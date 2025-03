Amnesty International: Izrael nesmí používat vodu jako válečnou zbraň

11. 3. 2025

čas čtení < 1 minuta

Rozhodnutí Izraele přerušit dodávku elektřiny do hlavní fungující odsolovací stanice v Gaze týden poté, co zastavil přísun veškeré humanitární pomoci a obchodních dodávek, včetně pohonných hmot a potravin, porušuje mezinárodní humanitární právo a je dalším důkazem genocidy, kterou Izrael páchá na Palestincích v okupovaném pásmu Gazy.

Israel’s decision to cut off electricity to Gaza’s main operational desalination plant, a week after it halted the entry of all humanitarian aid and commercial supplies, including fuel and food, violates international humanitarian law and is further evidence of Israel’s genocide… pic.twitter.com/pH5tJpdRlK