Plány Donalda Trumpa v oblasti svobody projevu jdou velmi dobře...

14. 3. 2025

čas čtení 3 minuty



pro ty, kteří podporují genocidu...



(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle děsivě blízko faktům)

Prezidentu Trumpovi se jeho plány na svobodu projevu daří tak dobře, že unesl muže z jeho domu před zraky jeho těžce těhotné manželky. Agenti ICE zmizeli Mahmouda Khalila tak efektivně, že ho nemohli najít ani jeho právníci, a to jen proto, že vyjádřil špatné názory. Děsivý vzkaz tohoto muže zněl: „Prosím, přestaňte vyhlazovat můj lid“. Prezidentu Trumpovi se jeho plány na svobodu projevu daří tak dobře, že unesl muže z jeho domu před zraky jeho těžce těhotné manželky. Agenti ICE zmizeli Mahmouda Khalila tak efektivně, že ho nemohli najít ani jeho právníci, a to jen proto, že vyjádřil špatné názory. Děsivý vzkaz tohoto muže zněl: „Prosím, přestaňte vyhlazovat můj lid“.



Mahmúd Khalíl je palestinský terorista milující Hamás, který se provinil tím, že mluvil a byl snědý. Mezi jeho zrůdné zločiny patří i rozdávání letáků na Kolumbijské univerzitě. To je jednoznačně neodpustitelné. Pokud váš lid vyvražďuje impérium, jediná přijatelná věc, kterou můžete udělat, je zdvořile držet hubu.



Legálnost byla zdůvodněním pro Khalilův únos, ale technicky vzato neexistuje žádný právní základ pro deportaci, protože legální obyvatel USA nespáchal žádný zločin. Je jasné, že špatný je zákon, takže na legalitu teď kašleme.



Rozumné je, že Khalilova právnička nesměla se svým klientem mluvit, protože nebyl obviněn z trestného činu. Proto se na něj nevztahuje řádný proces. Totéž platí pro jeho příznivce, což znamená, že všichni zahraniční studenti, kteří vyjádří Khalilovi podporu, budou uneseni ICE. Ve Spojených státech izraelských mohou studovat pouze sionisté.



Khalil nemůže zůstat v USI, protože je to radikální terorista milující Hamás, jen se nezmiňujte, že měl bezpečnostní prověrku ve Spojeném království a pracoval na britském velvyslanectví v Sýrii, kde o něm jeho bývalí kolegové mluví velmi pochvalně.



Bílý dům se odmítl vyjádřit k tomu, kde se jeho rukojmí nachází, ale vysvětlil, že „svoboda slova bez omezení“ má svá omezení. Například se nevztahuje na nesouhlas s genocidou.



Původně nám bylo řečeno, že se Khalil zúčastnil „nelegálního protestu“, ale když se ukázalo, že protesty nejsou nelegální kvůli ultraliberálnímu prvnímu dodatku americké ústavy, Bílý dům vysvětlil, že Khalil podkopal zahraniční politiku USA. Je zřejmé, že žádná sebeúctyhodná vláda by netolerovala, aby snědí lidé nesouhlasili s jejími rozhodnutími. Podkopávání zahraniční politiky USA je jedním z těch neoficiálních zákonů, za které vás mohou zabít a taky vás zabijí.



Kdyby byl Khalil v cizí zemi, impérium by vyhodilo do povětří celé jeho okolí, což vysvětluje, proč ho chce Trump poslat do Sýrie. Buď za něj špinavou práci udělá Al Kajda, nebo její šéf, Izrael. Ať tak či onak, Khalíl musí zaplatit nejvyšší cenu za prosbu o milost pro svůj lid.



Asi se nikdy nedozvíme, proč je Khalíl tak nenávistný. Dětství strávil v palestinském uprchlickém táboře v Sýrii, pravděpodobně proto, že Izrael vyhodil do povětří jeho rodinný dům. Trump ho chtěl poslat zpátky do Palestiny, ale Izrael bohužel Palestince zpátky do Palestiny nepustí. To tak trochu podkopává argument „vrať se tam, odkud jsi přišel“, že?



Khalil se nesmí vrátit domů, protože historie jeho rodiny v Palestině sahá tak daleko, jak jen ji jeho prarodiče dokázali vystopovat, a to vyvolává závist kolonizátorů. Na palestinskou půdu dnes smí v souladu s Biblí pouze ti, kteří mají evropské předky.



Znepokojivé je, že na Khalílovu podporu propukly antisemitské protesty, včetně jednoho, který uspořádali židovští studenti. Není jasné, zda Trump tyto židovské studenty deportuje do Sýrie, protože Izrael o ně rozhodně nestojí. Víme jen, že každý, kdo se staví proti genocidě, musí být z říše vyčištěn, aby všichni poddaní měli stejné názory.

