Americké akcie zaznamenávají silný pokles, zatímco se Bílý dům se snaží chválit Trumpova cla

11. 3. 2025

čas čtení 2 minuty



Dow, S&P 500 a Nasdaq klesly nejméně o 2 % a akcie Tesly se propadly o 15 %



Americký akciový trh v pondělí pokračoval v poklesu, přestože Bílý dům popřel, že by obchodní politika Donalda Trumpa způsobovala v ekonomice trvalý chaos.



Index S&P 500 klesl o 2,7 %, Dow Jones o 2 % a technologický Nasdaq o 4 %, investoři prodávali akcie takzvané „velkolepé sedmičky" - Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia a Tesla. Akcie společnosti Tesla zažily nejhorší den od září 2020, když se propadly o 15 %.



Pokles přišel den poté, co Trump v neděli obešel otázky ohledně možné recese. Na otázku, zda očekává recesi, Trump odpověděl: „Nastane přechodné období, protože to, co děláme, je velmi velké... Chce to trochu času, ale myslím, že by to pro nás mělo být skvělé.“



Kevin Hassett, šéf národní ekonomické rady, v pondělí pro televizi CNBC uvedl, že veškerá nejistota kolem Trumpovy obchodní politiky bude vyřešena do začátku dubna a že tato politika „vytváří v USA pracovní místa“.





„Začíná se projevovat zamýšlený efekt onshoringu v USA,“ řekl Hassett a citoval nedávné údaje o počtu pracovních míst, které v únoru ukázaly nárůst o 10 000 pracovních míst ve výrobě. Pro představu, tento nárůst představuje přibližně 0,08% zvýšení počtu pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu, kterých je v USA asi 12,7 milionu.

V posledním týdnu, kdy se americký akciový trh propadl, se Trump a jeho administrativa věnovali práci v okruhu talkshow, kde se snažili rozptýlit rostoucí obavy z recese a nadále prosazovat svou obchodní politiku.Od svého nástupu do úřadu zahájil Trump obchodní válku se třemi největšími americkými obchodními partnery. Trump zvýšil cla na Čínu, nejprve o 10 % a nyní o 20 %. Stáhl 25% cla na zboží z Mexika a Kanady, ačkoli stále hrozí, že příští měsíc cla proti těmto dvěma zemím zavede.Ostře sledovaný ukazatel HDP Now atlantské centrální banky (Fed), který předpovídá hospodářský růst USA, naznačuje, že ekonomika by mohla v prvních třech měsících roku poklesnout.Trump se opakovaně ohradil proti myšlence, že jeho obchodní politika způsobila nejistotu.Zdroj v angličtině ZDE