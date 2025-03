Channel 4 News: Putin a příměří. Je to "Ano i Ne"

13. 3. 2025

Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 13. března 2025, 19 hodin: Není to ano, ale není to ani ne. Putin říká, že příměří na Ukrajině je správné, ale dává najevo, že pouze za jeho podmínek. Dobrý večer. Kdyby to bylo ano, v zásadě to musí být s několika významnými podmínkami, řekl Putin. A příměří je podle něho prý dobrý nápad. Ale je jasné, že jeho představa je daleko od té ukrajinské a evropské. Navrhl telefonát s Donaldem Trumpem, ale vyjmenoval mnoho otázek k řešení. Ukrajina nesmí znovu zbrojit během příměří, říká. A musí jít o odstranění zásadních příčin krize. Má na mysli rozšiřování NATO na východ? Má na mysli vojenské schopnosti Ukrajiny, nebo má na mysli samotnou existenci Ukrajiny vůbec? Putinovy výroky přišly poté, co americký vyslanec přijel do Moskvy. V reakci na to Donald Trump prohlásil, že to bylo velmi slibné prohlášení, ale dnes večer nebylo úplné. Jedná se o mírové vyjednávání, nebo jen zdání, že jde o mírový proces?

Takže v posledních několika hodinách prezident Putin poskytl svou odpověď na 30denní bezpodmínečné příměří, které navrhli Američané a Ukrajinci v úterý. A stačí říci, že má podmínky. Řekl, že jakákoli příměří musí vést ke konečnému urovnání, které by vyřešilo základní příčiny jeho invaze. A měl spoustu vlastních podmínek. Naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová je v Kyjevě. Lindsay?



Reportérka: Vyslanec prezidenta Trumpa, Steve Witkoff, je v Moskvě na návštěvě a má schůzky s ruskými představiteli, možná i s Putinem. Takže s předstihem prezident Putin hodil několik kuliček do ložisek, protože si opravdu nepřeje, aby došlo k nějakému příměří, protože ho nepovažuje za výhodné pro Rusko. Myslí si, že Rusko na bojišti vítězí, takže by to prostě Ukrajině pomohlo, kdyby se na 30 dní přerušilo. Ale zároveň si nechce znepřátelit svého nového nejlepšího přítele v Bílém domě, který řekl. že prohlášení je sice slibné, ale ne úplné. Takže ve skutečnosti, když posloucháte, co řekl prezident Putin, řekl Ano. Da. Ale když si čtete mezi řádky, to, co ve skutečnosti řekl, bylo to Nět.





Sudža. „No tak, vjeďte dovnitř!





Ruští vojáci se dnes natáčeli, jak vjíždějí do hlavního města v Kursku. Jsou to sice jen trosky, ale o to nejde. Kursk byl ukrajinským vyjednávacím trumfem při jakýchkoli budoucích jednáních. Ten malý kousek Ruska, kterého se zmocnili a který drželi jako páku. Teď si ho Rusové vzali zpět, zabíjejí a zajímají ukrajinské vojáky. Ruský voják vylezl na komunikační věž s ruskými a plukovními vlajkami. Vítězí zde, takže Rusko nevidí žádnou výhodu v tom souhlasit s třicetidenním bezpodmínečným příměřím, které navrhly USA a Ukrajina.







Putin vystoupil po boku běloruského prezidenta Lukašenka. Mluvil vyhýbavě:





Naznačil, že by příměří Ukrajina mohla využít ve svůj prospěch.





Zde v Kyjevě jsem hovořila s členem ukrajinského týmu, který vyjednával s Američany v Džiddě.





Co prezident Putin říká, je to, že chce dlouhodobý mír a těchto 30 dní je příměří, které je výhodné pouze pro Ukrajinu, nikoliv pro Rusko.





Ale pokud chcete spravedlivý a trvalý mír, musíte s něčím začít. Samozřejmě, Myslím tím, že nemůžete mít jen tak z ničeho nic spravedlivý a trvalý mír, spravedlivý a trvalý mír je proces vyjednávání, rozhovorů, týmy pracují nebo cokoli jiného. Pokud chcete zastavit úmrtí, musíte začít, samozřejmě od pravdy -







Rusové nejsou připraveni na pravdu, že?





Uvidíme.





Ale co je ukrajinský vzkaz Rusku nyní? Vy a Američané jste přišli s tímto návrhem. Rusové ho odmítli. Co dál?





Rusové ho odmítlií. My se přizpůsobíme nebo upravíme naši taktiku, naši strategii a taktiku společně s našimi americkými partnery, od nynějška jednáme společně a koordinujeme všechny naše pozice.





Reportérka: Včera, neobvykle, soudruh vrchní velitel Putin navštívil Kursk, kde ho informoval jeho náčelník generálního štábu generál Gerasimov. A nic nenasvědčuje tomu, že by jeho přítel Donald Trump ho přesvědčil o opaku. No, to, co dnes prezident Putin řekl, a právě nám tu v Kyjevě vypnuli elektřinu, ale já budu pokračovat v rozhovoru, je to tma, jakou zažívá mnoho Ukrajinců. Prezident Putin, to, co řekl, je přesně to, co většina Ukrajinců, se kterými jsem mluvila, očekávali, protože věděli, že na příměří nepřistoupí. Ale to, co oni chtěli, bylo být v souladu s Američany, a to jsou. Opět je otázkou, zda může telefonát mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem to všechno změnit? Víme, že ti dva mohou zrušit všechnu práci, kterou diplomaté vykonali. Co je naprosto jasné, je to, na rozdíl od toho, co prezident Trump říkal v minulosti, tohle nebude snadné ani rychlé.





Moderátor: To byla Lindsey Hilsumová v Kyjevě, no, a teď se ke mně připojuje v lotyšském hlavním městě Rize bývalý ruský premiér a nyní Putinův kritik Michail Kasjanov.





Je toto případ, kdy ano znamená ne?





Michail Kasjanov: Ve skutečnosti ano, souhlasím s ukrajinským názorem, s názorem, že není překvapivé, že Putin ve skutečnosti odmítl toto bezpodmínečné příměří. On nemá zájem v tomto konkrétním období. On nemá zájem o příměří. Chce pouze rozhovory s Donaldem Trumpem. Nechce ho urazit. Proto jen říká, že souhlasí s bezpodmínečným příměřím, že je to v pořádku. ale jsou tam podmínky. Na to by měl pan Trump reagovat, protože je zřejmé, že Putin nechce příměří. On prostě chce jen další ústupky na ukrajinské straně.





Moderátor: To je to, co stane, když se Putin necítí být pod tlakem? Chci říct, že je zřejmé, že spousta lidí má pocit, že Donald Trump toho dopředu dal Putinovi strašně moc a že na něj teď není vyvíjen velký tlak.





Michail Kasjanov: Ano, pan Trump učinil spoustu prohlášení, která hrála ve prospěch Putina. Putin věří, že bude vytažen z izolace, a chce si sednout s Donaldem Trumpem, ne se Zelenským, ale s prezidentem Trumpem a diskutovat a rozhodovat o osudu světa, nejen Ukrajiny. Nechce být vnímán jako součást konfliktu. Chce být vnímán jako světový vůdce, který diskutuje o osudu světa a diskutovat o nové architektuře evropské bezpečnosti, to je to, co si Putin přeje. Ale Velká Británie a Evropská unie jsou připraveny. vytvářet další tlak na Putina, právě v průběhu dalších 6, 7, 8, 10 měsíců, kdy budeme mít úplně jinou pozici, pokud na něj bude vyvíjen tlak.





Moderátor: No, neříkáte to už tři roky?





Michail Kasjanov: Přesně tak. Ale já říkám už tři roky, že všechny ty sankce, které byly uvaleny, po třech letech prostě mají kumulativní účinek. Teprve teď začaly fungovat. Jen jedna část sankcí, a to je to, že cena ropy stále stoupala, měla okamžitý účinek. Během prvního čtvrtletí letošního roku Putin ztratil jen polovinu příjmů, ale pak už velká flotila právě překonala tyto problémy a právě teď je další čas prostě mít druhou druhou kolo sankcí, jen aby pokračoval tlak.





Moderátor: Chci říct, že realita je taková, že Evropa a Amerika budou muset řešit Putinovu agendu, a to bude zahrnovat vše od toho, zda by Ukrajina měla mít armádu, přes to, zda je skutečně suverénním státem, až po to, zda by měla mít ambice vstoupit do Evropské unie. A zda rozšíření NATO v 90. letech bylo chybou. Chci říct, že je to obrovský obrat ve světové konverzaci o geopolitice mezi Východem a Západem.





Michail Kasjanov: Ne, nemyslím si. že Západ s výjimkou Ukrajiny, možná jen Donald Trump v této chvíli, nemyslím si, že Západ je připraven akceptovat jakoukoli jinou situaci za těchto podmínek, protože si myslím, že je to opravdu jasné, že existuje trvalá kontinuální podpora Ukrajiny právě jako suverénního státu a všechny evropské názory nadále věří, že Ukrajina by měla snít o tom, že v budoucnu vytvoří svou územní celistvost. Jak říká Zelenskyj, ne vojenskými prostředky, ale diplomatickými prostředky. To je ta otázka, suverénní Ukrajina. To je ten cíl. Územní celistvost. To je ten cíl. Prostě je to naprosto jasné. To je důvod, proč vojenská podpora, finanční podpora Ukrajiny je tak zásadní právě proto nyní.





Moderátor: Jak tedy myslíte, že to hraje roli? Jak dlouho může Putin protahovat ten proces, kde se zdá, že spolupracuje?





Michail Kasjanov: To je přesně to. Putin protahuje čas a bude říkat hezké věci panu Trumpovi a očekává, že prezident Trump bude brát jeho postoj. Tak si vzpomeňte na nedávné výroky Donalda Trumpa, který pro mnohé je již považován, že stojí na agresivní straně spíše než na straně obětí, ale chce být neutrálním hráčem právě teď. Má takovou příležitost být neutrální. Trump by měl reagovat na to Putinovo odmítnutí návrhu příměří, protože prostě jakékoliv jednání o budoucím míru, mírový plán, mírová dohoda začíná příměřím, to je to, co je pro každého zřejmé. Na to by měl pan Trump reagovat.





Moderátor: Máte pocit, že Vladimir Putin právě teď vyhrává?





Michail Kasjanov: Postupuje krok za krokem. Věří, že právě během několika měsíců, se situace změní v jeho prospěch, protože Ukrajina se potýká s problémy. Ale to je otázka sjednocené Evropy a Spojených států. Zvýšit i podporu, před dvěma dny USA obnovily vojenskou podporu a výměnu zpravodajských informací, která je pro Ukrajinu naprosto nezbytná, a právě teď je ten správný čas. rozhodnout o další podpoře Ukrajiny. Evropská unie je připravena společně s Velkou Británií částečně nahradit americkou podporu. Ale není možné, aby to bylo jen tak, okamžitě ze dne na den. Proto je právě role USA v této chvíli klíčová a vše by mělo být pochopitelné pro Trumpovu administrativu, myslím si, že to rozhodnutí bude učiněno ve prospěch Ukrajiny, aby ji nechali přežít.





Moderátor: No, na tiskové konferenci s šéfem NATO Donald Trump řekl, že doufá, že Rusko udělá správnou věc, a prohlásil, že by se rád setkal s Putinem a rychle to vyřešil. Pojďme k našemu hlavnímu zpravodaji Alexovi Thompsonovi, který je ve Washingtonu.





Reportér: Ano. Potěšující zprávou přinejmenším pro NATO je, že Mark Rutte a Donald Trump se znají už dlouho. Navzájem se znají, vzájemně se respektují. Každoročně se setkávali, takže to je dobrá zpráva. pro alianci. Pokud existují obavy, že nějakým způsobem by Donald Trump od NATO mohl chtít odejít. Všechny vaše výroky, které jste právě říkali o Rusku to v podstatě shrnují. Prezident Trump vlastně moc nevěděl o tom, jak se věci s Moskvou mohly vyvinout. Téma opustil s mírným varováním, že je míč na straně Moskvy, a řekl, že to bude velmi těžké, pro svět to bude zklamáním, pokud Moskva odmítne toto navrhované třicetidenní příměří. Přišel nepříjemný okamžik ohledně Grónska jen chvíli poté, co generální tajemník řekl, že NATO se nehodlá zapojit do plánů Donalda Trumpa nějakým způsobem anektovat Grónsko, a prezident Spojených států, řekl toto:





„Opravdu Grónsko potřebujeme pro národní bezpečnost. Myslím, že proto by NATO mohlo být nuceno nějakým způsobem se zapojit, protože Grónsko opravdu potřebujeme pro národní bezpečnost. Je to velmi důležité. Víte, máme na něm několik základen. A máme tam poměrně dost vojáků. Kdo říkal, že možná že tam bude jezdit stále více vojáků? Já nevím.“





Reportér: Mimořádné výroky. Seděl jen dva metry od generálního tajemníka NATO a mluví o tom, že Spojené státy by mohly jednoduše obsadit velkou oblast. pevniny patřící jinému členu NATO. Mimořádná doba.





Moderátor: Alexi, další do očí bijící hrozba nového cla.













Moderátor: To byl Alex Thomson ve Washingtonu.

Jaký tlak tedy může Západ vyvinout, pokud bude prezident Putin trvat na svých podmínkách pro ukončení války na Ukrajině? Stephanie Bakerová je specialistkou na to, jak ekonomické sankce ovlivnily Rusko. Děkujeme, že se k nám připojila. Rusko asi tolik neovlivnily, protože stále pokračují ve válce?





Stephanie Baker: Myslím, že myslet si, že Rusko hluboce neovlivnily, je chybné. Sankce stály Rusko stovky miliard dolarů. A proto je Putin chce zrušit. Přiznejme si, že kdyby neměly žádný účinek, nepožadoval by, aby byly všechny sankce zrušeny. což je přesně to, co řekl Dmitrij Peskov, jeho mluvčí dnes. Mohly by jít ještě dál, o tom není pochyb, zejména na ruskou ropu, která je jeho hlavním zdrojem příjmů. Ropa je zde klíčová. Vždycky byla pilířem ruské ekonomiky, a to již několik desetiletí, od konce 80. let Sovětského svazu, kdy sovětská ekonomika oslabila, a to v období Jelcinovy reformy v 90. letech, protože cena ropy byla nízká a ve vládnoucí administrativě panovala neochota jít tvrdě na věc, zdražit ruskou ropu kvůli obavám z vyšších cen na Západě.





Moderátor: Vzhledem k tomu, že Čína a Indie budou nadále kupovat ruskou ropu, co by se mohlo s tím vlastně dělat?





Stephanie Baker: Mohli byste sankcionovat mnohem více těchto zrezivělých tankerů, které používají, aby se vyhnuli blokaci. Omezit používání západního pojištění tankerů pro přepravu ruské ropy. Mohli byste zasáhnout některé z velkých ruských producentů ropy, uvalit plné blokační sankce. A to by efektivně stáhlo z trhu velké množství ruské ropy. Myslím, že že by se to podařilo. Rusko, čínské a indické rafinerie a přístavy by si dvakrát rozmýšlely, zda tyto tankery přijmou, pokud by přijímaly tankery. které byly pod sankcemi nebo převážely ropu, která pocházela ze státem kontrolovaných firem, Rosněfť, například. Takže mohou jít ještě dál, ale to to znamená náklady pro západní ekonomiky, které by mohly způsobit prudký nárůst cen ropy.





Moderátor: Takže když Donald Trump řekne, víte, mohl by ho zasáhnout opravdu, opravdu tvrdě. Myslím tím, za A, je to reálná hrozba? A za B, co dalšího by to obnášelo?





Stephanie Baker: Nemyslím si, že se podíval na sankce, které jsou v tuto chvíli v platnosti, pečlivě, řekl, že by velmi tvrdě zasáhl ruský bankovní sektor. Ruský bankovní sektor je široce sankcionován. Poskytli licence mnoha bankám, umožnil jim zprostředkovávat platby za energie. A Trumpova administrativa vlastně teprve nedávno tyto licence ruským bankám omezila. Mohli by v tomto směru zajít ještě dál. Víte, jsou i další způsoby, jak by mohli zasáhnout ruskou energetiku, když půjdou po obchodnících s ropou, kteří to umožňují. Skutečně zastavit obchod s ruskou ropou.





Moderátor: Předpokládám, že v je pravděpodobnější, že Evropa zavede další sankce. Myslím tím, že se v poslední době strašně moc mluví o zmrazených ruských aktivech. Jak velký trumf jsou zmrazená ruská aktiva?





Stephanie Baker: Je to velký problém, je to trumf, který má Evropa v ruce. Evropa však zůstává rozdělena například v otázce sankcí. Maďar Viktor Orbán právě řekl, že hrozí, že sankce EU neprodlouží nebo neobnoví proti 2000 ruských osobám, pokud nezruší sankce jednomu ruskému oligarchovi. Takže on byl v EU vždycky blokací vůči sankční politice a mohl by zmařit jakékoli obnovení sankcí EU.





Moderátor: Bylo by legální prostě zabavit ty peníze?





„Takže myšlenka sama o sobě je správná a my ji určitě podporujeme, ale existují problémy, které musíme projednat, a myslím, že je musíme projednat s našimi americkými kolegy a partnery. Možná zavolám prezidentu Trumpovi a budeme o tom společně diskutovat. Ale celkově tuto myšlenku podporujeme. Ukončit konflikt mírovými prostředky.“„Jak využijí těchto 30 dní? Budou pokračovat v povinné mobilizaci v Ukrajině? K dodávkám zbraní pro výcvik nově mobilizovaných jednotek?“Ano, každý den nově clo, je to bla bla, je to šum. Je to chvástání. Samozřejmě, že momentálně vyhrožuje 200% cly na evropská vína a šampaňské. dovážená do Spojených států.. Ale právě teď se podívejte na trhy dnes ráno, Dow Jones poklesl o 1,3 bodu, S&P o 500 bodů. Na tom opravdu záleží. Na Wall Street dnes ráno, průzkum veřejného mínění říká, že ekonomické zvládnutí americké ekonomiky, je nejhorší v této administrativě a nejhorší v historii. Spousta zpráv v tisku naznačuje, že že vysocí představitelé republikánů mají tichá a možná stále častěji méně tichá slova do ucha prezidenta, že, pane prezidente, nemůžete pokračovat v této posedlosti cly. Poškozuje to světovou ekonomiku. A co je ještě důležitější, poškozuje to naši ekonomiku. Donald Trump se ovšem nyní zdá být neochvějný. Donald Trump se tak často zdá neochvějný, těsně předtím, než se pohne.Mnoho, mnoho právníků se domnívá, že by to bylo legální, víte, s určitými omezeními, že by to nemuselo být nutně nezákonné. Existují otázky, zda by tyto peníze mohly být použity na zbraně, nebo ne. Mohly by být použity na rozpočtovou podporu Ukrajiny. Mohly by být použity k nahrazení finanční pomoci, kterou Evropa poskytla Ukrajině, ale Evropa je v této otázce rozdělena. Myslím tím, že Francie a Německo jsou proti. USA za Bidenovy vlády, vlastně souhlasily s tím, že to udělají, že zabaví podkladová aktiva. Kanada to podpořila. David Cameron, když byl ministrem zahraničí, to podporoval. Ale byly to rozpory v Evropě, které tomu zabránily. Ale lví podíl z těch peněz, asi 200 miliard eur, je v Evropě denominován v eurech, a tak je to skutečně klíčové a vzhledem k rozpočtovým omezením, která evropské vlády nyní mají, myslím, že je nevyhnutelné, že budou muset přijít na to, najít způsob, jak to udělat. Šéfka Evropské centrální banky, Christine Lagardeová, je proti tomu. Ale vidíte pohyb a některé hlasy z určitých koutů Evropy, které to více podporují.