Obrana v ústech politiků je jen slovo, realita je situace rodin s dětmi a česká daňová zrůdnost

9. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Tématem Otázek V. Moravce měla být dnes odpověď na otázku, kdo zaplatí vyšší výdaje na obranu. Nic konkrétního jsme se nedozvěděli. Ostatně bude to na příští vládě. Ve studiu byli tři hosté: expremiér (a zároveň exguvernér ČNB) Rusnok, odborový předák Středula a ministr práce Jurečka (KDU-ČSL).

Shoda snad byla na tom, že výdaje na obranu bude nutné prudce zvýšit, asi o 0,2 procenta HDP ročně. Podle Rusnoka by to neměla nést jen jedna část společnosti, ale náklady by se měly rozdělit na třetiny: třetina zvýšení daní, třetina zvýšení dluhu, třetina úspory. Na to reagoval Jurečka, že vláda chce zároveň zvyšovat výdaje na obranu a snižovat zadlužení. Moderátor nedokázal dostat z pana ministra, zda je to realistické.





Středula pochopitelně opakoval, že klíčovou otázkou je životní úroveň. Rusnok si ovšem nemyslí, že zvyšovat výdaje na obranu půjde bez vlivu na životní úroveň. Ale čí životní úroveň? Upozornil, že máme extrémní zdanění nízkopříjmových a málo daníme majetek a vysoké příjmy. A to je podle mě ta zásadní otázka, zda bohatí budou chtít platit, nebo zda jim nakonec není jedno, zda tu bude demokracie, nebo Putin. Žvanit o tom, že musíme chránit demokracii, můžeme stále, ale bez zdrojů to nebude k ničemu.





Dojalo mě, když pan ministr Jurečka připomněl, že vláda zvýšila zdanění majetku. Podle dat PAQ Research toto zdanění dopadlo ale především na chudé lidi. Chápete to? Ždímat majetek chudých? To říká o vládě všechno. A pan Jurečka zdůraznil, že je třeba chránit rodiny s dětmi. Asi proto v Česku podle společného výzkumu Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity přibývá mladých lidí, kteří odkládají založení rodiny, protože se bojí chudoby.





A samozřejmě, k úspěchům naší vlády je třeba přidat tvrzení, že pro lepší zbrojení potřebujeme modernizaci stavebního řízení. Neslyšeli jste to už někdy? Stavební řízení! Moderní, digitální. Nebo to byl nějaký paralelní vesmír, divoký sen? A co říkáte na tvrdou realitu, že mladé rodiny nemají kde bydlet? Mohou se utěšovat tím, že mají ve vládě lidovce, který za ně bojuje. Nebo bojuje proti nim, ne?





Nejzajímavější v Otázkách V. Moravce ale byla dnes ostrá reakce pana Rusnoka na Středulovo omílání toho, jak máme v ČR nízké mzdy proto, že peníze z naší ekonomiky odcházejí za státní hranice. A také jak hrozný je green deal. Rusnok reagoval dvěma myšlenkami. Co udělaly odbory pro růst mezd z těch peněz, které jdou za hranice? Nic. ČR opravdu došla tak daleko, že velice vlivný finančník musí odborům vyčítat, že nedělají nic pro to, aby si vzaly peníze na mzdy z peněz, které naše ekonomika evidentně produkuje a nevyužívá pro rozvoj naší země.





Dále, to je ta druhá myšlenka, Rusnok Středulovi připomněl, že green deal byl schválen národními státy a že je třeba si to vyřešit na této úrovni. Aspoň někdo v ČR má odvahu postavit se té odporné demagogii. Zajímalo by mě ostatně srovnání, jak jsou na tom z hlediska mezd a životní úrovně země se zelenou ekonomikou, např. skandinávské země. Určitě jim ta zelená ideologie strašně moc škodí.

