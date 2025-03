Ukrajina: 11 mrtvých v Doněcku, Rusko zesílilo útoky poté, co Trump Putina začal obhajovat

8. 3. 2025

Motto: "My se nepotřebujeme připravovat na válku. My chceme žít v míru." Alena Schillerová. Potíž je, viz výše uvedená fotografie z pátku, že se vás, paní Schillerová, Putin nebude ptát na názor.

* * *



Den poté, co USA pozastavily sdílení zpravodajských informací s Kyjevem, byly při útoku zasaženy výškové bytové domy v centru města Dobropillia

Mezi 30 zraněnými při nočních ruských útocích na Dobropilii, při nichž rovněž zahynulo nejméně 11 lidí, bylo i pět dětí, uvedlo v sobotu ukrajinské ministerstvo vnitra.



Uvedlo, že ruské síly zaútočily na město na východě Ukrajiny balistickými raketami, několika raketami a bezpilotními letouny a poškodily osm vícepodlažních budov a 30 automobilů, píše agentura Reuters.



„Při hašení požáru okupanti znovu udeřili a poškodili hasičské auto,“ uvedlo ministerstvo na Telegramu.



Dobropillia, kde před válkou žilo asi 28 000 lidí, se nachází v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, 22 km od frontové linie severně od klíčového centra Pokrovsk, na které ruské jednotky útočí již několik týdnů.



Ministerstvo rovněž uvedlo, že při jiném útoku dronu v Charkovské oblasti byli v noci na sobotu zabiti nejméně tři lidé a sedm jich bylo zraněno.



Ukrajinská armáda uvedla, že Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými raketami Iskander-M a jednou řízenou střelou Iskander-K a také 145 bezpilotními letouny.



Armáda uvedla, že letectvo sestřelilo jednu střelu s plochou dráhou letu a 79 dronů. Uvedla, že dalších 54 dronů nedosáhlo svých cílů, pravděpodobně kvůli elektronickým protiopatřením.

Prezident Volodymyr Zelenskyj se na Facebooku vyjádřil k nočním útokům ruských raket a dronů na východoukrajinské město Dobropillia:



:Tyto údery ukazují, že cíle Ruska se nezměnily. Proto je nezbytné i nadále dělat vše pro ochranu životů, posílit naši protivzdušnou obranu a zvýšit sankce proti Rusku. Vše, co Putinovi pomáhá financovat válku, se musí zhroutit.“



Podle Volodymyra Zelenského Rusko provedlo obrovské údery po celé Ukrajině, když se zaměřilo na objekty v několika regionech, včetně Oděsy a Poltavy, a použilo téměř 70 řízených a balistických střel a téměř 200 útočných dronů.



Putin „nemá zájem na míru“, říká šéfka zahraniční politiky EU



Ruský vůdce Vladimir Putin „nemá zájem na míru“, prohlásila v sobotu šéfka zahraniční politiky Evropské unie poté, co při nočních úderech moskevských vojsk zahynulo na Ukrajině nejméně 14 lidí



Kaja Kallas napsala na Twitteru:



"Ruské rakety stále neúnavně dopadají na Ukrajinu a přinášejí další smrt a zkázu. Putin opět ukazuje, že nemá zájem o mír. Musíme zvýšit naši vojenskou podporu - jinak na to doplatí ještě více ukrajinských civilistů.“





Britský premiér Keir Starmer v sobotním telefonátu uvítal „závazek australského premiéra Anthonyho Albanese zvážit přispění ke koalici ochotných pro Ukrajinu“, uvedla Downing Street.



Podle tiskové agentury PA se v prohlášení uvádí:



Předseda vlády dnes ráno hovořil s australským premiérem Anthonym Albanesem.



Premiér na úvod vyjádřil podporu všem Australanům postiženým cyklonem a ocenil sílu partnerství mezi oběma zeměmi.



Uvítal závazek premiéra Albanese zvážit příspěvek ke koalici ochotných pro Ukrajinu a těšil se na úterní setkání šéfů obrany v Paříži.



Premiér rovněž zopakoval závazek Spojeného království vůči programu Aukus. Vedoucí představitelé se dohodli, že zůstanou v kontaktu.“





Ben Wallace, bývalý britský ministr obrany, prohlásil, že rozhodnutí Donalda Trumpa pozastavit sdílení zpravodajských informací USA s Kyjevem „dusí“ ukrajinskou naději, že se ubrání ruské agresi.



Minulý pátek americký prezident spolu s viceprezidentem JD Vancem v Oválné pracovně před zraky médií vynadali Volodymyru Zelenskému a ukrajinskému prezidentovi řekli, že „hazarduje s třetí světovou válkou“ a ať se vrátí do Bílého domu, „až bude připraven na mír“.



V následujícím týdnu USA přestaly s Kyjevem sdílet zpravodajské informace, které dříve předem varovaly před útoky, a Brusel souhlasil s obrovským zvýšením výdajů na obranu.



V pátek, den po ukončení sdílení zpravodajských informací, provedlo Rusko masivní údery balistickými raketami a drony po celé Ukrajině. Krátce po leteckých útocích Trump prohlásil, že Vladimir Putin „dělá to, co by udělal každý“.



Při nočních úderech na východě Ukrajiny v sobotu zahynulo nejméně 11 lidí a 30 dalších bylo zraněno, včetně pěti dětí.



Wallace, který byl ministrem obrany, když Putin v roce 2022 zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, v sobotu řekl, že Trump svými kroky zmenšuje naději Ukrajiny.





V projevu v pořadu Today na stanici BBC Radio 4 řekl:







Íránské ministerstvo zahraničí odmítlo obvinění Emmanuela Macrona, že Teherán dodal Rusku vybavení pro použití ve válce na Ukrajině, a označilo výroky francouzského prezidenta za „nepodložené a nepravdivé“.





Zdroj v angličtině ZDE

„V tomto typu konfliktu je nejdůležitější naděje a Donald Trump v tuto chvíli dusí naději, že se s Putinem podaří buď bojovat na mrtvém bodě, nebo ho skutečně přivést k jednacímu stolu.“Dodal:Naděje je vždy klíčem k morálce i k vojenskému tažení. Když to před třemi lety začalo, vzpomínám si, jak jsem shromáždil vojenské činitele na svém tehdejším oddělení a řekl jsem hned první den, že musíme dát Ukrajincům naději.Když ruský náklaďák prorazí, musíme to dát lidem vědět. Pokud Rusové utrpí malou porážku, musíme o tom dát vědět ukrajinskému lidu.Rafinerie Kirishinefteorgsintez (KINEF) společnosti Surgutneftegaz je jednou ze dvou největších rafinerií v Rusku. Podle zdrojů z odvětví rafinuje přibližně 17,7 milionu tun ruské ropy ročně (355 000 barelů denně), což představuje 6,4 % celkového objemu.„Protivzdušná obrana sestřelila jeden dron při přiblížení, druhý byl zničen nad územím podniku,“ uvedl na Telegramu gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozdenko.„Při pádu trosek byla poškozena vnější konstrukce jednoho z tanků,“ dodal.Nikdo nebyl zraněn, dodal.Rafinerie vyrábí podle průmyslových zdrojů asi 2,3 milionu tun benzinu, což je 5,3 % celkové produkce Ruska, 7,6 % motorové nafty, 16,3 % topného oleje a 3,4 % leteckého paliva v zemi.Setkání se uskuteční den před tím, než mají ukrajinští představitelé v úterý v blízkovýchodním království vést nové rozhovory se svými americkými protějšky.Po setkání s princem Mohammedem Zelenskyj uvedl, že jeho tým „zůstane v Saúdské Arábii, aby pracoval s našimi americkými partnery“, informuje agentura France-Presse.„Ukrajina má největší zájem na míru,“ dodal.Již dříve v pátek ukrajinský prezident obnovil výzvu k vzájemnému zastavení leteckých útoků na kritickou infrastrukturu v návaznosti na nedávnou ruskou baráž.Uvedl, že prvními kroky k nastolení skutečného míru by mělo být zastavení ruských i ukrajinských leteckých a námořních útoků.Tento nejnovější návrh navazuje na sílící rétoriku Kyjeva, Washingtonu a Moskvy ohledně zastavení války.Kreml již dříve vyloučil dočasné příměří na Ukrajině.Tisková agentura uvedla, že mapy ukazují, že situace Ukrajiny v Kursku se v posledních třech dnech prudce zhoršila poté, co ruské síly znovu obsadily území v rámci sílící protiofenzívy, která téměř rozdělila ukrajinské síly na dvě části a oddělila hlavní skupinu od jejích hlavních zásobovacích linií.Situace pro Ukrajinu nastala poté, co Washington pozastavil sdílení zpravodajských informací s Kyjevem, a zvyšuje možnost, že její síly budou nuceny ustoupit zpět na Ukrajinu nebo budou riskovat zajetí či smrt.. Údery přišly v pátek brzy ráno, když se ukrajinská delegace připravovala na setkání s americkými protějšky v Saúdské Arábii, kde se příští týden uskuteční rozhovory o možném ukončení války. V příspěvku na sociální síti Truth Social Donald Trump, který kritizoval nejnovější ruské bombardování. Americký prezident napsal: „Na základě toho, že Rusko nyní na bojišti naprosto ‚buší‘ do Ukrajiny, důrazně zvažuji rozsáhlé bankovní sankce, sankce a cla vůči Rusku, dokud nebude dosaženo zastavení palby a KONEČNÉ DOHODY O MÍRU.“Pak ale Trump po úderech prohlásil, že Vladimir Putin „dělá to, co by udělal každý“. „Myslím, že to chce (válku) zastavit a urovnat, a myslím, že na ně udeřil tvrději než dosud, a myslím, že by to teď pravděpodobně dělal každý na jeho místě,“ řekl novinářům v Bílém domě. Trump také uvedl, že v úsilí o ukončení války je pro něj „snazší“ jednat s Ruskem než s Ukrajinou a že ruskému prezidentovi Putinovi důvěřuje. „Věřím mu,“ řekl Trump. „Upřímně řečeno, s Ukrajinou se mi jedná obtížněji a oni nemají karty. S Ruskem je možná snazší jednat.“. „Prvním krokem k nastolení skutečného míru by mělo být donucení jediného zdroje této války, Ruska, k zastavení takových útoků,“ uvedl ukrajinský prezident na Telegramu. Moskva odmítla myšlenku dočasného příměří, kterou navrhly také Velká Británie a Francie.Společnost Maxar uvedla, že má smlouvy s americkou vládou a desítkami spojeneckých a partnerských zemí a „každý zákazník se sám rozhoduje, jak tato data použije a sdílí“.ukázal páteční průzkum přední ukrajinské agentury pro průzkum veřejného mínění. Průzkum Kyjevského mezinárodního sociologického institutu - provedený od 14. února do 4. března - ukázal, že Zelenskému v březnu důvěřovalo 67 % respondentů, zatímco o měsíc dříve to bylo 57 %.