na Berkeley a kolegy z Inequality Media. Jejich energie, humor a nasazení mi stále zvedají náladu.



Za páté si vychutnávám svá přátelství a pevně držím své blízké.



A konečně, píšu vám tento každodenní dopis v naději, že vám pomůže zvládnout všechny tyto způsoby - a inspiruje vás k ještě většímu aktivismu, odporu, vzpouře, dobrým problémům a pokojné občanské neposlušnosti.



To jsou známé pojmy pro ty z nás, kteří si pamatují boje za občanská práva a válku ve Vietnamu. Jsou stejně relevantní pro to, čím procházíme nyní, jako byly tehdy.



Jinými slovy, jedním z nejlepších způsobů, jak se vyrovnat s touto noční můrou, je bojovat proti ní.



Nepřestávejte volat do Bílého domu: 1-202-456-1414 (ústředna). 1-202-456-1111 (komentáře). Zahlťte ty linky.



Nepřestávejte volat svým senátorům a zástupcům. Ústředna v Kapitolu je 202-224-3121. Operátor ústředny vás spojí přímo s kanceláří Senátu nebo Sněmovny reprezentantů, o kterou požádáte.



Organizujte se a mobilizujte pro volby do dolní komory parlamentu v tomto roce a pro volby do Sněmovny reprezentantů a Senátu v příštím roce.



Chraňte zranitelné ve své komunitě: pracovníky bez dokladů. Lidi LGBTQ+. Hlasité odpůrce Trumpa, kteří mohou potřebovat ochranu před Trumpovými strážci. Uprchlíky z Ukrajiny. Další, kteří potřebují vaši pomoc.



Určitě jste našli další způsoby, jak se bránit. Podělte se o ně s námi v dnešních komentářích.



Mějte odvahu. Zvládneme to a budeme silnější.



Děkuji vám.

0