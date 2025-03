Od začátku války na Ukrajině Severní Korea znásobila plochu několika vojenských továren

12. 3. 2025

Velké severokorejské továrny na výrobu granátů a raket podle satelitních snímků za poslední tři roky výrazně rozšířily svá výrobní zařízení. Moskva nikdy nepotvrdila nákup munice z KLDR, ale stížnosti na "hlad po granátech" v ruské armádě ustaly po zprávách o dodávkách severokorejské munice ruské armádě na Ukrajině. Velké severokorejské továrny na výrobu granátů a raket podle satelitních snímků za poslední tři roky výrazně rozšířily svá výrobní zařízení. Moskva nikdy nepotvrdila nákup munice z KLDR, ale stížnosti na "hlad po granátech" v ruské armádě ustaly po zprávách o dodávkách severokorejské munice ruské armádě na Ukrajině.

První zprávy o nedostatku granátů v ruské armádě se objevily rok po začátku invaze na Ukrajinu. Téma "hladu po granátech" se začalo hojně diskutovat na jaře 2023, kdy šéf Wagnerovy SVS Jevgenij Prigožin zveřejnil skandální video, ve kterém požadoval granáty od ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova na pozadí mrtvol svých "zaměstnanců".

Společnost Rostec oznámila, že převedla podniky vojenskoprůmyslového komplexu a výrobu munice na tři směny. Nebylo však možné rychle zvýšit výrobu granátů kvůli nedostatku střelného prachu a nitrocelulózy potřebné pro jejich výrobu.

V důsledku toho se Severní Korea ve druhém roce války stala hlavním dodavatelem dělostřelecké munice pro ruskou armádu. Od srpna 2023 do ledna 2024 mohla KLDR poslat do Ruska asi 1,6 milionu granátů, uvedl Washington Post. Podle šéfa vojenské rozvědky Ukrajiny Kirilla Budanova se až polovina velkorážové munice používané ruskou armádou vyrábí v KLDR.

Veýrobě granátů a raket pro Rusko v Severní Koreji může být zapojeno asi 20 továren, napsal server 38 North, který se specializuje na analýzu situace v KLDR, jejích ozbrojených sil a vojenských rizik pro sousední země. Hlavními dodavateli granátů a raket do Ruska jsou tři podniky: závod č. 125 v Pchjongjangu, strojírenský závod Taeson a závod č. 26 v Čagangu.

Závod č. 125 neboli tzv. "Pchjongjangský chovný komplex prasat" je jedním z největších zařízení na výrobu munice v zemi a důležitým zařízením raketového průmyslu. Přesné umístění podniku není známo, podle jihokorejské rozvědky získané od jednoho ze severokorejských přeběhlíků se továrna nachází v mikrodistriktu Cheongkae-dong na severozápadním okraji Pchjongjangu. Nachází se zde průmyslová zóna s železniční tratí a nedaleko se nachází vojenský hřbitov, památník padlých hrdinů a vědecké muzeum.

Celková plocha průmyslové zóny, kde by se závod mohl nacházet, je cca 6,2 km2. V roce 2021 zástavba nepřesáhla 2,5 km čtverečních a do března 2025 zde vyrostly desítky nových budov a stavební plocha se rozrostla téměř 2,5krát na 6 km2.

Strojírenský závod Taeson je jedním z nejstarších podniků na výrobu raket středního doletu v KLDR. První zmínka o podniku se objevila již v 60. letech, kdy Kim Ir-sen přijel do závodu na oficiální návštěvu. Jihokorejská média NK Pro po analýze oficiálních fotografií závodu určila jeho možné umístění. Je těžké odhadnout plochu podniku, protože část výroby se nachází pod zemí v horách. Podle NK Pro prošly podzemní dílny mezi listopadem 2023 a srpnem 2024 výraznou modernizací a rozšířením výroby: satelitní snímky ukazují, že u vchodů do tunelů se objevily stavební materiály, některé nadzemní budovy se začaly rozebírat a vstupy do tunelů byly přesunuty. Snímky z února 2025, které analyzoval deník The Moscow Times, ukazují, že rekonstrukce v továrně pokračuje, kolem vchodů do tunelů bylo rozebráno několik dalších konstrukcí, část lesního pásu byla vykácena a byla zaznamenána rozsáhlá výstavba.

Třetím podnikem, který odborníci jmenují mezi dodavateli munice pro ruskou armádu, je závod č. 26 v provincii Čagang. Je také částečně umístěn pod zemí, takže jeho skutečná velikost není známa. Snímky pořízené v březnu 2025 neukazují žádné změny v pozemní části podniku.

Dalším podnikem, který je zmiňován v souvislosti s vojenskými dodávkami do Ruska, je traktorový závod Kumsong ve městě Kangso poblíž přístavu Nampo. Největší traktorová továrna v Severní Koreji vyrábí pásová dopravní vozidla pro střely s plochou dráhou letu. Nachází se v průmyslové zóně o rozloze 0,77 km2. V roce 2021 byla zastavěna pouze z třetiny, na území bylo 9 budov. Do roku 2025 se stavební plocha zvětšila téměř 3x trojnásobně, počet budov vzrostl na 16.

V loňském roce agentura Reuters s odvoláním na analytiky z Centra pro studium nešíření jaderných zbraní informovala o rozšíření továrny 11. února v Hamhungu, která vyrábí rakety krátkého doletu třídy Hwasong-11 (KN-23). Satelitní snímky ukazují stavební práce na rozšíření výroby, které byly spojeny s dodávkami raket do Ruska.

