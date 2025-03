Plynový sporák zvyšuje znečištění ovzduší uvnitř budov více než rušná silnice, zjistila studie

7. 3. 2025

Výzkum provedený britskou spotřebitelskou organizací Which? porovnával úroveň oxidu dusičitého a jemných prachových částic v domácnostech a na ulicích v Londýně





Studie zjistila, že vaření na plynovém sporáku může způsobit vyšší úroveň znečištění ovzduší v interiéru, než jaká je na jedné z nejrušnějších silnic ve Velké Británii.



Výzkum provedený organizací Which? porovnával úroveň dvou nejškodlivějších látek znečišťujících ovzduší - oxidu dusičitého (NO2) a jemných prachových částic (PM2,5) - v domácnostech čtyř lidí s plynovým sporákem a na rušné ulici Marylebone Road v centru Londýna.



NO2 významně přispívá k rozvoji astmatu u dětí a zhoršuje i další respirační onemocnění u dětí a dospělých.



Studie provedená v listopadu 2024 zjistila, že úroveň NO2 z plynového sporáku se zvyšuje v závislosti na době vaření a počtu použitých plynových hořáků. Dokonce i při pomalém vaření jídla s použitím jediného hořáku se hladiny NO2 více než zdvojnásobily.



Jakmile hladiny NO2 stouply, výzkumníci zjistili, že zůstávají zvýšené po značnou dobu - často několik hodin.



Studie naznačuje, že lidé, kteří tráví večer ve stejné místnosti, kde vařili, mohou být vystaveni trvale zvýšeným hladinám škodlivin, které výrazně překračují doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).



Během studie dosáhly průměrné hodinové hodnoty NO2 v blízkosti kanceláře Which? na Marylebone Road 33 mikrogramů na metr krychlový, zatímco průměrné 24hodinové hodnoty PM2,5 činily 14 mikrogramů na metr krychlový.



Naproti tomu tři z dobrovolníků používajících plynový sporák zaznamenali několikrát špičkové hodnoty PM2,5 vyšší než 100 mikrogramů na metr krychlový a jeden dobrovolník zaznamenal špičkovou hodnotu PM2,5 téměř 650 mikrogramů na metr krychlový. Směrný 24hodinový limit Světové zdravotnické organizace je 15 mikrogramů na metr krychlový.



Výzkumníci z organizace Which? vypočítali, že jedna domácnost překročila průměrnou hodnotu PM2,5 nad doporučený limit WHO po čtyři dny, zatímco dvě další domácnosti překročily limit po dva dny.



Základní hodnoty PM2,5 zaznamenané před vařením se pohybovaly v rozmezí od méně než jednoho mikrogramu na metr krychlový do přibližně 20 mikrogramů na metr krychlový.



V jednom ze scénářů dobrovolníci kontrolovali kvalitu ovzduší v přilehlé místnosti nebo v obývacím prostoru, pokud byl otevřený, bez dveří.



Hladiny NO2 i PM2,5 stále dosahovaly vysokých maximálních hodnot a zvýšené hodnoty přetrvávaly ještě několik hodin po vaření, což ukazuje, že znečištění se rychle šíří po domě.



Úroveň PM2,5 se vrátila na úroveň zaznamenanou před vařením do 45 minut po otevření dveří nebo oken ve třech z pěti domácností.



Průzkum Which?, kterého se zúčastnilo něco málo přes 2 000 dospělých ve Velké Británii a který se týkal znečištění ovzduší, ukázal, že povědomí o nebezpečí, které představuje vaření, je malé. Pouze čtvrtina těch, kteří mají plynové sporáky, uvedla, že se obává možného dopadu na své zdraví.



Studie zveřejněná v říjnu loňského roku zjistila, že vystavení NO2 z vaření na plynu ve Velké Británii je spojeno s přibližně 4 000 předčasnými úmrtími ročně, což představuje náklady ve výši 15,1 miliardy liber ročně.



Dr. Monica Mateo-Garcia z Centra pro domy budoucnosti na Birminghamské městské univerzitě doporučila spotřebitelům, aby používali odsávací ventilátory, které větrají ven, a aby při vaření otevírali okna a dveře, protože to napomáhá „rychlému rozkladu škodlivin v interiéru“.



Christian Pfrang, profesor atmosférických věd na Birminghamské univerzitě, rovněž doporučil spotřebitelům, aby při vaření vždy používali odsávací ventilátory, a upozornil, že podle výzkumu to mnoho lidí nedělá.



Varoval, že pokud se znečištění z vnitřních prostor rychle neodstraní, rozptýlí se po celé domácnosti, například do ložnic, kde mohou lidé trávit více času.





„Možná stráví vařením 20 minut, ale pak mohou být vystaveni zvýšené úrovni po dobu osmi nebo devíti hodin, což skutečně způsobuje zdravotní problémy, zejména pokud jste zranitelní, starší nebo dítě,“ dodal.





