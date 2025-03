Byl čtyřicetiletý Trump naverbován KGB?

12. 3. 2025

Bývalý šéf kazašské zpravodajské služby Alnur Mussajev nedávno ve svém příspěvku na Facebooku tvrdil, že Donald Trump byl naverbován KGB v roce 1987, kdy tento čtyřicetiletý realitní magnát poprvé navštívil Moskvu, píše Alexander Motyl. Bývalý šéf kazašské zpravodajské služby Alnur Mussajev nedávno ve svém příspěvku na Facebooku tvrdil, že Donald Trump byl naverbován KGB v roce 1987, kdy tento čtyřicetiletý realitní magnát poprvé navštívil Moskvu,

Pokud by bylo toto obvinění pravdivé, bylo by to bomba. Mussajev neposkytuje žádné listinné důkazy – ale jak by vůbec mohl? Tvrdí, že Trumpův spis je v rukou Vladimira Putina.

Mussajev není jediným bývalým důstojníkem KGB, který předložil takové tvrzení. Před několika lety Jurij Švec, bývalý major KGB, který nyní žije ve Washingtonu, D.C., posloužil jako jeden z klíčových zdrojů pro bestseller Craiga Ungera "Americký kompromat: Jak KGB kultivovala Donalda Trumpa a související příběhy o sexu, chamtivosti, moci a zradě".

Těsně poté, co Mussajev předložil své tvrzení, další bývalý důstojník KGB žijící ve Francii, Sergej Žyrnov, v rozhovoru s ukrajinským novinářem tato obvinění kategoricky podpořil. Podle Žyrnova byl Trump obklopen 24 hodin denně, 7 dní v týdnu operativci KGB, od jeho taxikáře až po pokojskou, která mu obsluhovala hotelový pokoj. Žyrnov řekl, že každý Trumpův krok by byl zaznamenán a zdokumentován a že by mohl být buď chycen do "medové pasti" ("Všechny prostitutky [placené] v cizí měně byly KGB – na sto procent," řekl), nebo by možná mohl být nahráván, jak podplácí moskevské městské úředníky, aby prosadil svůj nápad postavit hotel v sovětském hlavním městě.

Žádný z těchto bývalých operativců KGB neposkytl důkazy, ale skutečnost, že tři agenti KGB umístění na různých místech a hovořící v různých časech se shodují na tomto příběhu, naznačuje, že tato možnost by neměla být jen tak zavrhována. Pokud existuje jedna věc, kterou jsme se naučili z první Trumpovy administrativy a z prvních týdnů té druhé, pak je to to, že všechno, včetně toho, co se zdá být nemožné, je možné.

Důvěryhodnost těmto obviněním dodává také skutečnost, že kompromat na Trumpa by snadno, jednoduše a přesvědčivě vysvětlil prezidentovo nepřátelství vůči NATO, Evropě a Ukrajině, jeho obdiv k Vladimiru Putinovi a jeho podporu autoritářské vlády. Člověk by se dokonce mohl odvolat na "Occamovu břitvu", filozofický princip, který tvrdí, že jednoduchá vysvětlení by měla být upřednostňována před komplexními.

Pak bychom se mohli obejít bez pokřivených vysvětlení, která se zaměřují na Trumpovu rtuťovitou a narcistickou osobnost na jedné straně a na přeskupení americké strany na straně druhé. I kdyby byla pravdivá, tato vysvětlení by se dala považovat za zvonky a píšťalky zdobící ústřední příběh předložený třemi agenty KGB.

Samozřejmě, že Trump a jeho stoupenci se naježí. Jistě, tři agenti KGB jsou na něčí výplatní listině. Kdo by nechtěl zdiskreditovat amerického prezidenta? Mohla by to být CIA nebo FBI, až na to, že ty jsou nyní pevně v rukou Trumpových loajalistů. Kromě toho, měly by schopnost koupit si nebo donutit obyvatele Kazachstánu a Francie? Totéž platí pro další západní zpravodajské služby.

Možná je to Putin? Ale určitě nemá žádný zájem podkopávat postavení prezidenta, který podporuje jeho politiku vůči Ukrajině, NATO a Evropě.

O něco pravděpodobnější by byl důstojník nebo důstojníci v ruské zpravodajské komunitě, kteří se staví proti Putinovým a Trumpovým plánům. Tato verze se zdá nepravděpodobná, ale pouze na první pohled, protože víme, že Putinův zdánlivě nedobytný režim je ve skutečnosti rozpolcen trhlinami.

Ale proč by si tajná opozice před několika lety vymýšlela příběh a přesvědčovala Švece, aby to prozradil? Nevěděli by disidenti, že je to pravda?

Možná všichni tři bývalí agenti KGB jednoduše lžou v naději, že přitáhnou pozornost a posílí svou slávu? Obyvatel Washingtonu by mohl mít tento motiv, ale Kazach a Francouz?

Co mě vede k myšlence, že by na těchto obviněních mohlo něco být, je skutečnost, že jeden známý měl velmi podobnou zkušenost ve stejné době. Na konci 80. let byl v Moskvě několik let vítán a večeřel, dvořily se mu dámy – jeho nepřetržitá tlumočnice, stejně jako žena, která k němu přistoupila v obchodním domě a pozvala ho domů.

Pravdu se pravděpodobně nikdy nedozvíme. Ale i bez jakýchkoli jasných důkazů by tato obvinění měla být, mírně řečeno, znepokojivá, zejména pro skutečné vlastence v táboře MAGA.

Zdroj v angličtině: ZDE

