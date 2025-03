Robert Reich: Další na řadě jsou univerzity

10. 3. 2025

Trump se řídí Putinovým, Siovým a Orbánovým návodem. Nejprve převezměte vojenské a zpravodajské operace tím, že vyčistíte kariérní důstojníky a nahradíte je těmi, kteří jsou vám osobně loajální.Dále si podmaňte soudy tím, že je budete ignorovat nebo vyhrožovat ignorováním soudních rozhodnutí, se kterými nesouhlasíte.Zastrašte zákonodárce varováním, že pokud se nepodřídí vašim přáním, poštvete proti nim lidi vám loajální. (Ujistěte se, že se také obávají toho, co by jim a jejich rodinám mohli udělat vaši násilní stoupenci).Pak se zaměřte na nezávislé zdroje informací: média a univerzity. Žalujte média, která zveřejňují kritické články, a blokujte jim přístup na tiskové konference a rozhovory.Pak jděte po univerzitách.



Minulý týden Trump v příspěvku na sociálních sítích pohrozil, že potrestá každou univerzitu, která povolí „nezákonné“ protesty. V pátek zrušil stamilionové granty a smlouvy s Kolumbijskou univerzitou.



Jedná se o rozšíření republikánské taktiky před Trumpovým druhým funkčním obdobím. Před Trumpovým jmenováním velvyslankyní při OSN bývalá poslankyně Elise Stefaniková (ročník 2006 na Harvardu) šikanovala rektory elitních univerzit kvůli jejich reakcím na studentské protesty proti izraelskému bombardování Gazy, což vedlo k propuštění několika rektorek.



Senátor Josh Hawley (ročník 2002 na Stanfordu a ročník 2006 na právnické fakultě Yale) označil studentské demonstrace za příznaky „morální hniloby“ na univerzitách.



Antisemitismus byl však jen záminkou.



JD Vance (Yale Law 2013) označil univerzitní profesory za „nepřítele“ a navrhl použít metodu Viktora Orbána k ukončení „levicové nadvlády na univerzitách“.



"Myslím, že jeho způsob musí být pro nás vzorem: nelikvidovat univerzity, ale dát jim na výběr mezi přežitím a mnohem méně zaujatým přístupem k výuce. [Vláda by měla] agresivně reformovat instituce ... takovým způsobem, aby byly mnohem otevřenější konzervativním myšlenkám“.



Trump se také zaměřuje na programy rozmanitosti, rovnosti a inkluze na univerzitních kampusech.



Ze všech Trumpových a republikánských kroků proti vysokému školství je však nejničivější rušení výzkumných grantů a smluv. Destrukce se zdaleka neomezuje jen na Kolumbijskou univerzitu a další podezřelé levicové bašty.



Výzkumné univerzity jsou závislé na financování z National Science Foundation a National Institutes of Health.



Trump údajně hodlá snížit rozpočet Národní vědecké nadace až o dvě třetiny. A nařídil Národním zdravotním ústavům, aby u grantů, které spravují, přestaly respektovat vyjednané sazby za „nepřímé náklady“ - peníze, které univerzity používají na laboratorní prostory a výzkumné vybavení.



Navzdory soudním příkazům Trump do značné míry zachoval zmrazení financování NIH.



V důsledku toho mnoho velkých amerických výzkumných univerzit přestalo přijímat zaměstnance a omezuje doktorské programy - v některých případech ruší nabídky přijatým studentům.



Trumpovy kroky odpovídají tyranově příručce, ale zároveň ohrožují americkou národní bezpečnost a konkurenceschopnost.



Trump mluví o tom, že Amerika je na prvním místě, ale jeho útok na velké národní výzkumné univerzity zajišťuje, že Spojené státy jsou až na druhém místě - za Čínou.



Ačkoli Amerika byla dlouho světovým lídrem ve vědecké produkci, Čína nyní prudce stoupá vpřed. Ještě před Trumpovými škrty ve financování výzkumu se předpokládalo, že se Čína do pěti let vyrovná americkým výdajům na výzkum.



Čína již předstihla USA jako největší producent vysoce citovaných prací a mezinárodních patentových přihlášek. Nyní uděluje více doktorátů z přírodních a technických věd než USA.



Tyrani zavírají univerzity. Fašisté pálí knihy. Trump ničí nejdůležitější americký majetek - jeho inovativní mysl.

