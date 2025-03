Mark Carney má na stole jen jednu věc: Trumpa

11. 3. 2025

čas čtení 3 minuty





Nastupující kanadský premiér varuje, že cla amerického prezidenta hrozí „největší krizí naší generace"





Až se Mark Carney koncem tohoto týdne stane kanadským premiérem, bude si jeho pozornost žádat seznam doutnajících krizí v celé zemi: bydlení je nedostupné, zdravotní péče se hroutí, životní náklady neustále rostou a klimatická krize připravuje lidi o živobytí.



Většina - ne-li všechny - z těchto obav však bude odsunuta stranou a nahrazena mnohem větší hrozbou pro zemi: americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Až se Mark Carney koncem tohoto týdne stane kanadským premiérem, bude si jeho pozornost žádat seznam doutnajících krizí v celé zemi: bydlení je nedostupné, zdravotní péče se hroutí, životní náklady neustále rostou a klimatická krize připravuje lidi o živobytí.Většina - ne-li všechny - z těchto obav však bude odsunuta stranou a nahrazena mnohem větší hrozbou pro zemi: americkým prezidentem Donaldem Trumpem.



Potenciální dopady Trumpova ekonomického útoku na Kanadu jsou tak rozsáhlé a škodlivé, že pravděpodobně zastíní všechny ostatní problémy hromadící se na Carneyho stole. Pokud by americká obchodní cla platila delší dobu, mohla by uvrhnout křehkou kanadskou ekonomiku do recese a rozpoutat kaskádový řetězec následných otřesů.



„Aniž bychom to přeháněli, jde o téměř jedinečné problémy v kanadské historii, ne-li o jedinečné problémy v celém poválečném období,“ řekl agentuře Reuters Cameron Anderson, profesor politiky na Západní univerzitě.



„Máme velké domácí výzvy, pokud jde o životní náklady a bydlení a zdravotní péči a řízení imigrace ... A pak si myslím, že když se podíváme na Kanadu jako na zemi ve světě, jsme pravděpodobně ohroženi a máme pocit, že jsme ohroženi způsobem, jakým jsme nebyli po mnoho generací.“



Carney, který získal drtivou většinu v souboji o vedení liberálů, využil svého vítězného projevu v neděli večer k varování, že „největší krize naší generace“ přišla v podobě Trumpa, vůdce nejbližšího spojence a největšího obchodního partnera Kanady.



„Američané chtějí naše zdroje, naši vodu, naši půdu, naši zemi. Zamyslete se nad tím na chvíli. Pokud uspějí, zničí náš způsob života,“ řekl a slíbil svým příznivcům, že Kanada zůstane vůči hrozbám USA neochvějná.



„Amerika není Kanada. A Kanada nikdy, nikdy, nebude součástí Ameriky v žádném ohledu, v žádné podobě ani formě. O tento boj jsme nežádali, ale Kanaďané jsou vždy připraveni, když někdo jiný hodí rukavici.“



Carney konstatoval, že kanadská odvetná cla zůstanou v platnosti, dokud ta americká nebudou zcela odstraněna, a dodal, že jižní soused musí projevit „respekt“ jednomu ze svých největších obchodních partnerů.



„Američané by se tedy neměli mýlit... V obchodě, stejně jako v hokeji, zvítězí Kanada.“



Průzkum společnosti Nanos provedený pro CTV News a zveřejněný v neděli ukázal, že 36 % respondentů považuje Trumpa za nejdůležitější otázku, která ovlivňuje jejich hlasování. S 29 % následovala ekonomika.



Před jeho vítězstvím v souboji liberálních stran ukázalo několik průzkumů, že Carney je považován za nejschopnějšího řešit ekonomické dopady obchodní války inspirované Trumpem.



Devětapadesátiletý Carney stál v čele Bank of Canada od roku 2008, kdy pomohl Kanadě vyhnout se nejhorší krizi hypotečních úvěrů ve Spojených státech. V roce 2013 se stal vůbec prvním neBritem, který vedl od jejího založení v roce 1694 Bank of England, a pomohl otupit důsledky brexitu ve Velké Británii.



Carney rovněž naznačil, do jaké míry bude Trump figurovat jako protiváha v nadcházejících celostátních volbách proti lídrovi konzervativců Pierru Poilievrovi, jehož náskok v průzkumech klesá.

0