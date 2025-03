Lídři EU usilují o bezpečnost uvnitř bloku, bez USA

7. 3. 2025

"Toto je chvíle Evropy a my jí musíme dostát," prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, když představovala svůj plán "ReArm Europe" v hodnotě 800 miliard eur. Tyto návrhy dominovaly čtvrtečnímu summitu Evropské unie, píše Teri Schultz. "Toto je chvíle Evropy a my jí musíme dostát," prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, když představovala svůj plán "ReArm Europe" v hodnotě 800 miliard eur. Tyto návrhy dominovaly čtvrtečnímu summitu Evropské unie,

Je to jen poslední mimořádné setkání hlav států a vlád Evropské unie (EU), které následuje po nedělním setkání v Londýně, které hostil britský premiér Keir Starmer, a několika dřívějších setkáních svolaných francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Vzhledem k tomu, že vojenská a finanční podpora Spojených států Ukrajině je pozastavena a její závazek vůči evropské bezpečnosti je nejasný, nemá EU jinou možnost, než se pustit do skutečného zlepšování bezpečnostní soběstačnosti.

Ursula von der Leyen chtěla zdůraznit, že věci jsou skutečně horší než kdy jindy, a v dopise vedoucím představitelům EU napsala, že kontinent "čelí jasnému a přítomnému nebezpečí v rozsahu, který nikdo z nás ve svém dospělém životě neviděl. V sázce je budoucnost svobodné a suverénní Ukrajiny – bezpečné a prosperující Evropy."

Více peněz pro armádu

Doufá, že plán ReArm Europe odstraní některé ekonomické výmluvy pro nízké rozpočty na obranu, které vlády používaly v minulosti. Jedním ze způsobů, jak toho plán může dosáhnout, je umožnit vládám porušovat pravidla upravující jejich maximální poměr dluhu k HDP, pokud jde o výdaje na obranu. Ursula von der Leyen navrhuje, že pokud by každá členská země utratila o 1,5 % více, znamenalo by to v příštích čtyřech letech téměř o 650 miliard eur více na vojenské investice.

ReArm Europe by také vytvořil nový mechanismus, který by poskytoval 150 miliard eur na půjčky kryté společným rozpočtem EU, což je koncept, který je mezi některými zeměmi kontroverzní. Tyto peníze, vysvětlil úředník EU, by mohly být využity dvěma nebo třemi členskými státy, které by spolupracovaly, nebo dvěma plus Ukrajinou. Je zaměřen na společné nákupy rozsáhlého vybavení a schopností, jako je protivzdušná a protiraketová obrana, drony a kybernetická připravenost, a zejména v oblastech, kde je Evropa v současné době závislá na USA.

Vysoký představitel EU, který hovořil ve středu pod podmínkou anonymity, řekl, že požadovaným výsledkem summitu je, aby lídři "naznačili, že tyto návrhy by se měly posunout vpřed velmi rychle", aby EU mohla vytvořit svou vlastní důvěryhodnou obranu.

Maďarsko-Slovensko končí?

Maďarsko a Slovensko signalizovaly svůj tradiční odpor k jakýmkoli krokům na pomoc Ukrajině, přičemž slovenský premiér Robert Fico dokonce zveřejnil dopis, v němž tento princip prosazuje.

V tomto dopise je však prostor pro optimistickou poznámku, že Fico nebude blokovat akce EU, které nenutí Slovensko k přispívání. A primárním cílem tohoto plánu je, aby země měly přístup k financování, aby mohly nejprve rozšířit svou vlastní obranu.

Giuseppe Spatafora, výzkumný analytik z Institutu EU pro bezpečnostní studia, věří, že plán von der Leyen bude schopen dosáhnout jednomyslného schválení, i když ne okamžitě na summitu, protože v sázce je tak mnoho. Právě zveřejnil studii o tom, jak by se mohlo odehrát americké opuštění Evropy.

Spatafora říká, že skutečnost, že balík obsahuje řadu možností – více půjček, výdaje na společné zakázky, přesun peněz z fondů soudržnosti do výdajů na obranu – "je cestou k maximalizaci konsensu".

Relativně řídkou zmínku o Ukrajině v plánu také interpretuje jako účelovou, "aby se vyhnul vetu některých členských států".

I když se některým zemím nelíbí, že EU hraje větší roli v tom, co se obvykle přenechává národním vládám nebo NATO, "je třeba začít s penězi," zdůrazňuje Spatagora. "A úloha EU bude nanejvýš vítána, pokud poskytne dodatečné zdroje, především peníze."

Změna ve Švédsku, zelená v Německu

Švédsko patří k těm zemím, které se zdráhají přijmout větší roli EU v obraně a společné její financování.

Calle Hakansson, výzkumná pracovnice švédské Agentury pro obranný výzkum, však říká, že v posledních dnech došlo ke "změně tónu a naléhavosti" po pátečním zhoršení vztahů mezi prezidenty Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským a následném přerušení americké pomoci Ukrajině.

Švédský premiér Ulf Kristersson nyní řekl parlamentu, že plně podporuje balík ReArm Europe poté, co jiné země, které dříve měly výhrady, jako Finsko, Dánsko a Německo, změnily své postoje.

"Švédsko nechtělo být poslední, kdo zůstane mimo," řekla Hakansson. "Tento balík byl vyvíjen již delší dobu, ale myslím si, že v posledních několika týdnech se pravděpodobně zvýšily ambice. Existuje zde skutečná naléhavost a skutečný pocit, že by Evropa mohla zůstat osamocena."

Když už mluvíme o změněných postojích, jen několik hodin poté, co von der Leyen představila balík návrhů, pravděpodobní příští partneři v nové německé vládě vedené očekávaným kancléřem Friedrichem Merzem oznámili, že jakmile budou v úřadu, mají v úmyslu uvolnit německou národní dluhovou brzdu, aby umožnili vyšší výdaje na obranu. Merz přislíbil dalších 500 miliard eur na obranu a dalších 500 miliard eur na infrastrukturu.

Jeremy Cliffe z Evropské rady pro zahraniční vztahy označil jak změnu v Německu, tak "čirou fiskální palebnou sílu", kterou to rozpoutá, za "ohromující".

Otevření "nové knihy"

Když Ursula von der Leyen v neděli opouštěla setkání v Londýně, které pořádala Velká Británie, řekla, že chce Ukrajině poskytnout tolik pomoci, aby se mohla stát "ocelovým dikobrazem", který by dokázal odolat útokům zvenčí.

Pokud země EU maximalizují nové nástroje, které nabízí ke zlepšení svých vlastních schopností, samotný blok vyroste jako důležitá vrstva sebeobrany.

"Je to dost pro budoucnost? Pravděpodobně ne," řekl jeden vysoce postavený diplomat EU, který hovořil pod podmínkou anonymity. Uvítal tento balík a odrazoval od kritiky prvních částek peněz. "Jako první krok si myslím, že je to vlastně docela působivé."

Představitel EU byl ještě důraznější ohledně významu ReArm Europe.

"Je to otočení stránky," řekl, "ale myslím, že nyní začínáme pracovat na nové knize, která se bude jmenovat 'Evropa obrany'."

Zdroj v angličtině: ZDE

