Americký soudce zablokoval deportaci palestinského aktivisty zadrženého deportační organizací Ice

11. 3. 2025

Kritici odsoudili zatčení Mahmúda Khalíla, absolventa Kolumbijské univerzity, který vedl protesty proti válce v Gaze



Soudce zablokoval deportaci významného palestinského aktivisty, který pomáhal vést protesty Kolumbijské univerzity proti Izraeli kvůli válce v Gaze. Mahmúd Khalíl, do letošního prosince postgraduální student Kolumbijské univerzity, který má trvalý pobyt v USA, je podle informací úředníků po svém zatčení zadržován americkými imigračními úřady v zařízení v Louisianě.



Mluvčí amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti - stejně jako nejvyšší diplomat země - zatčení potvrdili. V prohlášení pro agenturu Associated Press mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti Tricia McLaughlinová uvedla, že Khalilovo zatčení bylo provedeno na podporu prezidentských nařízení Donalda Trumpa „zakazujících antisemitismus“.



Zatčení potvrdil i Trumpův ministr zahraničí Marco Rubio, který na Twitteru dodal: „Příznivcům Hamásu v Americe zrušíme víza a/nebo zelené karty, aby mohli být deportováni.“



Jesse M. Furman, Obamou jmenovaný soudce v jižním obvodu New Yorku, oznámil blokaci v pondělním příkazu uprostřed protestů proti Khalilovu zatčení.



Předseda demokratů Hakeem Jeffries vyzval v pondělí večer ministerstvo vnitřní bezpečnosti, aby „předložilo fakta a důkazy o trestné činnosti“.



„Při absenci důkazů o trestném činu, jako je poskytování materiální podpory teroristické organizaci, jsou kroky podniknuté Trumpovou administrativou v divokém rozporu s ústavou Spojených států,“ stojí v Jeffriesově prohlášení.



Khalil loni na jaře působil jako hlavní vyjednavač tábora solidarity s Gazou na Kolumbijské univerzitě. V pondělí online sledovací zařízení spravované americkým imigračním a celním úřadem (Ice) ukázalo, že se nachází v detenčním centru LaSalle poblíž obce Jena ve střední Louisianě. Toto zařízení provozuje soukromý dodavatel GEO Group.



Podle serveru Zeteo, který o zatčení informoval jako první, Khalilovi advokáti bezprostředně nevěděli, kde je zadržován. Stejný sledovací systém, který v pondělí ukazoval Chalíla ve vazbě v Louisianě, v neděli uváděl, že se nachází v imigračním detenčním centru v New Jersey.



Když se však Khalilova manželka, občanka USA, která je v osmém měsíci těhotenství, pokusila navštívit ho ve středisku v New Jersey, bylo jí údajně řečeno, že tam není.



Khalil byl zadržen agenty Ice, přestože má zelenou kartu, a má tedy v USA trvalý pobyt. Khalilova advokátka uvedla, že agenti Ice zavěsili telefon, když se zeptala, zda mají zatykač.



„Pobuřující zadržení Mahmúda Trumpovou administrativou má za cíl vyvolat strach ve studentech, kteří se vyslovují pro svobodu Palestinců a přistěhovaleckých komunit,“ uvedl Židovský hlas pro mír v prohlášení k zatčení. „Jedná se o fašistickou praxi. Všichni ji musíme tvrdě odmítnout a univerzity musí začít chránit své studenty.“



Trump vyhrožuje, že se zaměří na deportace zahraničních studentů a také na „agitátory“, kteří se účastní protestů na amerických univerzitních kampusech. Druhá Trumpova administrativa se konkrétně zaměřila na Kolumbijskou univerzitu a nedávno oznámila zrušení grantů ve výši 400 milionů dolarů kvůli tvrzení, že škola nedělá dost pro boj s antisemitismem.



Sionistická aktivistická skupina Betar USA se přihlásila k zásluhám o předání Khalilova jména Trumpově administrativě a pochválila jeho zadržení. Liga proti hanobení ji zařadila na seznam nenávistných skupin - jako jedinou židovskou skupinu.



„Tento zjevně protiústavní čin vysílá politováníhodný signál, že svoboda projevu již není v Americe chráněna,“ uvedl v neděli odpoledne v prohlášení Murad Awawdeh, prezident a výkonný ředitel New York Immigration Coalition.



„Kromě toho Khalilovi a všem lidem žijícím ve Spojených státech náleží právo na spravedlivý proces.





„ Zelenou kartu může zrušit pouze imigrační soudce, což opět ukazuje, že Trumpova administrativa je ochotna ignorovat zákony, aby vyvolala strach a podpořila svou rasistickou agendu. DHS musí Khalila okamžitě propustit.“





