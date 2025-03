Macron označil Rusko za hrozbu a vyzval k použití francouzských jaderných zbraní k obraně EU

7. 3. 2025

Rusko se stalo hrozbou pro Francii a Evropu, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron v projevu k národu. Poznamenal, že válka na Ukrajině trvá již více než tři roky a Kreml ji za použití severokorejských vojáků a íránského vojenského vybavení proměnil v "globální konflikt". Podle Macrona Rusko "pokračuje v přezbrojování", plánuje do své armády naverbovat dalších 300 tisíc vojáků a do roku 2030 vyrobit 3 000 tanků, takže Evropa musí být připravena se bránit. Rusko se stalo hrozbou pro Francii a Evropu, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron v projevu k národu. Poznamenal, že válka na Ukrajině trvá již více než tři roky a Kreml ji za použití severokorejských vojáků a íránského vojenského vybavení proměnil v "globální konflikt". Podle Macrona Rusko "pokračuje v přezbrojování", plánuje do své armády naverbovat dalších 300 tisíc vojáků a do roku 2030 vyrobit 3 000 tanků, takže Evropa musí být připravena se bránit.

"Kdo uvěří, že se Rusko zastaví na Ukrajině?... Situace, kterou vám popisuji, je přesně taková a my se s ní musíme vypořádat... Od prvního dne jsme se rozhodli podpořit Ukrajinu a uvalit sankce na Rusko. A udělali jsme správnou věc... Na našem vlastním kontinentu již nemůže být zaručen mír. Ruská hrozba existuje a ovlivňuje evropské země, ovlivňuje nás," zdůraznil Macron.

Evropští lídři by podle něj měli být připraveni na to, že Spojené státy nebudou na jejich straně, Francie by zase mohla spojencům garantovat ochranu až do použití jaderných zbraní. Macron vyzval ke "strategické debatě" o této otázce, ale zdůraznil, že bez ohledu na jejich výsledek zůstane kontrola nad francouzskými jadernými silami v rukou prezidenta země a jejího vojenského velení.

Francie je jediným státem EU, který má jaderné zbraně. Na začátku roku 2023 měla podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) ve svém arzenálu 290 takových hlavic. Velká Británie, která vystoupila z EU, má podobné zbraně. Zároveň v současné době Spojené státy poskytují "jaderný deštník" v Evropě tím, že rozmisťují své hlavice na jejím území. Po návratu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu se však zintenzivnily rozhovory o možném stažení amerických sil ze Starého světa.

Zdroje The Telegraph již dříve uvedly, že Francie je v případě stažení USA připravena rozmístit své jaderné nosiče v Německu. Mluvčí publikace poznamenali, že by to byl "silný signál" ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a přimělo by to britského premiéra Keira Starmera, aby udělal totéž.

