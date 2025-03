Když jsou protiváleční demonstranti označováni za hrozbu pro národní bezpečnost

13. 3. 2025

čas čtení 6 minut

Myslel tím viceprezident Vance svobodu slova „na ústupu“? Případ zadrženého držitele zelené karty ukazuje, jak křehká jsou naše práva i zde. Viceprezident JD Vance na únorové Mnichovské bezpečnostní konferenci ohromil Evropu, když ji označil za kontinent, který vážně ustupuje od základních demokratických principů. Jako příklady A, B a C uvedl anulované volby, když se zdálo, že zvítězil nesprávný kandidát, digitální cenzuru názorů, které se příčí většinovému nebo zavedenému pohledu, a policejní kontrolu tichých myšlenek (modlitby): „Obávám se, že v Británii a v celé Evropě je svoboda slova na ústupu.“ Poté, co přiznal podobné trendy v Americe prezidenta Bidena, se Vance pochlubil: „Ve Washingtonu je ve městě nový šerif. A pod vedením Donalda Trumpa můžeme s vašimi názory nesouhlasit, ale budeme bojovat za to, abychom bránili vaše právo nabízet je na veřejném prostranství, ať už s nimi souhlasíte, nebo ne.“ Pokud nejste držitelem zelené karty a nemluvíte o Izraeli, dodává na webu Responsible Statecraft Lora Lumpe.

Při podpisu memoranda/sprejování médií v Oválné pracovně v den Vancova mnichovského projevu nový šerif řekl, že s Vancovým hodnocením důležitosti svobody slova zcela souhlasí. O necelý měsíc později však prezident Trump vyslal imigrační agenty ministerstva vnitřní bezpečnosti, aby zatkli a unesli Mahmúda Chálida, trvalého a legálního obyvatele Spojených států, který se oženil s americkou občankou, když se s manželkou vrátil domů z večeře.

Jeho „zločin“: účast na nenásilných demonstracích na Kolumbijské univerzitě, které inspirovaly studenty po celé zemi, aby povstali a požadovali, aby americká vláda přestala napomáhat masovému zabíjení v Gaze, včetně desítek tisíc žen a dětí.

Zatímco protiválečné demonstrace byly téměř vždy považovány za - a jsou - bezvýhradně chráněny zárukami svobody projevu a práva shromažďování podle prvního dodatku, Trump vykresluje demonstrace proti válce v Gaze jako „protiteroristickou, antisemitskou a protiamerickou aktivitu“.

Proizraelský deník Free Press citoval nejmenovaného představitele Bílého domu, který připustil, že „obvinění zde nespočívá v tom, že by porušoval zákon“, ale že Chalíl „představuje hrozbu pro zahraniční politiku a národní bezpečnostní zájmy Spojených států“.

To zaznělo i z úst mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové, která v úterý v odpovědi na otázku, na základě čeho administrativa Chalíla deportuje, uvedla, že „podle zákona o imigraci a národnosti má ministr zahraničí právo zrušit zelenou kartu nebo vízum osobám, které ... jsou v rozporu se zahraniční politikou a zájmy národní bezpečnosti Spojených států amerických“. Poté dodala, že Chalíl „se postavil na stranu teroristů“ tím, že organizoval protesty, které narušovaly výuku a obtěžovaly židovsko-americké studenty a vyvolávaly v nich „pocit nebezpečí“. Obvinila také protestující z rozdávání letáků „s logem Hamásu“.

Mezi protestujícími proti Chalílově očekávané deportaci byly v úterý v New Yorku i židovské skupiny. Zprávy z loňského roku naznačují, že Chalíl nebyl organizátorem, ale sloužil jako vyjednavač jménem studentů, kteří v kampusu postavili tábor.

Zdá se, že Trump nás zcela opačně než k posilování svobody slova a naší demokracie vede k novému mccarthismu. Prezident na svém účtu na sociální síti Truth vyrukoval s prohlášením, že „toto je první z dalších [zatýkání a deportací], které přijdou... Víme, že na Kolumbijské a dalších univerzitách po celé zemi jsou další studenti... Tyto sympatizanty s terorismem najdeme, zadržíme a deportujeme z naší země - aby se už nikdy nevrátili“.

Leavitt rovněž zlověstně předznamenal hrozící střet na půdě Kolumbijské univerzity, když uvedl, že představitelé univerzity odmítají pomoci DHS identifikovat seznam dalších osob na půdě univerzity, které správa identifikovala - údajně prostřednictvím prohledávání účtů studentů na sociálních sítích. „[Jak prezident velmi důrazně uvedl ve svém včerejším prohlášení, nehodlá to tolerovat.“

Mezitím byl Chalíl podle zpráv odvezen daleko od své manželky z New Yorku, která je v osmém měsíci těhotenství, do soukromé věznice LaSalle Detention Facility ve městě Jena ve státě Louisiana . Pravděpodobně by již byl deportován, nebýt rychle jednajícího federálního soudce v New Yorku, který zablokoval jeho vyhoštění ze Spojených států až do doby, než proběhne slyšení, a výslovně zakázal deportaci bez souhlasu soudu. První slyšení je naplánováno na středu. Kritici se obávají, že si administrativa „vybrala“ soudce, který by byl k jejímu případu vstřícnější.

Stále nevíme, z čeho byl obviněn, pokud vůbec z něčeho, ani žádné důkazy proti němu.

Zákaz svobody projevu držitelů studentských víz a držitelů zelených karet s trvalým pobytem ve Spojených státech je jasným a zásadním útokem na naši demokracii - snahou potlačit a ochromit svobodu projevu. Vysílá zbytku světa stejný signál, z jakého Vance a Trump obvinili Evropu: slabost a strach. Pokud pokojný protest studentů proti politice představuje takovou hrozbu pro naši „národní bezpečnost“, jak silní ve skutečnosti můžeme být?

Ještě na Mnichovské bezpečnostní konferenci Vance řekl: „Dobrou zprávou je, že si náhodou myslím, že vaše demokracie jsou podstatně méně křehké, než se mnozí lidé zjevně obávají, a opravdu věřím, že když našim občanům umožníme vyjádřit svůj názor, budou ještě silnější.“ Viceprezident měl pravdu. A nyní je čas na vehementní a hlasité ujišťování, že svoboda slova není v Americe na ústupu.

1