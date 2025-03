Wall Street ztrácí s Trumpem trpělivost

14. 3. 2025

Jednou z prvních reakcí Donalda Trumpa na pondělní zhroucení Wall Street bylo oznámení, že koupí novou Teslu. Akcie automobilky patřily k nejhůře zasaženým, protože od prosincových maxim již ztratily více než polovinu hodnoty kvůli špatným prodejům, což americký prezident připisuje levicovému bojkotu Elona Muska. Pád výrobce elektromobilů je nejextrémnějším ukazatelem toho, co se děje na amerických trzích: od rekordních maxim z 19. února jsou již tři týdny v režimu korekce. "Co když Trumpovo funkční období nebude takové, jaké jsme očekávali?" zdá se, že se svět peněz začíná ptát sám sebe.

Očekávali snížení daní pro velké korporace, deregulaci a růstový boom. Nejoptimističtější předpovědi dokonce zvažovaly možnost mírové dohody na Ukrajině, která by smetla jednu z největších geopolitických nejistot. Místo této ctnostné spirály byl první měsíc a půl republikána v Oválné pracovně poznamenán nestabilitou. Nevyzpytatelná celní válka, která potrestala USA více než její údajné oběti. Masivní propouštění v administrativě. Veřejná konfrontace s Volodymyrem Zelenským, která vyvrcholila dočasným pozastavením vojenské pomoci Ukrajině – včera obnovené – a stala se posledním tlakem na evropské přezbrojení, které vrátí tamní průmysl zpět na plnou kapacitu.

Sílí pocit, že americká ekonomika ztrácí dech: zpráva švýcarské banky UBS zveřejněná toto úterý zvyšuje pravděpodobnost stagflace, jejího nejhoršího scénáře, z 20 % na 30 %. Jejich ústřední teze v každém případě také není dobrou zprávou: existuje 50 % šance, že růst ve srovnání s loňským rokem zpomalí.

Trumpovy poznámky jen přilily olej do ohně. V nedělním rozhovoru pro Fox News řekl, že ekonomika prochází "obdobím přechodu". A nevyloučil recesi. "Nerad předpovídám takové věci. [...] Je to období přechodu, protože to, co děláme, je velmi velké." Olivier Blanchard, bývalý hlavní ekonom Mezinárodního měnového fondu (MMF), odmítá možnost, že bolest, kterou nyní předepisuje Trump, se přetaví v budoucí přínosy. "Někdy dává argument smysl: fiskální konsolidace může vrátit dluh na udržitelnou trajektorii, přestože zpočátku vedla k recesi. Přísnější regulace může zpomalit aktivitu nyní, ale později učinit systém odolnějším. To, co vidíme nyní, s tím nemá nic společného. Důvodem zjevného zpomalení je extrémní politická nejistota, která vede spotřebitele k obavám, podniky k vyčkávání s investicemi a poptávku k poklesu. Výměnou za nic zvlášť dobrého v budoucnu. Jen čistá ztráta."

Sečteno a podtrženo, téměř vše se zhoršuje. A nejviditelnějším důsledkem je, že peníze opouštějí americké trhy. Index S&P 500, který představuje největší společnosti v zemi, je na šestiměsíčních minimech, stejně jako technologický index Nasdaq, který na začátku týdne zažil nejhorší seanci od roku 2022 se ztrátami více než 4 %.

Wall Street postavila svůj boom posledního roku a půl na sedmi velkých technologických společnostech, jejichž ocenění dosáhlo úrovní natolik stratosférických, že je obtížné je udržet. Apple má stále tržní kapitalizaci přes tři biliony dolarů. A Microsoft, Nvidia, Alphabet a Amazon se obchodují za více než dva biliony dolarů. Ale pobídky pokračovat v živení toho, co je pro některé novou technologickou bublinou poháněnou umělou inteligencí a pro jiné začátkem revoluce, byly exponenciálně sníženy.

Investoři přeskakují na jiné trhy. Citigroup a HSBC snížily své hodnocení amerických akcií z "koupit" na "neutral" a také zvýšily svá doporučení pro Čínu a Evropu na nákup. Čína a Evropa zažívají vzkvétající rok 2025 – navzdory kumulovaným trestům v pondělí a úterý vzrostly německé Dax a Ibex 35 o více než 10 %. Mezitím jsou v USA ušetřeny defenzivnější sektory, jako jsou společnosti spotřebního zboží, farmaceutické společnosti a realitní investiční trusty (REIT), s menší volatilitou a vyššími dividendami než technologické společnosti. Jsou považovány za stabilnější a předvídatelnější, což je přesně to, co Washington postrádá.

Zdá se, že Trump si toho vůbec nevšímá. V neděli prohlásil, že jeho posláním je vybudovat silnou zemi, a ne se dívat na to, co dělá akciový trh. A v úterý, daleko od toho, aby polevil, zvýšil sázky tím, že pohrozil zdvojnásobením cel na kanadskou ocel a hliník, což způsobilo další pokles na akciových trzích, jen aby o několik hodin později obrátil kurz.

Tato vyjednávací metoda založená na komerčních hrozbách a nátlaku vytváří na trzích zhoubnou nejistotu. A Spojené státy jsou národem malých investorů. Data z nedávného průzkumu Gallupova ústavu naznačují, že 62 % dospělých vlastní akcie – to je 162 milionů lidí – většina z nich prostřednictvím fondů, z nichž mnohé jsou penzijní fondy. Nvidia Day, který následuje po zveřejnění výsledků čipové společnosti, se stal významnou událostí v ekonomických médiích, včetně odpočítávacího času. Stručně řečeno, tento kult peněz, který umožnil milionářům jako Trump dostat se k moci dvakrát, může být nyní prezidentovým nejhorším nepřítelem: když každý den kontrolují své bankovní a makléřské účty, částky, které vidí miliony obyčejných občanů, všichni voliči, se nadále zmenšují.

Brzda excesů?

Zatímco se zdá, že Trump jde sám, Bílý dům se snaží situaci uklidnit. "Vidíme ostrý rozdíl mezi animal spirit na akciovém trhu a tím, co skutečně vidíme ve společnostech a u obchodních lídrů," řekl mluvčí novinářům v pondělí odpoledne. Animal spirit odkazuje na iracionální pohyby diktované emocemi, spíše než ekonomickými fundamenty, což je způsob přesouvání viny.

Ztráta trpělivosti Wall Street s Trumpem, kterého nejprve považovala za spojence, ale nyní ho považuje za nepříjemnou překážku toho, co se zdálo být nezastavitelným pozitivním impulsem, by na něj mohla vyvinout tlak, aby ustoupil od intenzity své obchodní války. V to doufá Clément Inbona, manažer fondu La Financière de l'Échiquier, i když si není zcela jistý. "Ve světle jeho prvního funkčního období se zdá, že pro Trumpa závisí dosažení jeho mantry Make America Great Again také na odolných akciových trzích. Doufejme, že tento teploměr bude i nadále působit jako brzda některých jeho excesů, protože bez něj hrozí, že příští čtyři roky budou pro investory vystavené americkým aktivům dlouhé," řekl.

Ať už jde o zbožné přání nebo realitu, rychlost, s jakou očekávání trhu od Trumpa slábnou, je překvapivá. A nejde jen o akciový trh. Věřící v kryptoměny, jeden z jeho zdrojů hlasů a darů během kampaně, zaznamenali od jeho inaugurace propad ceny bitcoinu o více než 20 %, i když se stále drží nad předvolební úrovní. Pokud jsou tyto vzestupy a pády pro Trumpa důležité – což není zdaleka jasné – nejlepší zprávou pro něj je, že má stále tři roky a 10 měsíců na to, aby tento trend zvrátil. V případě Tesly, která je porážena čínskou konkurencí a rostoucím odmítáním Muska, bude zapotřebí více než jen požádat republikánské voliče na sociálních sítích, aby si koupili více Tesel.

