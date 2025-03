Spojené státy ve vzduchu obrátily letadla se zbraněmi pro Kyjev a vypnuly HIMARS

7. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Letadlům s americkými zbraněmi, která již letěla na Ukrajinu, bylo nařízeno vrátit se do Spojených států poté, co se prezident Donald Trump rozhodl pozastavit vojenskou pomoc Kyjevu, řekl mluvčí Pentagonu. Podle něj byla letadla obrácena ve vzduchu ihned poté, co se 3. března objevil rozkaz. Letadlům s americkými zbraněmi, která již letěla na Ukrajinu, bylo nařízeno vrátit se do Spojených států poté, co se prezident Donald Trump rozhodl pozastavit vojenskou pomoc Kyjevu, řekl mluvčí Pentagonu. Podle něj byla letadla obrácena ve vzduchu ihned poté, co se 3. března objevil rozkaz.

Ukrajina také již nedostává údaje pro zaměřování salvových raketových systémů HIMARS (MLRS), uvedl novinář The Economist Oliver Carroll. Spojené státy navíc vypnuly klíčovou komunikační linku pro varování před leteckým útokem. Podle něj se to stalo ve 14:00 kyjevského času. Ozbrojené síly Ukrajiny také ztratily informace o úderech dlouhého doletu, které přicházely v reálném čase, i možnost předvídání a sledování pohybů ruských vojsk a dělostřelectva. "Trump chtěl slyšet 'děkuji'. Napíšeme to na hroby mrtvých Ukrajinců," uvedl novinářův zdroj.

Ve středu Spojené státy zcela odřízly Ukrajinu od zpravodajských služeb. Zdroje Sky News nejprve uvedly, že vypnutí bylo selektivní a ovlivnilo pouze schopnost ozbrojených sil Ukrajiny udeřit hluboko do Ruska, ale poté uvedly, že Trumpovo rozhodnutí se vztahuje úplně na všechno. Bude těžké nahradit tyto zpravodajské informace, protože Američané jsou nadřazeni evropským zemím jak v satelitním sledování, tak v jiných způsobech sběru informací, napsala BBC.

3. března Spojené státy pozastavily dodávky vojenské pomoci Ukrajině. Stalo se tak po hádce mezi Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu. Bílý dům uvedl, že pomoc by mohla být obnovena, pokud by byly zorganizovány mírové rozhovory a byla přijata opatření k "budování důvěry".

Poté Zelenskyj vyjádřil lítost nad potyčkou s Trumpem a vyjádřil své přání "vše napravit". Zdůraznil zejména připravenost pracovat na mírovém urovnání "pod silným vedením" amerického prezidenta. "Máme v úmyslu jednat rychle, abychom válku ukončili," ujistil ukrajinský lídr.

Trump po tomto prohlášení neobnovil vojenskou pomoc Kyjevu, ale uvedl, že od Zelenského obdržel "důležitý dopis", ve kterém vyjádřil připravenost okamžitě zahájit mírové rozhovory, poděkoval Spojeným státům za jejich podporu a souhlasil s uzavřením dohody o těžbě.

Zdroj v angličtině: ZDE

