Ať už to konečně doplatí extrémně bohatí!

12. 3. 2025 / Beno Trávníček Brodský

Milá vládo naše tuzemská. Jestli to nevíš, každý, pokud se má posouvat dopředu a kladným směrem, potřebuje mít nějakou (často i jen jakoukoli) pozitivní vizi. Vpřed ženou lidi vize, nikoli jen nutnost jít včera dnes i zítra do práce, s dětmi do školky nebo s prarodiči do stacionáře. Občané podle mého soudu právě nyní (i ve světle zámořských i evropských velmi rychlých dějin způsobených také egoismem oligarchů) potřebují vědět, že na jejich slabší straně – tedy právě proti arogantní moci dané amorálním bohatstvím nejbohatších – stojí „jejich“ vláda.

Ono to stejně jednou dopadne tak jak musí, skončí neofeudalismus a vyvine se solidárnější typ společnosti. Je to typická věc u které víme, že bude, jen bohužel nevíme od kdy přesně a jakou formou se to stane = evoluce / revoluce. U toho ale ty, milá naše současná vládo, pokud se rychle nezmátoříš, nejspíš už nebudeš.

Proč lidem nepovíš, že do letošních voleb se nějakým způsobem ještě pokusíš zahájit smysluplnou deoligarchizaci Česka, což samozřejmě bude mít vliv na všechny oligarchy – i na tebou negativně citovávaného pana Babiše, který má (dle Forbesu) majetek v aktuální výši kolem 79 miliard korun. Je ale až sedmým nejbohatším českým oligarchou. Před ním jsou ještě Renáta Kellnerová s rodinou, Daniel Křetínský, Karel Komárek, Pavel Tykač, Radovan Vítek a Michal Strnad (též viz Forbes).

Pokud bude zásadně utlumena extrémní ekonomická síla oligarchů, utlumí to logicky i jejich politickou moc. Kudy do toho už radí i odvážnější renomovaní ekonomové – samozřejmě že nějakou formou dostatečně progresivní daně. Šlo by to ale i jakkoli jinak, třeba se s nimi, milá naše vládo, můžeš veřejně dohodnout, že místo přímých daní zafinancují významnou (jakou) část aktuálních potřeb naší armády na dozbrojení. Můžeš jim na toto téma pokládat veřejné otázky.

Je fakt zarážející, milá vládo, že máš ve svých rukách takto efektivní nástroj, jak se dostat k srdcím a tím i voličským lístkům občanů; ale nevyšleš žádné signály, že by tě tohle téma významně zajímalo... tedy krom šidítek v podobě občasné kritiky pana Babiše a nedotaženého pokusu o windfall tax.

