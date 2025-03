Trump označil zatčení palestinského aktivisty Mahmúda Khalíla za „první z mnoha, které přijdou

11. 3. 2025

Trump tvrdí, že jeho administrativa „nebude tolerovat“ akce protestujících na Kolumbijské a dalších amerických univerzitách



Donald Trump v pondělí prohlásil, že zatčení významného palestinského aktivisty, který loni pomáhal vést propalestinské protesty na Kolumbijské univerzitě, je „prvním z mnoha zatčení, která přijdou“.



„Víme, že na Kolumbijské a dalších univerzitách po celé zemi je více studentů, kteří se zapojili do proteroristické, antisemitské a protiamerické činnosti, a Trumpova administrativa to nebude tolerovat," napsal Trump na serveru Truth Social.

A dodal: „Mnozí z nich nejsou studenti, ale placení agitátoři. Tyto sympatizanty terorismu najdeme, zadržíme a deportujeme z naší země - aby se už nikdy nevrátili. Pokud podporujete terorismus, včetně zabíjení nevinných mužů, žen a dětí, je vaše přítomnost v rozporu s našimi národními a zahraničněpolitickými zájmy a nejste zde vítáni. Očekáváme, že každá z amerických vysokých škol a univerzit se bude řídit tímto požadavkem."





A dodal: „Mnozí z nich nejsou studenti, ale placení agitátoři. Tyto sympatizanty terorismu najdeme, zadržíme a deportujeme z naší země - aby se už nikdy nevrátili. Pokud podporujete terorismus, včetně zabíjení nevinných mužů, žen a dětí, je vaše přítomnost v rozporu s našimi národními a zahraničněpolitickými zájmy a nejste zde vítáni. Očekáváme, že každá z amerických vysokých škol a univerzit se bude řídit tímto požadavkem.“



Bílý dům umocnil Trumpův komentář příspěvkem Twitteru s textem „Šalom, Mahmúde“, přičemž použil hebrejský výraz pro sbohem.



Trumpovy výroky přišly v době, kdy o víkendu federální imigrační úřady zatkly Mahmúda Khalíla, který má trvalý pobyt v USA se zelenou kartou a je čerstvým absolventem Kolumbijské univerzity, a vzaly ho do vazby, údajně na základě příkazu ministerstva zahraničí, aby mu byla zelená karta odebrána.



Ve svém pondělním prohlášení Trump uvedl, že americký imigrační a celní úřad (Ice) vzal Khalíla do vazby po jeho exekutivním příkazu a bez důkazů tvrdil, že podobní aktivisté na univerzitních kampusech jsou placení agitátoři, nikoli studenti.



Khalil, který vyrostl v palestinském uprchlickém táboře v Sýrii, loni působil jako hlavní vyjednavač tábora solidarity s Gazou na Kolumbijské univerzitě a zprostředkovával jednání mezi protestujícími a univerzitními správci.



Khalilův advokát o víkendu uvedl, že k zatčení došlo v sobotu večer, kdy se Khalil nacházel ve svém univerzitním bytě, jen několik bloků od hlavního kampusu Kolumbijské univerzity v New Yorku. Do budovy vstoupilo několik agentů ICE a vzali ho do vazby.



Nejprve se uvádělo, že Khalíla odvezli do imigračního detenčního zařízení v New Jersey, ale jeho manželka uvedla, že ho tam nemohla najít.



Od pondělního rána se zdálo, že je nyní uveden jako zadržený v detenčním zařízení Ice v La Salle v Louisianě.





Organizace hájící svobodu projevu, zastánci prvního dodatku a někteří newyorští představitelé vyjádřili v reakci na bezprecedentní zatčení a pokračující zadržování Khalíla pobouření a označili je za protiústavní, za „hrubé porušení prvního dodatku“ a za „děsivé zneužívání imigračního práva“.









ACLU varuje, že cílem zatčení propalestinského aktivisty je „zastrašit lidi a ochromit svobodu projevu v USA"





Rozhodnutí Trumpovy administrativy nechat imigrační úřady zatknout propalestinského aktivistu Mahmúda Chalíla za údajnou podporu Hamásu je útokem na svobodu projevu, varovala Americká unie občanských svobod (ACLU).

„Toto zatčení je bezprecedentní, nezákonné a neamerické,“ uvedl Ben Wizner, ředitel projektu American Civil Liberties Union's Speech, Privacy, and Technology Project.

„Federální vláda si osobuje právo deportovat lidi s hlubokými vazbami na USA a odebrat jim zelené karty za to, že obhajují postoje, které vláda odmítá. Aby bylo jasno: první dodatek chrání každého v USA. Cílem jednání vlády je zjevně zastrašit a umlčet projevy jedné strany veřejné debaty. Vláda musí pana Khalila okamžitě vrátit do New Yorku, propustit ho zpět k jeho rodině a změnit kurz této diskriminační politiky.“



