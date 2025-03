BBC Prokurátor z procesu s Miloševičem: Izrael v Gaze porušuje mezinárodní právo a páchá zločiny

11. 3. 2025

čas čtení 7 minut

Moderátorka, pořad World at One, BBC Radio 4, pondělí 10. března 2025, 13 hodin: Izrael v noci na středu přerušil jediné zbývající elektrické vedení do Gazy. Stalo se tak týden poté, co zastavil přísun veškeré pomoci do pásma. Izraelský ministr energetiky prohlásil, že Izrael použije všechny dostupné nástroje k nátlaku na Hamás, aby propustil zbývající rukojmí. Předpokládá se, že jich je stále 24 naživu a dalších 35 je mrtvých. Podle původní dohody měli být propuštěni ve druhé fázi příměří, kdy by měl Izrael z Gazy stáhnout všechny své jednotky. Ačkoli se však obě strany údajně ještě ve středu sejdou v Kataru k rozhovorům, Izrael prohlásil, že chce první fázi prodloužit do poloviny dubna, a nechce přejít k druhé fázi. Palestinská samospráva tvrdí, že přerušení dodávek elektřiny je eskalací genocidy. V posledních minutách vláda Spojeného království vyzvala Izrael, aby zrušil omezení dodávek elektřiny do Gazy, Jedním z hlavních důsledků přerušení dodávek elektřiny do Gazy by bylo zastavení odsolovacích zařízení, což by snížilo množství čisté pitné vody, postižena by mohla být i čistička odpadních vod. Navzdory příměří není BBC a dalším mezinárodním novinářům stále umožněn vstup do Gazy. Mluvila jsem s Imarem Kaderem, studentem a novinářem na volné noze, který žije ve stanu v Chán Unisu.

Imar Kader: Je to opravdu velmi špatné rozhodnutí, velmi obtížná situace, protože je to jediné vedení elektřiny, které bylo obnoveno. Víte, aby bylo možné poskytnout Gaze pět megawattů elektřiny jen proto, aby bylo možné poskytnout péči v nemocnicích v Gaze, a aby bylo možné poskytnout vodní stanici na čištění vody, aby ji mohli poskytnout lidem.





Moderátorka: Ale z Izraele přichází samostatná dodávka vody?





Imar Kader: Ano, ale právě teď chtějí učinit další rozhodnutí, aby nás opět dostali pod velmi velký tlak. Chtějí přerušit vodovodní potrubí, které k nám vede. Vlastně se to chystají přerušit v severní části Gazy. Myslím, že se chystají podniknout další kroky, aby ho přerušili.





Moderátorka: Ale samozřejmě teď už se k nám poslední týden nedostává pomoc. Jaký to mělo dopad?





Moderátorka: Spousta lidí má generátory, ale generátory jsou samozřejmě závislé na ropě, přišla ropa?





Imar Kader: Je tady vlastně, ale právě teď je ta ropa opravdu drahá, protože dlouho jsme ji neviděli. Možná asi 100 šekelů to je jako 30 dolarů, 20 dolarů, takže je to drahé.





Moderátorka: Od začátku příměří, podařilo se vám nějakým způsobem obnovit svůj život?





Imar Kader: My se snažíme obnovit náš život. Všechno se bude znovu budovat. Potřebuje to ne měsíce, ale roky, je potřeba všechno vybudovat. Já to nedokážu. Ale je to něco, co můžeme udělat, a to je najít dobré místo pro nás, abychom mohli žít ve svobodě. Bez nárazů, bez raket, které pokaždé spadnou. Snažíme se ze všech sil, abychom měli zase svou stabilitu.





* * *







Moderátorka: Jaká je legálnost přerušení dodávky elektřiny, když na ní závisí čistá voda a čištění odpadních vod? A samozřejmě omezování pomoci. Sir Jeffrey Nice je přední právník v oblasti lidských práv, který vedl stíhání bývalého srbského prezidenta Slobodana Miloševiče před Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou. Jugoslávii. Dobré odpoledne, sire Jeffrey. Jak chápete zákonnost toho, co se zde děje?





Jeffrey Nice: Není to v souladu se zákonem. Existují dvě jurisdikce, kterým Izrael podléhá. Jedním je právo Mezinárodního trestního soudu. Část jeho práva odráží rozvinuté Ženevské konvence, které již v roce 1939 uznaly potřebu zajistit, aby civilisté a další osoby byli zásobováni vodou. A podle statutu tohoto soudu je válečným zločinem použití hladu jako metody vedení války nebo zbavení civilistů předmětů nezbytných k jejich přežití. A odepření elektřiny používané k odsolování vody samo o sobě by mohlo být snadno téměř jistě porušením tohoto konkrétního ustanovení. Za druhé, jak si jistě vzpomínáte, Mezinárodní soudní dvůr uložil Izraeli ochranná opatření. Na ochranu práv obyvatel Gazy před možnou genocidou vydal v loňském roce dva příkazy a v březnu jejich příkaz na ochranu civilistů před rizikem genocidy zahrnoval, že Izrael by měl zajistit nerušené poskytování naléhavě potřebných základních služeb a humanitární pomoci, včetně potravin, vody a elektřiny, ve velkém rozsahu všemi zúčastněnými stranami.







Moderátorka: Ale Izrael by řekl, že je to mezinárodní právo uplatňováno nespravedlivě, protože proč by jedna strana měla poskytovat palivo a energii svým nepřátelům?





Jeffrey Nice: Vždyť to do jisté míry říkají celou dobu. Nepřátelé jsou Hamás, nikoli civilní obyvatelstvo, které je pod jeho kontrolou a jako okupované území, a tyto povinnosti má Izrael jednoznačn. Civilisté, z nich miliony žijí v podmínkách, které částečně popsal váš nedávný přispěvatel. Není tedy pochyb o tom, že právo není uplatňováno nijak selektivně. Pokud se rozhodnete obsadit území a mít kontrolu nad civilisty, pak může dojít ke spáchání zločinů. Také mohou být páchány zločiny proti lidskosti.





Moderátorka: Takže jaké budou důsledky, které z toho podle vás plynou?





No, je to opravdu těžké, lidé se opravdu bojí o své děti, jak seženou trochu jídla. My ostatní lidé, my tu situaci nedokážeme pochopit. My nemůžeme nic jíst. Třeba kousek chleba a my můžeme být trpěliví na takové rozhodnutí a doufáme, že v budoucnu bude všechno perfektní, co se týče dětí, ale mladí lidé, staří lidé se nemohou dočkat. Bylo to opravdu velmi špatné rozhodnutí. Mluvíme o humanitárním aspektu. Je to opravdu těžké, zvláště pro nás ve svatém měsíci ramadánu. Postíme se, takže potřebujeme na konci dne velmi dobré jídlo, takže je to opravdu těžké. V současné době je to opravdu těžké. Máme teď velké obavy, protože s elektřinou jsou vždycky dlouhodobé problémy.Možná, že stávající zatykače vydané Mezinárodním trestním soudem mohou být rozšířeny tak, aby se vztahovaly na tento případ jako na další údajný zločin, který by musel být v pravý čas zpracován tímto soudem, případně vrácením instance Jihoafrické republiky Mezinárodnímu soudnímu dvoru, aby posoudil, zda byla porušena tato ochranná opatření a zda by měla být obnovena.