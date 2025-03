Donald Trump mění Ameriku v mafiánský stát

8. 3. 2025

čas čtení 7 minut



Tento vzorec je nepřehlédnutelný - jen s jednou výhradou: šéfové organizovaného zločinu občas projevují více cti, míní Jonathan Freedland.



Americký prezident se chová jako mafiánský boss - ale bez zásad. Vezměme si způsob, jakým se Trumpův Bílý dům chová, vydává hrozby, které znějí lépe v sicilském originále. Tento týden prezident řekl. že dohoda ukončující ruskou válku na Ukrajině „by mohla být uzavřena velmi rychle“. ale „pokud někdo nechce uzavřít dohodu, myslím, že ten člověk tady nebude velmi dlouho“. Nepotřebovali jste překladatele, abyste věděli, že... že má na mysli Volodymyra Zelenského.

Ve čtvrtek si byl Trump jistý. že Ukrajinci brzy splní jeho příkazy, „protože si nemyslím, že mají na výběr“. Téměř jako by jim učinil nabídku, kterou nemohli odmítnout. Což samozřejmě udělal. Ukončením dodávek vojenské pomoci a sdílení amerických zpravodajských informací fakticky přiložil ruský revolver ke spánku Ukrajiny. Očekává, že Zelenskyj podepíše, že se vzdá obrovského množství ukrajinských nerostných surovin, tak jako se to stalo, když se Corleonovi rivalové vzdali svého živobytí, aby si zachránili život.



Tak nyní USA ve světě fungují. Během svého úterního výročního projevu v Kongresu Trump zopakoval svou hrozbu, že se zmocní Grónska: „Ať tak či onak, získáme ho.“ To připomnělo jeho dřívější varování Kodani, aby mu dala, co chce, nebo bude čelit následkům: „Možná se musí stát věci, které mají co do činění s Dánskem, cla“. Máte to tam pěkné; byla by škoda, kdyby se s tím něco stalo.



Totéž Trump provádí na severním sousedovi USA. Tento týden to upřesnil odcházející kanadský premiér Justin Trudeau. Obvinil Trumpa, že se snaží zinscenovat „totální kolaps kanadské ekonomiky“, protože to usnadní naši anexi“, a dodal, že: „Nikdy nebudeme 51. státem.“ Je to technika známá v temnějším zákoutích stavebního průmyslu v New Jersey: řada nešťastných požárů, která se zastaví, až když se nepoddajný konkurent podvolí.



Podstata i styl jsou čistě mafiánské. Všimněte si posedlosti úctou, která se minulý týden projevila při konfrontaci v Oválné pracovně s. Zelenským. JD Vance a Trump mezi sebou třikrát obvinili ukrajinského vůdce z projevů neúcty, což znělo méně jako světoví lídři než jako nedůtklivý Tommy DeVito, postava Joea Pesciho z filmu Goodfellas.



Také ponižování podřízených. Ve svém projevu v Kongresu prezident představil ministra zahraničí Marca Rubia jako muže pověřeného za znovuzískání Panamského průplavu. „Hodně štěstí, Marco,“ řekl Trump, a zasmál se. „Teď už víme, koho obvinit, pokud se něco pokazí.“ Signál ostatním podřízeným, kteří si na chvíli oddechli, že to nejsou oni.



Moc je vykonávána svévolně a nedůsledně. Cla jsou zavedena, pak pozastavena. Jedním z důvodů, proč jsou dovozní daně pro Trumpa tak přitažlivé, je to, že je lze vymáhat okamžitě a prezidentským dekretem. To se týká i výjimek, které Trump může nabídnout zvýhodněným americkým průmyslovým odvětvím. Je zcela zřejmé, že se jedná o ochranářskou hru, kdy Trump může škrtem pera zničit nebo zachránit váš podnik v závislosti na tom, jak moc jste v souladu s jeho předpisy.



Trumpismus přirozeně neomezuje taktiku Cosa Nostry na zahraniční záležitosti. Tento týden agentura Reuters uvedla že několik federálních soudců v oblasti Washingtonu DC dostalo pizzy anonymně zasílané do jejich domovů, což je gesto, které policie interpretovala jako „formu zastrašování, která má dát najevo, že "adresa cíle je známa“. Již tak otřeseni vlnou příspěvků od Elona Muska, který odsoudil jako „zkorumpované“ a „zlé“ ty soudce, kteří se postavili do čela soudu proti jeho probíhající demolici rozsáhlých částí federálního soudního systému, soudnictví se nyní obává o svou bezpečnost. „Nikdy jsem soudce tak znepokojené, jako jsou nyní,“ řekl John Jones, který odešel do důchodu. v roce 2021.



Ať už jde o kastraci soudců nebo o snahu ovládnout tisk, je to všechno jako z příručky Corleonových. Účinek byl pozoruhodně rychlý, na americkou veřejnost padlo podivné ticho. Jeden demokratický kongresman říká že mu republikánští kolegové řekli, že nebudou Trumpa kritizovat, protože že se obávají o svou fyzickou bezpečnost a bezpečnost svých rodin.



Ale nejde jen o politiky. Rektoři univerzit se obávají, že miliony dolarů z federálního financování by mohly zmizet, a drží se zpátky. Šéfové firem znepokojení cly, která by mohla poškodit jejich podnikání, také mlčí, podle New York Times se obávají, že online útoky ze strany Muska a Trumpa by mohly vést k násilným útokům na ně samotné nebo na jejich blízké.





To vše Trumpa chrání a povzbuzuje ho, aby se opičil po zkorumpovanosti a bezcitnosti mafiánského dona. Podívejte se, jak nestydatě nyní účtuje jednotlivcům večeři v Mar-a-Lago: 5 milionů dolarů za individuální návštěvu, 1 milion dolarů za účast ve skupině. Trump oznámil, že USA už nebudou vymáhat zákon o zahraničních korupčních praktikách, který zakazoval Američanům uplácet zahraniční úředníky, zatímco jeho generální prokurátor rozpustil všechny projekty proti kleptokracii na ministerstvu spravedlnosti. Co se týče bezcitnosti, všimněte si Muskovy radosti z toho, že rozbil americkou agenturu pro mezinárodní rozvoj, čímž zajistil, že smrt přijde na nemocné a hladovějící, kteří se spoléhali na americké léky a potraviny.





Toto jsou opovrženíhodní lidé, kteří postrádají dokonce i morálku chuligána - a nyní řídí zemi, kterou jsme považovali za svého nejbližšího přítele. Vzhledem k tomu všemu by samozřejmě britská politika měla být uvažovat o radikálním novém směřování, ať už to znamená ekonomiku nebo sblížení s Evropskou unií. Když se z nejmocnější země planety stal mafiánský stát, děláte to. cokoli je třeba.







Zdroj v angličtině ZDE

0

312

Corleonovi se alespoň řídili svým vlastním údajným kodexem cti. Věřili, že čin služby musí být zapamatován a časem opětován. Trump se však raději obrátil na soud, než aby zaplatil dodavatelům za práci, kterou už pro americkou vládu vykonali, a nevzpomíná na ty, jimž USA dluží mnohem víc. Jak jinak by mohl jeho viceprezident tak lehkovážně zapomenout na krev prolitou americkými spojenci, včetně Spojeného království, když odmítl nabídku „20 000 vojáků z nějaké náhodné země, která 30 nebo 40 let nevedla válku“?