Akciový index Dow Jones ztratil více než 1 000 bodů, Nasdaq se propadl uprostřed obav z recese

12. 3. 2025

čas čtení 4 minuty

Americké burzy klesají kvůli rostoucím ekonomickým obavám USA a poté, co prezident Trump odmítl vyloučit recesi, které by podle obav investorů mohla přinést jeho agresivní obchodní politika, píše Kate Gibson. Americké burzy klesají kvůli rostoucím ekonomickým obavám USA a poté, co prezident Trump odmítl vyloučit recesi, které by podle obav investorů mohla přinést jeho agresivní obchodní politika,

Po poklesu o více než 1 000 bodů v odpoledním obchodování skončil index Dow Jones Industrial Average na 41 912 bodech, což je pokles o 890 bodů, resp. 2,1 %.

Prezidentova obchodní válka s Čínou se v pondělí vyostřila, když Peking začal zavádět odvetná cla na řadu amerických zemědělských produktů, pro které je Čína největším trhem. To zahrnuje 15 % daň na americké kuře, pšenici a kukuřici, stejně jako 10 % daň na sóju, vepřové, hovězí a ovoce.

Ontario, nejlidnatější kanadská provincie, v pondělí také uvedla, že přidává 25 % příplatek ke veškerému vývozu elektřiny zasílané do USA jako součást reakce této země na cla Bílého domu na kanadské výrobky.

"Akcie jsou zpět v červených číslech, protože psychologie se dále zhoršuje a investoři pokračují v agresivním snižování rizika," napsal Adam Crisafulli, analytik trhu ve společnosti Vital Knowledge, v polední aktualizaci. "Hnací síly slabosti jsou stejné, které zatěžují sentiment od poloviny února: obavy ze zpomalení růstu, Trumpova destruktivní procelní agenda (spolu s vysokým prahem ekonomické/finanční bolesti mezi úředníky Bílého domu) a zvýšené ocenění rizika."

Nasdaq, který je již v korekčním režimu, dostává ránu

Index S&P 500 klesl o 2,7 %, neboli 187 bodů, na 5 615 bodů, což byl nejhorší den v roce. Index S&P minulý týden klesl o 3,1 %, což je jeho nejhorší týdenní výkon od září.

Technologický Nasdaq byl zasažen ještě tvrději, když klesl o 728 bodů, tj. 4 %, poté, co minulý týden vstoupil do korekce. Akcie Tesly se propadly o více než 15 % a Alphabet, Apple a Nvidia ztratily po přibližně 5 %.

Ztráty Wall Street přišly den poté, co pan Trump odmítl uvést, zda letos očekává recesi, přičemž prezident řekl Fox News v rozhovoru vysílaném v neděli, že "nerad předpovídám takové věci. Je to období přechodu, protože to, co děláme, je velmi velké." To znamená, že ministr obchodu Howard Lutnick řekl v neděli v pořadu NBC Meet the Press, že není důvod se připravovat na recesi.

Zpomalující růst

Goldman Sachs v pondělí uvedla, že snižuje svou prognózu hospodářského růstu pro rok 2025, dříve 2,4 %, na 1,7 %, s odkazem na silnější protivítr vyplývající z obchodní politiky Trumpovy administrativy.

"Nyní vidíme, že průměrná americká celní sazba letos vzroste o 10 procentních bodů, což je dvojnásobek naší předchozí prognózy a přibližně pětinásobek nárůstu zaznamenaného při první Trumpově administrativě," uvedl Jan Hatzius, hlavní ekonom Goldmanů, v poznámce pro investory.

Trumpova administrativa minulý týden uvalila 25% cla na dovoz z Kanady a Mexika, než o několik dní později pozastavila clo pro zboží, na které se vztahuje dohoda mezi USA, Mexikem a Kanadou.

Bílý dům se drží svého postoje, že snížení daní a příjmy z tarifů posílí ekonomiku, což zasahuje náladu investorů, přičemž minulý týden došlo k největšímu propadu trhu od Trumpova znovuzvolení před čtyřmi měsíci.

Index S&P 500 pokračoval v poklesu z rekordního maxima v únoru, přičemž stratégové varovali před pokračující volatilitou akcií uprostřed nejistoty ohledně obchodní politiky USA, cel a inflace. Někteří ekonomové se domnívají, že inflace letos pravděpodobně poroste, přičemž ekonomové z Morgan Stanley Research a Goldman Sachs nedávno zvýšili prognózy.

"Rizika vyšší inflace v důsledku širší celní války ustoupila v celkovém pohledu trhu v poslední době do pozadí, protože do popředí se dostala rizika pomalejšího hospodářského růstu," uvedl John Canavan, hlavní americký analytik společnosti Oxford Economics.

Agentura Bílého domu pro snižování daní a regulací je zaměřena na návrat výroby a pracovních míst zpět do USA, ale konečný výsledek Trumpovy politiky není zdaleka jasný.

"Mnoho investorů podporuje prezidentovu prorůstovou obchodní agendu, ale frenetický přístup administrativy k tvorbě politik je znepokojující," tvrdí Michael Arone, hlavní investiční stratég společnosti State Street Global Advisors.

Zdroj v angličtině: ZDE

0