Spojené státy oznámily ukončení více než 80 % programů USAID

12. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Americké úřady se rozhodly uzavřít 83 % programů Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) po auditu činnosti této organizace, který trval posledních šest týdnů, uvedl šéf ministerstva zahraničí Marco Rubio. "V rámci 5 200 smluv, které byly nyní zrušeny, byly utraceny desítky miliard dolarů způsoby, které nesloužily (a v některých případech dokonce poškodily) základním národním zájmům Spojených států," napsal Rubio na sociální síti X. Americké úřady se rozhodly uzavřít 83 % programů Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) po auditu činnosti této organizace, který trval posledních šest týdnů, uvedl šéf ministerstva zahraničí Marco Rubio. "V rámci 5 200 smluv, které byly nyní zrušeny, byly utraceny desítky miliard dolarů způsoby, které nesloužily (a v některých případech dokonce poškodily) základním národním zájmům Spojených států," napsal Rubio na sociální síti X.

Podle něj budou výdaje na zbývajících 17 % programů (asi 1 tisíc) kontrolovány ministerstvem zahraničí "efektivněji". Rubio zároveň poděkoval Ministerstvu veřejné efektivity (DOGE) Elona Muska za odvedenou práci, která pomohla "implementovat tuto dlouho očekávanou reformu". Americký prezident Donald Trump první den po návratu do Bílého domu zmrazil pomoc USAID cizím zemím na 90 dní, aby zkontroloval, jak programy agentury odpovídají "americkým hodnotám" a cílům americké zahraniční politiky. Poté se řízení agentury dostalo pod kontrolu ministerstva zahraničí, i když předtím byla nezávislá a dostávala finanční prostředky od Kongresu. Na konci února agentury Associated Press a ABC News uvedly, že více než 90 % programů agentury (téměř 5,8 tisíce) by mohlo být zrušeno.

USAID byla založena v roce 1961 prezidentem Johnem F. Kennedym. V roce 2025 měl její rozpočet na pomoc jiným zemím činit 42,8 miliardy dolarů a agentura financovala mnoho humanitárních programů po celém světě, včetně Ukrajiny. Kvůli Trumpovu rozhodnutí poslala USAID od 7. února všechny zaměstnance ze všech kanceláří a zastupitelských kanceláří na administrativní dovolenou, s výjimkou zaměstnanců odpovědných za kritické funkce, stejně jako zaměstnanců speciálně přidělených programů a managementu. Předtím bylo uzavřeno sídlo organizace ve Washingtonu a ze stěn budovy byla odstraněna loga a fotografie vypovídající o aktivitách USAID. Webové stránky organizace a účet na sociální síti X také přestaly fungovat.

Zdroj v angličtině: ZDE

0