Po celém světě vstoupila v platnost Trumpova cla ve výši 25 % na ocel a hliník. Evropa oznámila, že přijme odvetná opatření

12. 3. 2025

Evropská komise uvedla, že od dubna zavede protisankce na americké zboží



Trumpova cla na ocel a hliník vstupují v platnost uprostřed obchodní války mezi USA a Kanadou

EU zavede odvetná opatření proti Trumpovým clům v hodnotě 26 miliard eur



Globální 25% cla na ocel a hliník vstoupila v platnost o půlnoci středoevropského času „bez výjimek“.



Evropská komise reagovala téměř okamžitě a uvedla, že od příštího měsíce zavede odvetná cla na americké zboží v hodnotě 26 miliard eur (28 miliard USD).



„Hluboce litujeme tohoto opatření,“ uvedla v prohlášení k americkým clům šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Brusel oznámil, že v reakci na ‚neodůvodněná obchodní omezení‘ ‚zahájí řadu protiopatření‘.



Australský vicepremiér Richard Marles ve středu uvedl, že absence výjimek je „opravdu zklamáním“, a cla označil za „akt jakéhosi ekonomického sebepoškozování“. Řekl:



Budeme schopni najít jiné trhy pro naši ocel a náš hliník a tyto trhy jsme diverzifikovali.



Trumpova cla se vztahují na zboží pro domácnost, např. alobal

Stejně jako naposledy v červnu 2018, kdy první Trumpova administrativa zavedla cla na dovoz oceli a hliníku, se dnešní 25% cla vztahují na spoustu známého zboží pro domácnost.

Zahrnuty jsou různé druhy polotovarů a hotových výrobků, jako jsou ocelové trubky, dráty a alobal.

Sazby byly rozšířeny i na další výrobky, jako je kuchyňské nádobí z nerezové oceli, okenní rámy, dveře, a zboží vyrobené z oceli nebo hliníku pouze částečně, například stroje, tělocvičné nářadí a některé elektrické spotřebiče.

Více informací si můžete přečíst na vysvětlující stránce Evropské komise zde

Kromě toho dnes americký ministr obchodu zavede systém, podle kterého budou USA nadále rozšiřovat seznam výrobků z oceli a hliníkových derivátů, na které se vztahují dodatečná cla až do výše 25 %.

Americká cla se dotknou vývozu z EU v celkové výši 26 miliard EUR, což odpovídá přibližně 5 % celkového vývozu zboží z EU do USA. Na základě současných dovozních toků to bude znamenat, že dovozci z USA budou muset zaplatit dodatečná dovozní cla ve výši až 6 miliard EUR.

Evropské akciové trhy rostou v naději na příměří na Ukrajině; dolar posiluje



Evropské akciové trhy při otevření vzrostly díky nadějím na příměří na Ukrajině, zatímco dolar posílil vůči koši hlavních měn.



Londýnský index FTSE 100 si připsal 17 bodů, tj. 0,2 %, na 8 513 bodů, zatímco německý Dax a francouzský CAC si polepšily o 0,9 %, španělský Ibex vzrostl o 0,6 % a italský FTSE MiB původně stoupl o 1 % a nyní je o 0,86 % vpředu.



Ukrajina uvedla, že je připravena přijmout okamžité 30denní příměří ve válce s Ruskem, zatímco USA oznámily, že po jednáních na vysoké úrovni v Saúdské Arábii okamžitě zruší omezení vojenské pomoci a sdílení zpravodajských informací. To zřejmě vyvážilo obavy z nových amerických cel na ocel a hliník na akciových trzích.



Dolar, který byl v posledních dnech pod velkým prodejním tlakem, vzrostl vůči konkurenčním měnám o 0,3 %. Sterling se snížil o 0,15 % na 1,2926 USD, zatímco euro kleslo o podobnou hodnotu, ale zůstává nad úrovní 1,09 USD - na 1,0903 USD.



V Asii se japonský Nikkei v podstatě nezměnil (vzrostl o 0,07 %), zatímco hongkongský Hang Seng klesl o téměř 1 % a čínské burzy se snížily o přibližně 0,2 %. Australský trh ztratil 1,3 %.



Susannah Streeter, vedoucí oddělení peněz a trhů ve společnosti Hargreaves Lansdown:



Vzhledem k tomu, že „Trumpova stimulace ekonomiky“ se změnila v propad, investoři se připravují na novou volatilitu. V popředí zájmu jsou dopady cel, vzhledem k tomu, že vstoupila v platnost široká 25% cla na dovoz oceli a hliníku, přičemž riziko odvetných opatření je vysoké. Čína již reagovala vyššími cly na americké zboží a EU plánuje odvetná cla, která by měla vstoupit v platnost v dubnu.



Znepokojení, které je patrné mezi investory na Wall Street, se přeneslo i do Asie, přičemž index Nikkei zůstal beze změny a čínské indexy byly v červených číslech. Londýnský index FTSE 100 [zaznamenal] malé oživení, podpořené nadějí na příměří na Ukrajině. Zmírnění geopolitických obav do jisté míry pomůže zlepšit náladu, ale investoři budou stále zvažovat dopad cel na globální růst a vyhlídky nadnárodních společností ve stále složitějším obchodním světě.



Vývozci oceli ve Spojeném království se připravují na problémy, který se přeženou odvětvím, jež již bylo zasaženo vyššími náklady na energie, slabší poptávkou a nadměrnou nabídkou na světových trzích.





Britský odborový svaz průmyslu a dopravy: cla „nesmírně škodí a ohrožují pracovní místa"



Odborový svaz britských ocelářů Community Union konstatoval, že cla jsou „nesmírně škodlivá“ a ohrožují pracovní místa - a pro Spojené státy jsou „sebezničující“.



Alasdair McDiarmid, asistent generálního tajemníka Community, řekl:



Tato americká cla na vývoz oceli ze Spojeného království jsou nesmírně škodlivá a ohrožují pracovní místa. Pro Spojené státy je to také sebezničující, protože Spojené království je předním dodavatelem specializovaných ocelových výrobků, které potřebuje jejich obranný a letecký průmysl.



Reakce Spojeného království musí zahrnovat zavedení robustního mechanismu pro uhlí (CBAM) a co nejpřísnější opatření na ochranu obchodu, která ochrání náš sektor.



Jsme nesmírně zklamáni, že se USA rozhodly pro tento postup, a budeme i nadále spolupracovat s ocelářskými společnostmi a vládou Spojeného království, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku pro naše členy a náš průmysl.



Odbory Unite: Ocel vyráběná ve Spojeném království by měla být označena za kritickou národní infrastrukturu.



Unite, největší odborová organizace ve Spojeném království, vyzývá vládu, aby okamžitě označila ocel vyráběnou ve Spojeném království za kritickou národní infrastrukturu.



Unite se domnívá, že by měla být zavedena přísná pravidla pro zadávání veřejných zakázek na projekty veřejného sektoru, aby bylo zajištěno, že se při nich bude vždy používat ocel vyrobená ve Spojeném království, a že všechny budoucí velké infrastrukturní projekty by měly mít povinnost používat ocel vyrobenou ve Spojeném království.



Označením oceli za kritickou národní infrastrukturu by vláda v zájmu národní bezpečnosti neporušila pravidla hospodářské soutěže.



Generální tajemnice Unite Sharon Grahamová řekla:



Po oznámení amerických cel musí naše vláda rozhodně jednat, aby ochránila ocelářský průmysl a jeho pracovníky.



Jedná se o záležitost národní bezpečnosti. Ocel by měla být okamžitě označena za kritickou národní infrastrukturu, aby byla řádně chráněna.



Vzhledem k významu oceli pro naši ekonomiku a náš každodenní život je nezbytné, aby byla označena za kritickou národní infrastrukturu a aby byla zavedena pravidla, která zajistí, že veřejný sektor bude vždy nakupovat ocel vyrobenou ve Spojeném království.



Odborová organizace Unite je členem vládní rady pro ocel a uvedla, že bude bojovat za to, aby vládní investice do tohoto odvětví ve výši 2,5 miliardy liber byly využity na rozvoj ekologické oceli spojené se zárukami pracovních míst.





Evropské ocelářské společnosti se připravují na ztráty



„To dále zhorší situaci evropského ocelářského průmyslu a zhorší již tak neutěšené tržní prostředí,“ uvedl minulý měsíc Henrik Adam, prezident evropského ocelářského sdružení Eurofer.



Podle něj by EU mohla přijít až o 3,7 milionu tun vyvážené oceli. Spojené státy jsou pro výrobce oceli v EU druhým největším vývozním trhem, představují 16 % celkového vývozu oceli z EU.



„Ztrátu významné části tohoto vývozu nelze kompenzovat vývozem z EU na jiné trhy,“ uvedl Adam.





Britský ministr financí: Spojené království si vyhrazuje právo na odvetná opatření, ale bude postupovat „pragmatickyL



Spojené království je ve „zcela jiné pozici než EU“ a nechce se nechat „vyvést z míry“ globálními cly uvalenými Donaldem Trumpem z úsilí o hospodářskou dohodu s USA, sděluje britský ministr financí.



Spojené království si vyhrazuje právo na odvetná opatření, ale v reakci na globální cla uvalená USA zaujme „pragmatický“ přístup, uvedl James Murray, ministr financí, a zopakoval tak komentář (doslovné) britského ministra obchodu a podnikání Jonathana Reynoldse.



Na otázku, zda lze reakci Británie na cla označit za slabou ve srovnání s Bruselem, Murray pro Sky News uvedl:



V důsledku premiérovy cesty do Washingtonu minulý měsíc jsme ve zcela jiné pozici než EU.



Spojené království a USA rychle jednají o hospodářské dohodě, a tak jsme v pozici, kdy tato jednání probíhají a tato globální cla, chcete-li, přistála uprostřed této práce. Nechceme tedy, aby nás to vyvedlo z míry.



Chceme pokračovat v rychlém vyjednávání směřujícím k hospodářské dohodě, protože si myslíme, že je to v nejlepším zájmu britských podniků a britské veřejnosti.



Murray uvedl, že Spojené království by se mělo vyhnout „reakci na kolenou“.



Myslíme si, že správnou reakcí je pokračovat pragmaticky, s chladnou hlavou, bez reakce na kolenou, ale směrem k naší ekonomické dohodě, o níž jednáme s USA, abychom ji zajistili, protože je to v nejlepším zájmu Spojeného království.



Na otázku, zda zavedení odvetných cel zůstane na stole, odpověděl Murray rozhlasové stanici Times Radio:



Vyhrazujeme si právo na odvetná opatření, ale je nám jasné, že chceme pragmatický přístup a úzkou a produktivní spolupráci s USA.





UK Steel: Clo bude mít „nesmírně škodlivé důsledky“.



Cla budou mít „nesmírně škodlivé důsledky pro britské dodavatele a jejich zákazníky v USA“, varuje britská průmyslová skupina UK Steel. Další škodlivý nepřímý účinek budou mít cla v podobě odklonu obchodu s ocelí z USA na trhy, jako je Spojené království. Očekává se, že další reciproční cla oznámí USA 2. dubna.



Spojené státy jsou po EU druhým nejdůležitějším vývozním trhem oceli pro Spojené království, zejména proto, že se jedná o trh s vysokou hodnotou, vysvětluje společnost UK Steel. Vývoz do USA představuje 9 % britského vývozu oceli podle hodnoty a 7 % podle objemu. Jedná se převážně o specializovanou ocel, která jde do oblastí, jako je obrana, ropa a plyn, stavební zařízení a obaly.



K tomu dochází v době celosvětové nadbytečné kapacity a nadměrné nabídky, vysokých nákladů na energie a slabé poptávky, takže úder na britský vývoz je „o to škodlivější“.



Generální ředitel UK Steel Gareth Stace řekl:



Dnešní uvalení cel na britskou ocel ze strany americké administrativy je obrovským zklamáním. Prezident Trump musí jistě uznat, že Spojené království je spojenec, nikoli nepřítel. Naše ocelářské odvětví není pro USA hrozbou, ale partnerem klíčových zákazníků, který sdílí stejné hodnoty a cíle při řešení globální nadbytečné kapacity a boji proti nespravedlivému obchodu.



Tato cla nemohla přijít pro britský ocelářský průmysl v horší dobu, protože bojujeme s vysokými náklady na energie a utlumenou poptávkou na domácím trhu a s nadměrnou nabídkou a stále více protekcionistickým globálním prostředím. Navíc EU také pokračuje v restriktivních opatřeních v oblasti obchodu, která zesílí dopad amerických cel.



Je nezbytné, aby vláda Spojeného království nejen pokračovala v úsilí o vyjednání výjimek s USA, ale také podnikla rozhodné kroky k posílení naší obchodní obrany. Velmi si vážíme veškerého úsilí, které bylo dosud vynaloženo, a budeme i nadále úzce spolupracovat s naší vládou, abychom zajistili co nejlepší výsledek.



Spojené království je před odklonem obchodu chráněno jen částečně. Ochranné kvóty na ocel se každoročně liberalizují a nyní jsou o 22 % větší než při jejich prvním zavedení v roce 2018. Současně se poptávka ve Spojeném království snížila o 16 %. Tyto kvóty jsou předimenzované a neposkytují dostatečnou ochranu před rozsáhlým odklonem obchodu, ke kterému pravděpodobně dojde, tvrdí společnost UK Steel.



Platnost těchto opatření skončí v červnu 2026. Je nezbytné, aby byla stávající opatření zpřísněna, jak to činí EU se svými vlastními opatřeními, a aby byly zavedeny konkrétní plány na nahrazení ochranných opatření, a to v ideálním případě v dostatečném předstihu před vypršením jejich platnosti. V EU se kolem oceli vyvíjí obrovská aktivita, včetně akčního plánu pro ocel a kovy, který bude představen 19. března. To dále zvýší tlak jak na přímý vývoz ze Spojeného království, tak na naši obchodní ochranu.





Více informací o evropských celních protiopatřeních



Evropská komise uvedla, že odvetnými cly budou zasaženy americké výrobky z oceli a hliníku, ale také textil, kožené zboží, domácí spotřebiče, domácí nářadí, plasty a dřevo. Zasaženy budou také zemědělské produkty - včetně drůbeže, hovězího masa, některých mořských plodů, ořechů, vajec, cukru a zeleniny.



Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová uvedla:



Budeme vždy otevřeni jednání. Jsme pevně přesvědčeni, že ve světě plném geopolitických a hospodářských nejistot není v našem společném zájmu zatěžovat naše ekonomiky cly.



Donald Trump prohlásil, že jeho daně pomohou vytvořit pracovní místa v amerických továrnách, ale von der Leyenová varovala:



V sázce jsou pracovní místa. Ceny půjdou nahoru. V Evropě i ve Spojených státech.



Tohoto opatření hluboce litujeme. Cla jsou daně. Jsou špatná pro podniky a ještě horší pro spotřebitele. Tato cla narušují dodavatelské řetězce. Přinášejí nejistotu pro ekonomiku.



Britský premiér Keir Starmer včera prohlásil, že Británie nevrátí úder vlastními protitarify poté, co zřejmě selhaly poslední snahy přesvědčit Trumpa, aby britský průmysl ušetřil svých globálních cel.



Podle australského ministra průmyslu jsou americká cla „psí kus“.



Ed Husic, australský ministr průmyslu a vědy, hovořil ve středu pro televizi ABC a byl dotázán, zda považuje cla za způsob, jak se chovat k dobrému příteli a spojenci.



Husic odpověděl:



Nazývejme věci pravými jmény. Myslím, že po více než sto letech přátelství je to psí kus.



Australané stáli po boku a stáli při Američanech po mnoho desetiletí. Ve skutečnosti Australané prolévali krev po boku Američanů v různých konfliktech. Stáli jsme pospolu nejen z hlediska národní bezpečnosti, ale i z hlediska ekonomické bezpečnosti a snažili jsme se zlepšit obchodní vztahy mezi zeměmi, protože když se to dělá správně, je to dobré pro ekonomiky a pracovníky.



Co jsme zde viděli, a k čemu to bylo?





EU poskytuje načasování celních protiopatření



Evropská komise ve středu uvedla, že v reakci na americká cla ve výši 25 % na dovoz oceli a hliníku zavede od 1. dubna „protiopatření“.



Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v prohlášení uvedla, že Brusel v reakci na „neoprávněná obchodní omezení“ „zahájí řadu protiopatření“.



EU musí jednat, aby ochránila své spotřebitele a podniky.



Zdroj v angličtině ZDE

0