Německé sebezpytování

7. 3. 2025

Nemáte v poslední době dojem, že se naše éra starých jistot chýlí ke konci? Vítejte v drsné realitě! Protože my, Němci, jsme byli jediní, kdo se s mnohým vývojem odmítl smířit. Zejména ti z nás, kterým bylo dopřáno vyrůstat v superpohodlné bonnské republice, píše Thomas Tuma.



Dnes toto Německo připomíná zábavní park z osmdesátých let. Co se týče souběžnosti historických převratů, věci prostě houstnou.



„Konec dějin", jak předpověděl americký politolog Francis Fukuyama po rozpadu východního bloku v roce 1989, byl už tehdy chimérou. Ale provází nás jako maskot našeho způsobu vidění světa: Všichni se mají rádi, pění si cappuccino s ovesným mlékem, třikrát ročně létají na dovolenou a trochu se stydí za klimatické změny.





„Konec dějin“, jak předpověděl americký politolog Francis Fukuyama po rozpadu východního bloku v roce 1989, byl už tehdy chimérou. Ale provází nás jako maskot našeho způsobu vidění světa: Všichni se mají rádi, pění si cappuccino s ovesným mlékem, třikrát ročně létají na dovolenou a trochu se stydí za klimatické změny.



Tolik k sebeklamu made in Germany. Nechtěli jsme přijmout svět s jeho neustálými překvapeními a domněnkami, ale při zpětném pohledu jsme všechno věděli předem. Mohli jsme tušit, co přijde. I to, co jsme s pokrčením ramen vnímali jako „pád zdi“, znamenalo pro 18 milionů (východních) Němců zhroucení řádu. Naše poděkování: solidární plat a státní svátek. Dnes se divíme, že AfD má všechny nové spolkové země pod kontrolou.





Problémy, které měli „tam“, nás příliš nezajímaly. Dokonce jsme měli tendenci ignorovat krvavé občanské války v sousední Jugoslávii. Teprve když Putin napochodoval ke Kyjevu, byli jsme šokováni a řekli jsme si: „Bože, válka v Evropě!“. Výjimkami, takříkajíc přízračnými hybateli geopolitiky, nebyli ti druzí, ale my.

Náš talent pro sebeklam však konečně dosáhl svého. Vlastně dobré znamení, že? Mimochodem, to, že se Evropa učí pěstovat vlastní jednotu, je také zásluha Trumpa. Šílené, že?





447

Například od roku 2015 jsme se stále neúspěšněji snažili o naši „kulturu vítání“. Sociální přetížení, běsnění a vraždy nožem už nikdo nechce počítat, protože nám ukazují jen naše vlastní selhání. A přesto se i existenční otázka neregulérní migrace v předvolebním zavazadle CDU/CSU nyní dostává na vládní stůl jen o vlásek.Zbytek světa mezitím sklouzl výrazně doprava. Autokraté si zajistili moc. A Trump se opět stal prezidentem USA - ne navzdory, ale díky své egomaniakální neústupnosti. Není náhodou světových dějin, ale jejich výsledkem. A dokonce i Parlament EU se v poslední době stal mnohem konzervativnějším.V tomto ohledu byla semaforská koalice a především Zelení v této vládní noční můře posledním majákem oné městské, vždy tak usilovně dobře míněné „zasrané buržoazie“, kterou popisuje autor „Weltu“ Ulf Poschardt ve své stejnojmenné knize. Motto: všechny to nauč, ale sám toho moc neuděláš.A teď? Politický pragmatismus i vstřícné a rozhodné formulování zájmů státu by měly nahradit dosavadní tápání. Měli bychom přestat naříkat a konečně začít jednat.Naše jistoty nezmizely. Jsou naprosto v pořádku, jen je třeba je čas od času překalibrovat. Morálka, slušnost a dobré mravy zůstávají dobrou věcí, jak se můžeme poučit od současné vlády USA, která v tomto ohledu vykazuje jisté deficity.