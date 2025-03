Jestli to trochu už v Čechách s tou ideologií nepřeháníme

11. 3. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Lidi jsou, zdá se, opravdu manipulováni tím, co jim vnucují česká média





Chtěl bych se tu ještě krátce vrátit ke své kritice Mádlova filmu Vlny, který v minulých dnech dostal od nepřemýšlivé poroty celou řadu Českých lvů, což bylo silně medializováno, takže o tom vědí všichni.







Psal jsem tady o tom , že struktura tohoto filmu je bohužel obětí ideologického antikomunismu, který vytvořil dojem, že život v Československu v roce 1967, těsně před Pražským jarem 1968, byl stejně utlačitelský jako za stalinismu začátkem padesátých let, že nevnímá reformismus velkého množství komunistů, a že tedy se pak Dubček a Pražské jaro objevují v tom filmu zcela nemotivovaně, jako jakýsi zázrak bez kontextu.





Natočil jsem k tomu na totéž téma v pondělí také krátké video s tímtéž obsahem. Za méně než dvanáct hodin od jeho zveřejnění ho na sociálních sítích zhlédlo čtvrt milionu lidí. V pondělí jsem také natočil krátké video k podle mě daleko důležitějšímu tématu, upozorňování Borise Cveka že se nám rozpadá český stát. Tohle daleko důležitější video zhlédly jen asi dva tisíce.





Není to trochu podivné, že pětatřicet let po pádu komunismu stále ještě řešíme ten dávno zaniklý režim, a přitom zcela ignorujeme daleko závažnější problémy dneška?







Nebo že by to bylo prostě tím, že Češi sledují jen to, co před ně předstrčí establishmentová média? Vlastněná oligarchy, kteří se samozřejmě zásadním problémům dneška vyhýbají... ?

0