Kanada oznámila odvetná cla na dovoz z USA v hodnotě téměř 30 miliard kanadských dolarů

13. 3. 2025

Kanadská vláda uvedla, že bude postupovat „dolar po dolaru“ a zavede 25% cla na dovoz z USA



Poté, co ve středu vstoupila v platnost americká cla na dovoz oceli a hliníku, oznámila Kanada odvetná cla na americký dovoz v hodnotě téměř 30 miliard kanadských dolarů.



Kanadská vláda uvedla, že bude postupovat „dolar po dolaru“ a zavede 25% cla na americký dovoz, včetně oceli, počítačů a sportovního vybavení.



Donald Trump poprvé oznámil zavedení cel na veškerý dovoz oceli a hliníku v únoru a naplánoval, že vstoupí v platnost ve středu. Cla odstartovala řetězovou reakci odvetných cel. Země po celém světě se rozhodují, jak na Trumpovu politiku reagovat.



Oznámení Kanady přišlo poté, co EU oznámila vlastní cla na americký dovoz, včetně výrobků, jako jsou motocykly a whisky, v celkové výši 28 miliard dolarů.

Trump zdvojnásobil cla na ocel a hliník vůči Kanadě v odvetě za to, že Kanada zvýšila ceny na vývoz elektřiny do USA, a to na 50 %. Bílý dům však od tohoto opatření upustil poté, co Kanada uvedla, že se svým clem na elektřinu počká.



Mezitím mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uvedla, že země vyčká do 2. dubna, než se rozhodne, zda bude na cla na ocel a hliník reagovat.



Trump původně oznámil 25% cla na veškerý dovoz z Kanady a Mexika, která měla původně vstoupit v platnost 1. února, ale dvakrát cla pozastavil. Nyní se očekává, že cla vstoupí v platnost 2. dubna.



Vedoucí představitelé Kanady a EU vyjádřili politování nad dopadem cel na domácí podniky, ale zdůraznili, že země musí na Trumpovy kroky adekvátně reagovat



Mélanie Jolyová, ministryně zahraničních věcí Kanady, na středeční tiskové konferenci prohlásila, že země „neustoupí a nepodlehne tomuto nátlaku“, a odsoudila chaos, který Trump vyvolal v globální ekonomice.



„Zdá se, že jedinou konstantou v této neodůvodněné a neospravedlnitelné obchodní válce jsou řeči prezidenta Trumpa o anexi naší země prostřednictvím ekonomického nátlaku,“ řekla Jolyová na tiskové konferenci.



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že cla na ocel a hliník jsou „neodůvodněnými obchodními omezeními“. „Cla jsou daně. Jsou špatná pro podniky a ještě horší pro spotřebitele. Narušují dodavatelské řetězce. Přinášejí nejistotu pro ekonomiku,“ uvedla.



Navzdory kritice ze strany světových lídrů Trump po úterním setkání s Business Roundtable, skupinou klíčových amerických podnikatelů, cla obhajoval. „Trhy půjdou nahoru a půjdou dolů, ale víte co? Musíme naši zemi obnovit,“ řekl Trump v úterý.



Po týdenním propadu začaly americké trhy v úterý ráno dosahovat malých zisků po údajích o inflaci, které byly lepší, než se předpokládalo.



Trump a členové jeho administrativy strávili minulý týden v kabelových televizích, kde bagatelizovali dopady, které by cla mohla mít na ekonomiku. Na otázku, zda by USA mohly zažít recesi, Trump v nedělním rozhovoru pro Fox News odpověděl, že země se nachází v „přechodném období“.



„To, co děláme, je velmi rozsáhlé. Vracíme do Ameriky bohatství. To je velká věc. A vždycky jsou období, kdy to chvíli trvá. Chvíli to trvá, ale myslím, že by to pro nás mělo být skvělé,“ řekl Trump.



Kevin Hassett, šéf národní ekonomické rady, v pondělí pro CNBC uvedl, že Trumpova hospodářská politika má zamýšlený efekt „vytváření pracovních míst v USA“, a řekl, že existuje spousta důvodů, proč být „do budoucna optimistický“.



Nejistota kolem Trumpovy obchodní politiky způsobila, že představitelé Federálního rezervního systému pouze potvrdili, že na svém zasedání příští týden nebudou měnit úrokové sazby. Předseda Fedu Jerome Powell minulý týden v připravených výrocích uvedl, že existuje „zvýšená nejistota ohledně ekonomického výhledu“, ale řekl, že ekonomika je prozatím stabilní.



„Uvidíme, jak tento vývoj může ovlivnit budoucí výdaje a investice,“ řekl.





Nový průzkum agentury Reuters/Ipsos mezitím ukázal, že většina Američanů považuje Trumpovy nedávné kroky v oblasti ekonomiky za „příliš nevyzpytatelné“. Přibližně 70 % z více než 1 400 respondentů - včetně devíti z deseti demokratů a šesti z deseti republikánů - uvedlo, že očekávají, že vyšší cla zdraží potraviny a další nákupy. Američané si naopak přejí, aby se Trump nadále zaměřoval na boj proti vysokým cenám, i když rostou obavy, že jeho politika povede ke zvýšení nákladů, nikoliv k jejich snížení, ukázal průzkum.





