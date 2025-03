Rusko zahájilo rozsáhlé údery na Ukrajině, poté, co USA zastavily sdílení zpravodajských informací

7. 3. 2025

Útoky přicházejí v době, kdy se ukrajinská delegace připravuje na setkání s americkými protějšky v Saúdské Arábii k jednání o příměří.



Rusko provedlo rozsáhlé údery po celé Ukrajině za použití bezpilotních letounů a balistických raket den poté, co USA ukončily výměnu zpravodajských informací s Kyjevem, který předtím předem varoval před útoky.



Útoky přišly v době, kdy se ukrajinská delegace připravovala na setkání s americkými protějšky v Saúdské Arábii k rozhovorům o možném ukončení války.



Podle Volodymyra Zelenského se Kreml snažil zničit ukrajinskou energetickou a plynovou infrastrukturu. Jeho cílem byla zařízení v několika regionech včetně Oděsy a Poltavy. Bylo použito téměř 70 křižujících a balistických raket a téměř 200 útočných dronů, uvedl.





V příspěvku na sociálních sítích ukrajinský prezident dodal: „To vše bylo namířeno proti infrastruktuře, která zajišťuje normální život. V současné době probíhají opravné a obnovovací práce.“ Dodal, že několik lidí bylo zraněno poté, co raketa zasáhla soukromou budovu v Charkově.



Zelenskyj má v pondělí odcestovat do Saúdské Arábie, kde se má setkat s korunním princem Mohammedem bin Salmánem. „Poté můj tým zůstane v Saúdské Arábii, aby spolupracoval s našimi americkými partnery,“ napsal na sociálních sítích. „Ukrajina má největší zájem na míru. Jak jsme řekli americkému prezidentu, Ukrajina pracuje a bude i nadále konstruktivně pracovat na rychlém a spolehlivém míru.“



Setkání se koná v době, kdy Trumpova administrativa vyvíjí další tlak na Ukrajinu, a uprostřed zjevných pokusů USA nahradit Zelenského.



„Myslím, že Ukrajina chce uzavřít dohodu, protože nemá na výběr,“ řekl Trump ve čtvrtek. „Také si myslím, že Rusko chce uzavřít dohodu, protože určitým jiným způsobem - jiným způsobem, který znám jen já - také nemají na výběr.“



Během několika krátkých dnů Bílý dům pozastavil dodávky zbraní a zpravodajských informací do Kyjeva. V pátek se objevily zprávy, že americká letecká společnost Maxar Technologies po žádosti Trumpovy administrativy znemožnila Ukrajině přístup ke svým satelitním snímkům.



Tváří v tvář stupňujícímu se nepřátelství USA Zelenskyj předložil předběžný plán příměří. V pátek navrhl zákaz používání „raket, bezpilotních letounů dlouhého doletu a leteckých bomb“ a také pozastavení vojenských operací v Černém moři.



„Ukrajina je připravena jít cestou míru a je to Ukrajina, která usiluje o mír od první vteřiny této války. Úkolem je donutit Rusko, aby válku zastavilo,“ napsal na Twitteru.



Od setkání amerických a ruských vyjednavačů v Saúdské Arábii Kreml dramaticky zintenzivnil svou leteckou válku proti Ukrajině. Jeho postup po zemi na východě země se z velké části zastavil, přičemž ukrajinské ozbrojené síly provádějí v některých oblastech lokální protiofenzívy.



Při nočním úderu v Charkově bylo zraněno osm lidí a poškozeno devět obytných domů, uvedli úředníci. Dospělý a dítě byli zraněni také v Poltavské oblasti, když raketa zasáhla dva obytné bloky, dodal ministr energetiky Herman Halušenko.



Navzdory tomu, že USA přerušily dodávky zbraní, má Ukrajina stále možnost sestřelovat některé - ale ne všechny - nepřátelské rakety. V pátek Zelenskyj uvedl, že k ochraně ukrajinského nebe byly poprvé použity letouny Mirage 2000 dodané Francií společně se stíhačkami F-16.



Řekl: „Mirage úspěšně zachytily ruské řízené střely. Děkujeme! Chci také ocenit výkon našich protiletadlových raketových sil, armádního letectva, všech našich jednotek elektronického boje a mobilních palebných skupin.“



Kreml mezitím prohlásil, že Rusko možná bude muset reagovat na to, co označil za plány EU na posílení svého vojenského potenciálu a na to, že Rusko bude považovat za svého nepřítele. Tyto výroky následovaly po čtvrtečním zasedání v Bruselu, na němž se vedoucí představitelé EU dohodli na plánu masivního zvýšení výdajů na obranu.



„Vidíme, že Evropská unie nyní aktivně diskutuje o militarizaci EU a rozvoji obranného segmentu. Tento proces pozorně sledujeme, protože EU staví Rusko do pozice svého hlavního protivníka,“ řekl novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

