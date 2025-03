Putin říká, že o příměří je třeba diskutovat, a naznačuje, že si s Trumpem zavolá

13. 3. 2025

„Jsou otázky, které musíme prodiskutovat,“ říká Putin o ‚dobrém‘ americkém návrhu příměří anaznačuje telefonát s TrumpemPutin pokračuje v otázce ukrajinského „vpádu“ do Kurska a ptá se, co by znamenalo příměří."Znamenalo by to, že by tam všichni odešli? Měli bychom je propustit poté, co se tam dopustili četných zločinů proti civilistům, nebo jim ukrajinské vedení přikáže, aby se vzdali? Co se stane? To není jasné."Dále hovoří o širších otázkách příměří, protože by podle něj mohlo dát Ukrajině šanci znovu se vyzbrojit a získat dynamiku v době, kdy Rusko, jak tvrdí, postupuje."Jak se budou řešit další aspekty podél 2000 kilometrů dlouhé kontaktní linie? Jak víte, ruská vojska postupují prakticky v každém sektoru kontaktní linie a jsou zde všechny podmínky pro to, abychom obléhali poměrně velké jednotky.Co se tedy bude dít během těch 30 dní?Umožnilo by to Ukrajině pokračovat v nucené mobilizaci, v dodávkách zbraní na Ukrajinu, aby mohly být nově mobilizované jednotky vycvičeny, nebo se to neuskuteční?"Ptá se také na to, kdo by dohlížel na dodržování příměří."Kdo bude vydávat rozkazy k zastavení nepřátelských akcí? A jakou budou mít tyto rozkazy hodnotu, podél těch 2000 kilometrů? Kdo bude rozhodovat o tom, kde došlo k porušení případné dohody o příměří podél celé linie 2000 kilometrů, a kdo bude obviněn? Kdo bude obviněn z porušení příměří?Všechny tyto otázky musí obě strany pečlivě, pečlivě prostudovat.Takže ta myšlenka je dobrá a my ji naprosto podporujeme, ale jsou otázky, které musíme prodiskutovat, a myslím si, že potřebujeme jednat s našimi americkými kolegy a partnery, možná telefonát s prezidentem Trumpem, ale samotnou myšlenku ukončení tohoto konfliktu mírovou cestou podporujeme."Během tiskové konference s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem Putin řekl, že příměří by mělo „vést k trvalému míru a odstranit základní příčiny této krize“, což by mohlo naznačovat maximalistické požadavky Ruska vůči Ukrajině a USA na širší bezpečnostní prostředí ve východní Evropě.Pochválil ruské jednotky za „postup prakticky ve všech oblastech kontaktní linie“ a upozornil, že příměří nesmí být využito k tomu, aby Ukrajinci mobilizovali další vojáky a přezbrojili se pro další konfrontaci.Dále vyjmenoval řadu praktických otázek, včetně řešení ukrajinského „vpádu“ do ruské Kurské oblasti a monitorování případného porušování příměříNaznačil, že bude třeba jednat o nevyřešených otázkách „s našimi americkými kolegy a partnery“, přičemž navrhl „možná telefonát s prezidentem Trumpem“.