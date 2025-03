Trump hrozí 200% odvetnými cly na evropská vína a alkohol

13. 3. 2025

čas čtení 1 minuta

Donald Trump začíná své ráno něčím, co dělá poměrně často, a to vyhrožováním cly hlavním obchodním partnerům USA.Nejnovější salva je namířena proti Evropské unii a jejímu průmyslu alkoholických nápojů, zejména proti Francii a jejím světoznámým vinicím. Trump tvrdí, že zavede cla na to, co tento blok vyváží do Spojených států, poté, co EU včera zavedla vlastní cla na americkou whisky v odvetě za Trumpova cla na dovoz hliníku a oceli.