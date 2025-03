Ukrajina souhlasí s 30denním příměřím, USA se chystají zrušit omezení vojenské pomoci

11. 3. 2025

čas čtení 8 minut





Ve společném prohlášení se uvádí, že „míč je nyní na straně Ruska“, obě země rovněž oživily plány na dohodu o nerostných surovinách



Ukrajina uvedla, že je připravena přijmout okamžité 30denní příměří ve válce s Ruskem, zatímco USA oznámily, že po jednáních na vysoké úrovni v Saúdské Arábii okamžitě zruší omezení vojenské pomoci a sdílení zpravodajských informací.



Donald Trump uvedl, že nyní doufá, že Vladimir Putin bude reagovat recipročně. Pokud by tak ruský prezident učinil, znamenalo by to první příměří po více než třech letech od zahájení jeho plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022.



Dohoda, oznámená ve společném prohlášení po jednání vysokých amerických a ukrajinských představitelů v Džiddě, přišla téměř dva týdny po roztržce v Oválné pracovně mezi Trumpem a ukrajinským vůdcem Volodymyrem Zelenským, která vedla Bílý dům k pozastavení pomoci Ukrajině přes námitky evropských spojenců.



„To je úplné příměří,“ řekl Trump v úterý po jednání novinářům před Bílým domem. „Ukrajina s tím souhlasila. A doufejme, že s tím bude souhlasit i Rusko.“



Američtí představitelé vyjádřili naději, že dohoda pomůže vést k rozhovorům o ukončení války. Očekává se, že Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff v nadcházejících dnech odcestuje do Moskvy, aby Putinovi navrhl příměří.



Není jasné, zda je Putin připraven příměří v současné podobě přijmout.



Trump pokračoval: „Ještě dnes a zítra se s nimi [Rusy] setkáme a doufejme, že se nám podaří [dosáhnout] dohody. Myslím, že příměří je velmi důležité. Pokud se nám podaří přimět Rusko, aby to udělalo, bude to skvělé. Pokud se nám to nepodaří, budeme prostě pokračovat a lidé budou zabíjeni, spousta lidí.“



Marco Rubio, americký ministr zahraničí, uvedl, že po ukončení jednání je míč „nyní na straně Ruska“.



V Londýně premiér Keir Starmer dohodu uvítal a řekl: “Je to důležitý okamžik pro mír na Ukrajině a všichni nyní musíme zdvojnásobit své úsilí, abychom co nejdříve dosáhli trvalého a bezpečného míru. Uvedl, že „tuto sobotu svolá vedoucí představitele, aby projednali další kroky“.



Ukrajina ve společném prohlášení rovněž uvedla, že „vyjádřila připravenost přijmout návrh USA na uzákonění okamžitého, prozatímního 30denního příměří, které může být prodlouženo po vzájemné dohodě stran a které podléhá přijetí a současnému provádění ze strany Ruské federace“.



Po skončení jednání Zelenskyj v televizním prohlášení Trumpovi poděkoval a uvedl, že Ukrajina je odhodlán usilovat o mír, „aby se válka nevrátila“.



„Ukrajina je připravena tento návrh přijmout - vnímáme ho jako pozitivní krok ,“ řekl Zelenskyj. „Nyní je na Spojených státech, aby přesvědčily Rusko, aby učinilo totéž. Pokud bude Rusko souhlasit, příměří vstoupí v platnost okamžitě.



Putin se nyní bude muset rozhodnout, zda uzavře dočasné příměří, nebo bude riskovat, že si pod novou Trumpovou administrativou pošramotí vztahy s Bílým domem.



„Spojené státy sdělí Rusku, že ruská reciprocita je klíčem k dosažení míru,“ stojí v prohlášení.



Rozhodnutí přišlo více než týden poté, co USA přerušily zásadní pomoc Ukrajině, včetně dodávek vojenských radarů a munice, jakož i sdílení informací, čímž na Ukrajinu vyvinuly značný tlak, aby přistoupila na dohodu navrženou USA.



„Ukrajinská delegace dnes dala najevo něco velmi jasného: že sdílí vizi prezidenta Trumpa o míru,“ uvedl americký poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz, který se k jednání rovněž připojil.



V důsledku toho USA uvedly, že „okamžitě zruší pauzu ve sdílení zpravodajských informací a obnoví bezpečnostní pomoc Ukrajině“.



Prohlášení rovněž oživilo plány na uzavření kontroverzní dohody o nerostných surovinách, která by Spojeným státům zajistila 50% podíl na výnosech z prodeje ukrajinského nerostného bohatství. Trump uvedl, že tato dohoda by poskytla implicitní bezpečnostní záruky tím, že by spojila ekonomické zájmy USA s bezpečností Ukrajiny.



Trump a Zelenskyj „co nejdříve uzavřou komplexní dohodu o rozvoji kritických ukrajinských nerostných zdrojů s cílem rozšířit ukrajinskou ekonomiku a zaručit dlouhodobou prosperitu a bezpečnost Ukrajiny,“ uvádí se v prohlášení.



Cílem maratonských krizových rozhovorů v Saúdské Arábii bylo vybudovat důvěru navzdory osobní krizi mezi Trumpem a Zelenským.



Zelenskyj vyslal svého šéfa štábu Andrije Jermaka, zatímco Trump vyslal Rubia a Waltze.



„Jsme připraveni udělat vše pro dosažení míru,“ řekl Jermak novinářům při příchodu na jednání, která se konala v honosné místnosti poskytnuté státem Perského zálivu.



Obě strany dopoledne jednaly asi tři hodiny, než si udělaly přestávku, a poté až do odpoledne a podvečera. Během rozhovorů zveřejnil Jermak na sociálních sítích jednu větu: „Práce pokračuje.“



Očekávalo se, že Ukrajinci navrhnou Američanům jednoměsíční příměří ve vzduchu a na moři, pokud s tím bude Rusko souhlasit, během něhož by mohly proběhnout další rozhovory o trvalejším ukončení bojů.



Tato nabídka měla Američanům ukázat, že Ukrajina předkládá konstruktivní návrhy.



Rubio při odletu řekl, že hlavním cílem Washingtonu bylo zjistit, zda je Kyjev „připraven udělat obtížné věci, stejně jako je budou muset udělat Rusové, aby tento konflikt ukončil nebo alespoň nějakým způsobem, formou či formou pozastavil“.





Od debaklu ve Washingtonu se Ukrajina snaží Trumpovi vlichotit, aby zabránila tomu, že jí bude vnucen mírový plán.







Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci na pondělí bylo na Rusko vypuštěno 337 bezpilotních letounů, z toho 91 zaměřených na moskevskou oblast, které zabily dva lidi, vyvolaly požáry a narušily leteckou a železniční dopravu.





Zdroj v angličtině ZDE

Zejména britští a francouzští představitelé byli klíčovými poradci Kyjeva, jak nejlépe Američanům předestřít svůj postoj. Jonathan Powell, Starmerův poradce, je s Jermakem v pravidelném kontaktu a o víkendu Kyjev navštívil. Yermak uvedl, že návštěva byla součástí „společné práce s partnery na vypracování plánu pro dosažení spravedlivého a trvalého míru“ před saúdským summitem.Polský premiér Donald Tusk v úterý na sociálních sítích zveřejnil aktualizaci, v níž zdůraznil význam dnešních americko-ukrajinských rozhovorů.„Vážení Američané, milí Ukrajinci, nepromarněte tuto šanci. Dnes vás v Džiddě sleduje celý svět. Hodně štěstí!“ uvedl.Rusko oslavovalo ztrátu vojenské a zpravodajské podpory ze strany největšího a dříve neochvějného podporovatele Ukrajiny.Putinův mluvčí v úterý před návrhem příměří uvedl, že signály z Washingtonu vyvolávají v Moskvě u mnohých radost, ale dodal, že by se nemělo slavit předčasně.„Vždy je třeba doufat v to nejlepší, ale přesto být připraven na nejhorší, a my bychom měli být vždy připraveni hájit naše zájmy,“ řekl Dmitrij Peskov na konferenci v komentáři, který přinesl ruský list Kommersant. „Mnozí lidé si spěchají nasadit růžové brýle a říkají, že Američané teď přestanou dodávat zbraně nebo už to udělali, že Musk vypne všechny komunikační systémy a všechno nám vyjde. Ale ono nám to stejně vyjde.“Na bojišti Moskva využila okamžiku a zahájila nedávnou ofenzívu v Kurské oblasti na západě Ruska, kde se snaží vyhnat ukrajinskou armádu.V úterý ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho jednotky získaly zpět 12 osad v Kursku, které před sedmi měsíci obsadily ukrajinské síly. Kyjev prohlásil, že kurská operace byla pokusem získat výhodu při budoucích jednáních a donutit Rusko k přesunu sil z východní Ukrajiny.Ve snaze vyvinout tlak na Moskvu několik hodin před mírovými rozhovory v Džiddě zahájila Ukrajina největší útok drony na Moskvu od začátku války.