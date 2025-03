Rusko po celé Evropě rekrutuje sabotéry

14. 3. 2025

Ruští agenti zorganizovali desítky sabotáží a kybernetických útoků po celé Evropě, ukázalo vyšetřování evropských novinářů. Aby se mohli zúčastnit hybridní války, rekrutují lidi zejména prostřednictvím Telegramu a platí kryptoměnou. Ani po skončení války na Ukrajině tyto útoky neskončí, protože ruští vůdci se domnívají, že se je "kolektivní Západ" snaží zničit, říkají evropští lídři. Ruští agenti zorganizovali desítky sabotáží a kybernetických útoků po celé Evropě, ukázalo vyšetřování evropských novinářů. Aby se mohli zúčastnit hybridní války, rekrutují lidi zejména prostřednictvím Telegramu a platí kryptoměnou. Ani po skončení války na Ukrajině tyto útoky neskončí, protože ruští vůdci se domnívají, že se je "kolektivní Západ" snaží zničit, říkají evropští lídři.

Belgická mediální společnost VRT NWS ve spolupráci se Sítí investigativních novinářů Evropské vysílací unie a médii zemí jako je Španělsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Finsko, Česká republika, Švédsko, Estonsko shromáždila a analyzovala informace o operacích hybridní války, které západní zpravodajské agentury spojují s aktivitami Ruska. Byly odhaleny desítky případů sabotáží, kybernetických útoků, dezinformačních kampaní, vandalských činů, pokusů o zastrašování příznivců Ukrajiny a ovlivňování veřejného mínění. K účasti na podvratných operacích po celé Evropě jsou lidé rekrutováni na Telegramu, často apelují na kriminální živly, migranty a ty, kteří potřebují peníze. Novináři viděli a osobně obdrželi návrhy na různé sabotážní činy, včetně vyvěšení nálepek namířených proti NATO v oblasti Bruselu, kde sídlí instituce EU, a shromažďování e-mailových adres 30 belgických novinářů sympatizujících s Ukrajinou. Náboráři slíbili, že budou platit pomocí kryptoměn.

"Ve skutečnosti nejsme ve válce, ale rozhodně nejsme ani v mírové situaci. Je to válka, která se odehrává ve stínu, a používá se pro ni termín "hybridní hrozby"," komentovala výsledky vyšetřování vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallas. "Můžete mít dojem, že je to něco měkkého a příjemného. Ale musíme říct, co to skutečně je. Je to státem sponzorovaný terorismus." Rusko chce, aby si Evropa myslela, že je silné a Evropa je slabá, ale "my určitě nejsme slabí, protože máme mnoho přátel a partnerů po celém světě a pracujeme společně," zdůraznila Kallas.

Novináři rozdělili ruské operace hybridní války do tří bloků: ty, které jsou zaměřeny na způsobení fyzických škod, vlivové kampaně a kybernetické útoky. Mezi prvními jsou takové případy, jako je pokus o atentát na Armina Pappergera, generálního ředitele největší evropské obranné společnosti Rheinmetall, která dodává Ukrajině zbraně. Nebo požár ve varšavském nákupním centru, největším v Polsku. V Německu bylo identifikováno více než 30 pokusů o fyzické poškození různých cílů a zatčeni byli také lidé, kteří monitorovali vojenské základny a důležitá průmyslová zařízení.

Některé operace lze rozdělit do několika kategorií. Například před únorovými parlamentními volbami v Německu útočníci rozbili stavební pěnou výfuky více než 270 automobilů. Samolepky Strany zelených měly naznačit, že za tím stojí ona, podněcovat nenávist a rozdělovat společnost a také pravděpodobně přimět voliče, aby hlasovali pro krajně pravicovou Alternativu pro Německo, která se staví proti boji proti klimatickým změnám a podporuje teze ruské propagandy.

Proruské hackerské skupiny provedly asi tucet velkých kybernetických útoků. V Belgii byly v roce 2024 napadeny vládní webové stránky, finanční instituce, přístavy a zpravodajská média. Loni na jaře hackeři zasahovali do satelitů a nahradili programy na dětském kanálu Walta Disneyho BabyTV scénami z vojenských operací. Zejména byla promítána propagandistická píseň Olega Gazmanova se statečnou moderní ruskou armádou, střílejícími tanky, bojovými letadly a archivními záběry z Velké vlastenecké války.

Hybridní válka v dohledné době neskončí, řekl James Appathurai, zástupce náměstka generálního tajemníka NATO pro inovace, hybridní technologie a kybernetickou bezpečnost, pro VRT NWS. "Je důležité pochopit, jak to vidí Rusové. Hybridní válka je to, jak válku vidí oni, a skutečné boje jsou jen jednou částí." Appathurai je přesvědčen, že hybridní útoky budou pokračovat i po skončení války na Ukrajině:

"Rusko věří a říká, že kolektivní Západ, my všichni, se ho snažíme zničit. Není to pravda. Snažíme se zabránit Rusku v útocích na jeho sousedy – to je pravda. Bráníme jim v realizaci jejich ambicí znovu získat kontrolu v Evropě a jim se to nelíbí."

