Evropský plán obrany ukrajinského nebe

7. 3. 2025

čas čtení 5 minut

Evropská armáda s podporou bývalých lídrů NATO a ve spolupráci s ukrajinským letectvem vypracovala plán na ochranu západních a centrálních oblastí Ukrajiny ze vzduchu. To je pokryje před ruskými raketami a drony a uvolní ukrajinská letadla pro frontová území. Podle autorů je 120 evropských stíhaček schopno účinně nahradit více než 10 000 vojáků na zemi a položit základy poválečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Evropská armáda s podporou bývalých lídrů NATO a ve spolupráci s ukrajinským letectvem vypracovala plán na ochranu západních a centrálních oblastí Ukrajiny ze vzduchu. To je pokryje před ruskými raketami a drony a uvolní ukrajinská letadla pro frontová území. Podle autorů je 120 evropských stíhaček schopno účinně nahradit více než 10 000 vojáků na zemi a položit základy poválečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.

Sky Shield je zóna protivzdušné obrany, kterou poskytnou země NATO, které se chtějí na projektu podílet. Budou operovat mimo alianci, i když použití jejích zdrojů a infrastruktury se zdá být nevyhnutelné, uvádí se v dokumentu. Riziko bojového střetu s ruskými letadly je přitom minimální, tvrdí autoři: za všechny tři roky války nikdy neletěla dále než do frontové zóny a tu budou střežit piloti ukrajinského letectva. Jejich efektivita se zvýší, protože ukrajinské eskadry, které jsou nyní nuceny bránit celé území země, mohou být přesunuty na východ. Skutečná vzdálenost mezi evropskými a ruskými letadly přesáhne 200 km, tvrdí plán.

Projekt byl zřejmě připraven bývalými plánovači Královského letectva Velké Británie ve spojení s ozbrojenými silami Ukrajiny a předložen evropským ministerstvům obrany. Její vývoj podporovali Philip Breedlove, generál amerického letectva ve výslužbě a bývalý vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, Sir Richard Shirreff, britský generál ve výslužbě, bývalý zástupce vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě, stejně jako řada dalších bývalých důstojníků aliance a úředníků s ní spojených, včetně bývalého dánského velvyslance při NATO a v Rusku Carstena Søndergaarda. Mezi signatáři plánu je více než 70 bývalých i současných vojáků, politiků, diplomatů z Kanady, Velké Británie, Finska, Estonska, Německa, Polska a dalších evropských zemí, stejně jako ze Spojených států.

Jeden z nich, bývalý litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis, řekl: "Realizace Nebeského štítu by byla důležitou součástí zvýšení aktivity Evropy, účinných a efektivních bezpečnostních záruk pro Ukrajinu." "Dá se to udělat. Západ organizoval a prováděl mnohem větší letecké kampaně. Nebeský štít je efektivní, efektivní politické a právní řešení," tvrdí autoři plánu.

Vzdušné krytí poskytované západním letectvem bude chránit tři provozované ukrajinské jaderné elektrárny a přibližně polovinu území země, včetně západní a centrální oblasti, Kyjeva a Oděsy, včetně námořního exportního koridoru, který z ní vychází. V dokumentu se uvádí:

"Sky Shield je navržen jako jeden z hlavních prvků širší strategie na ochranu Ukrajiny a zajištění její budoucí odolnosti a prosperity, a to s ohledem na [budoucí] opětovné začlenění všech okupovaných území. Oslabuje také Rusko vojensky, aniž by zvyšoval riziko jaderné eskalace, aby bylo dosaženo stabilního příměří. Mobilizací pouhých 120 evropských letadel by Sky Shield mohl mít větší vojenský, politický a socioekonomický dopad než 10 000 evropských pozemních vojáků."

Projekt sice počítá s ochranou Ukrajiny před ruským ostřelováním během nepřátelských akcí, ale zaměřuje se také na zajištění její bezpečnosti v budoucnu v případě příměří. Ukrajinské úřady vyzývají západní spojence, aby jí poskytli bezpečnostní záruky proti opakované ruské agresi, a činí z toho podmínku pro mírová jednání. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že po skončení války bude potřeba mírový kontingent 200 000 vojáků, i když je nepravděpodobné, že by evropské země zatím byly schopny poskytnout více než několik desítek tisíc vojáků.

V minulosti spojenci odmítli žádosti Kyjeva o zřízení bezletové zóny nad Ukrajinou. Lidé spojení s vývojem "Nebeského štítu" jsou však přesvědčeni, že po událostech minulého týdne, kdy v důsledku sporu mezi Zelenským a Donaldem Trumpem v Bílém domě přestaly Spojené státy dodávat Ukrajině zbraně a zpravodajské informace, by měla být myšlenka ochrany části jejího vzdušného prostoru přehodnocena.

Je čas se zamyslet nad tím, jak bude svět vypadat z geopolitického hlediska, pokud Spojené státy přestanou spolupracovat s NATO, řekl admirál amerického námořnictva ve výslužbě James Stavridis, který byl také vrchním velitelem společných sil aliance. Evropané pod záštitou Evropské unie mohou jako alternativu vytvořit nový bezpečnostní mechanismus, píše ve sloupku pro Bloomberg: "EU již má dostatečně rozvinuté velitelské struktury, vrchní velitel je předsedou Vojenského výboru EU a zkušenosti s vedením operací nezávislých na Spojených státech nebo NATO, například k udržení míru na Balkáně."

Zdroj v angličtině: ZDE

0