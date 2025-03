Český úřad zeměměřický a katastrální spustil nový Portál katastru a zeměměřictví: Digitalizace katastru nemovitostí je dokončena

12. 3. 2025

Tisková zpráva Jeden z největších úřadů v České republice dokončil svoji plnou digitalizaci, a lidé tak už z pohodlí domova mohou vyřídit i tak zásadní věc, jako je návrh na vklad do katastru nemovitostí. Díky novému Portálu katastru a zeměměřictví to zvládnou sami během několika minut, navíc tak ušetří 400 Kč ze správního poplatku. Systém je uživatelsky přívětivý a běží plynule, což se ukázalo i během měsíčního testovacího provozu. Dokončení digitalizace spolu s plány na další období v úterý představil předseda ČÚZK Karel Štencel spolu s předsedou vlády Petrem Fialou (ODS) a ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL).

Dokončení digitalizace katastru nemovitostí je zásadním krokem k modernizaci a digitalizaci veřejné správy v Česku. Proces digitalizace probíhal několik desetiletí a zahrnoval postupné elektronizování výpisů, digitalizaci katastrálních map a napojení na základní registry. Získávat elektronické listiny a sledovat stav řízení z pohodlí domova je možné už mnoho let. Nově spuštěný Portál nyní umožňuje lidem i firmám podávat kompletní návrhy na vklad a ohlašovat změny údajů katastru nemovitostí.

„Digitalizace katastru nemovitostí je velkým krokem vpřed v rámci modernizace české veřejné správy. Díky Portálu katastru a zeměměřictví mohou lidé vyřizovat své záležitosti z domova, což jim zefektivní čas a ubyde jim zbytečná administrativní zátěž. Elektronicky tak mohou podat například kompletní žádost o zápis. Jde o další úspěšný krok v digitalizaci státní správy, která je pro naši vládu prioritou,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.

V roce 2024 bylo elektronicky poskytnuto více než 99 % výpisů z katastru nemovitostí a díky novému systému lze nyní elektronicky podat kompletní žádost o zápis. Digitalizace přinesla významné úspory – katastrální úřady zvládají zpracovávat až dvakrát více podání s o 20 % nižším počtem zaměstnanců. Ročně se ušetří 600 milionů korun.

„Digitalizace nám umožňuje poskytovat kvalitnější služby rychleji a efektivněji za méně peněz. Katastrální úřad je skvělou ukázkou toho, jak digitalizace může fungovat. Úřad přitom lidem poskytuje obrovské množství dat, jen v loňském roce to bylo 28 milionů výstupů, z nichž více než 99 procent poskytl úřad v elektronické podobě. Dalším krokem bude zvýšit i počet plně elektronických zápisů do katastru. K tomu chceme veřejnost motivovat i tím, že za elektronický vklad zaplatí o 20 procent nižší správní poplatek oproti papírové formě,“ doplnil ministr zemědělství Marek Výborný.

„Je to přímo ukázkový příklad toho, co pro nás digitalizace skutečně dělá - po úřadech neběhají lidi, po úřadech běhají data. A my o tom ani nemusíme vědět,“ dodává k tomu Martin Charvát z Digitálního Česka.

ČÚZK plánuje i nadále rozšiřovat možnosti elektronické komunikace. Klíčovou výzvou zůstává větší rozšíření elektronických podpisů, které by umožnilo ještě vyšší počty plně elektronických podání a automatizace při jejich zpracování.

„Dokončení digitalizace katastru a spuštění Portálu je výsledkem dlouholeté práce a odhodlání našeho týmu, jehož práce si nesmírně vážím. Naším cílem je pokračovat v rozvoji digitálních služeb a zajistit občanům co největší komfort při vyřizování záležitostí spojených s nemovitostmi,“ uvedl předseda ČÚZK Karel Štencel.

Spuštění Portálu katastru a zeměměřictví ČÚZK představuje významný krok k modernizaci české státní správy a usnadnění přístupu občanů k veřejným službám. Více informací o nových možnostech a funkcích portálu naleznete na webových stránkách ČÚZK.

ČÚZK pracuje na digitalizaci dlouhodobě, první Koncepce digitalizace katastru nemovitostí byla schválena už v roce 1993. V roce 2003 byla spuštěna aplikace na elektronické nahlížení do katastru nemovitostí. V roce 2020 byly kompletně digitalizovány katastrální mapy. V loňském roce ČÚZK zprovoznil systém digitálních technických map, před několika dny pak Portál katastru a zeměměřictví. V loňském roce ČÚZK poskytl z katastru nemovitostí 27 957 604 výstupů, více než 99 % bylo poskytnuto elektronicky (v tištěné formě pouze 193 660 výstupů). ČÚZK je i správcem registru územní identifikace, adres a nemovitostí, který je jedním ze čtyř základních registrů veřejné správy a poskytuje referenční data o území, včetně všech adres a jejich lokalizace.

