Robert Reich: Další důvody k mírnému optimismu

7. 3. 2025

Přátelé,



Vaše obavy jsou zcela oprávněné. Prožíváme nyní v USA jedno z nejstresovějších období v americké historii. Jedná se o mimořádnou situaci.



Přesto odpor proti tomuto odpornému režimu stále sílí. Zde je zpráva z tohoto týdne o deseti důvodech ke skromnému optimismu, seřazených zhruba podle důležitosti.



1. Soudy zesilují svůj boj proti režimu.



Ve středu Nejvyšší soud zamítl Trumpovu mimořádnou žádost o zmrazení zahraniční pomoci ve výši téměř 2 miliard dolarů v rámci jeho snahy o snížení vládních výdajů. Hlasování proběhlo v poměru 5:4, přičemž předseda Nejvyššího soudu John G. Roberts Jr. a soudkyně Amy Coney Barrettová se připojili ke třem liberálním členům a vytvořili většinu. Přátelé,Vaše obavy jsou zcela oprávněné. Prožíváme nyní v USA jedno z nejstresovějších období v americké historii. Jedná se o mimořádnou situaci.Přesto odpor proti tomuto odpornému režimu stále sílí. Zde je zpráva z tohoto týdne o deseti důvodech ke skromnému optimismu, seřazených zhruba podle důležitosti.Ve středu Nejvyšší soud zamítl Trumpovu mimořádnou žádost o zmrazení zahraniční pomoci ve výši téměř 2 miliard dolarů v rámci jeho snahy o snížení vládních výdajů. Hlasování proběhlo v poměru 5:4, přičemž předseda Nejvyššího soudu John G. Roberts Jr. a soudkyně Amy Coney Barrettová se připojili ke třem liberálním členům a vytvořili většinu.





Je to již druhé rozhodnutí Nejvyššího soudu v poměru 5:4 proti Trumpovi od jeho návratu k moci a ukazuje, že nepravděpodobná většina, která by mohla Trumpovy excesy omezit, skutečně existuje.



To pravděpodobně vysvětluje Trumpovo rozhodnutí ustoupit od vydání exekutivního příkazu o zrušení ministerstva školství. Nejvyšší soud by téměř jistě rozhodl, že ministerstvo může zrušit pouze Kongres. (Zrušení ministerstva školství bylo také nepopulární mezi republikánskými představiteli ve venkovských oblastech, které jsou do značné míry závislé na federálním financování).



Mezitím nižší federální soudy nyní projednávají více než 80 samostatných žalob proti Trumpovu režimu. Dosud byla naprostá většina rozhodnutí nižších soudů v neprospěch Trumpa.



Ve stanovisku vydaném ve čtvrtek ráno soudce federálního okresního soudu John J. McConnell Jr. prodloužil platnost příkazu, který Trumpovi zakazuje zadržovat miliardy z fondů schválených Kongresem 22 státům a distriktu Columbia, včetně federálního financování krizového řízení. Soudce uvedl:



„Výkonná moc se zde postavila nad Kongres. Uložila kategorický mandát k vynakládání prostředků přidělených a povinných Kongresem bez ohledu na pravomoc Kongresu kontrolovat výdaje... V případě zjevné a akutní škody, kdy povodně a požáry pustoší celou zemi, by bylo ovlivněno federální financování krizového řízení a připravenosti.“



Ve čtvrtek také americká okresní soudkyně Beryl A. Howellová rozhodla, že Trump porušil Národní zákon o pracovních vztazích, když propustil členku Národní rady pro pracovní vztahy Gwynne Wilcoxovou, a že Wilcoxová zůstává ve své funkci ve federální agentuře. Howellová napsala: „Prezidentův výklad rozsahu jeho ústavních pravomocí - nebo spíše jeho aspirací - je naprosto chybný.“



Ve středu americký okresní soudce Angel Kelley prodloužil zmrazení škrtů Trumpovy administrativy ve financování výzkumu prostřednictvím Národních institutů zdraví.



Rovněž ve středu Rada pro ochranu zásluh, která rozhoduje spory federálních zaměstnanců, dočasně povolila tisícům zaměstnanců ministerstva zemědělství, kteří byli zavaleni Muskovou snahou o rozkrádání vlády, aby se vrátili do práce.



2. Musk a Trumpovi republikáni se podle všeho zaměřili na sociální zabezpečení



Elon Musk označuje sociální zabezpečení za „největší Ponziho schéma všech dob“. To je od nejbohatšího člověka na světě opravdu drzé.



Je to také děsivé od člověka, který se ohání motorovou pilou na vládní programy - slibuje škrtnout 2 biliony dolarů z federálního rozpočtu, když sociální zabezpečení je jedním z největších vládních programů.



Úřadující komisař Správy sociálního zabezpečení (SSA) Leland Dudek tento týden řekl skupině, že Muskův DOGE v podstatě řídí SSA.



„Věci v současné době fungují způsobem, který jsem ve státní správě ještě nikdy neviděl,“ řekl Dudek a Muskův tým pro snižování nákladů označil za ‚lidi zvenčí, kteří neznají nuance programů SSA‘. Pokračoval: „Dostávám rozhodnutí, která jsou přijímána bez mého přispění. Já musím tato rozhodnutí uskutečnit.“



Důvod, proč to uvádím jako důvod k optimismu, je ten, že sociální zabezpečení je také nejoblíbenější ze všech vládních programů. Ponižováním a ohrožováním sociálního zabezpečení se Musk dotýká pověstné „třetí koleje“ americké politiky.



Dobré. Ať se z toho Trump a další republikáni pokusí vykroutit.



3. Důvěryhodnost DOGE je v háji.



Muskova skupina tvrdí, že dosud ušetřila daňovým poplatníkům 65 miliard dolarů. Ale DOGE vyčíslila pouze zrušení smluv a pronájmů v celkové výši asi 10 miliard dolarů.



Ani tato zrušení smluv neznamenají mnoho. Deník New York Times zjistil, že mnoho takzvaně „zrušených“ smluv ve skutečnosti skončilo už za předchozích prezidentů.



Podle některých odhadů ušetřil DOGE vládě pouze 2 miliardy dolarů. To představuje 1/35 procenta federálního rozpočtu.



Opakované chyby vyvolaly otázky ohledně kvality a pravdivosti informací, které Muskův DOGE zveřejňuje. Chyby také zpochybňují kompetence členů týmu - zda rozumějí vládě natolik dobře, aby ji dokázali omezit a zároveň se vyhnout katastrofě.



Tento týden Musk opět požadoval, aby každý federální pracovník zdůvodnil své zaměstnání, a jeho narychlo vypravený e-mail opět zasel zmatek a odpor napříč zaměstnanci, přičemž mnozí šéfové agentur se mu otevřeně vzepřeli.



Federální pracovníci programu NASA Human Landing System (HLS) nevěděli, jak reagovat, protože HLS uzavřel smlouvu s raketovou společností Blue Origin Jeffa Bezose, hlavním konkurentem Muskovy SpaceX, a pracovníci HLS nechtěli Muskovi prozradit, co dělají.



Ministerstvo obchodu zároveň upravilo vládní program, který má státům a obcím usnadnit využívání státních dotací na nákup Muskovy internetové služby Starlink.



Důsledky Trumpova zničení USAID se mezitím nadále odrážejí po celém světě. Jeden z vysokých úředníků USAID uvedl, že Trumpovo rozdrcení agentury a stažení zahraniční pomoci by pravděpodobně vedlo k tomu, že by se ročně objevilo až 18 milionů dalších případů malárie, 200 000 dětí ročně by ochrnulo na dětskou obrnu a stovky milionů by se nakazily a každý rok by se objevilo více než 28 000 nových případů infekčních nemocí, jako je ebola a Marburg.



4. Republikánští zákonodárci nutí Trumpa ke snížení Muskových pravomocí



V úterý vůdce republikánské většiny v Senátu John Thune v televizi CNN prohlásil, že tajemníci kabinetu by si měli ponechat plnou pravomoc přijímat a propouštět, čímž zopakoval vzkaz, který Trump dostal od dalších republikánských zákonodárců a tajemníků kabinetu.



Ve čtvrtek Trump svolal svůj kabinet a řekl jim, že oni jsou odpovědní za svá ministerstva, nikoli Musk. Musk může dávat ministerstvům pouze doporučení, ale nemůže vydávat jednostranná rozhodnutí o personálním obsazení a politice.



Trump také uvedl, že chce ve vládě udržet dobré lidi a ne hromadně vyhazovat schopné pracovníky. „Jakmile ministři poznají a pochopí lidi pracující pro jednotlivá ministerstva, mohou velmi přesně určit, kdo zůstane a kdo odejde,“ napsal. „Říkáme spíše 'skalpel' než 'sekera'.“



Hezká slova, ale uvěřím tomu, až to uvidím. Skutečný význam toho je, že to ukazuje, že Trump cítí tlak, aby ukázal, že Muska omezuje.



5. Republikáni se skrývají před svými voliči



V posledních dvou týdnech čelili republikánští zákonodárci ve svých obvodech scénám frustrace a rozhořčení.



Na sobotní radnici na kansaském venkově republikánský senátor Roger Marshall akci ukončil poté, co účastníci jeden přes druhého překřikovali své obavy z rušení pracovních míst pro veterány a ptali se, zda Marshall věří, že Rusko napadlo Ukrajinu.



Účastníci začali bučet, když Marshall náhle ukončil setkání. Podle videozáznamu ze setkání křičeli: „Odvolíme tě“ a „Ještě jsi neskončil!“.



V Tennessee se voliči shromáždili uvnitř i vně akce pořádané poslankyní Dianou Harshbargerovou, členkou Republikánské frakce svobody, a vyjadřovali hněv nad jednáním Trumpa a Muska a požadovali, aby se jim republikánská kongresmanka postavila. Podle záběrů z akce, které sdílela místní televizní stanice WJHL, dav kongresmanku opakovaně přerušoval, což ji vedlo k prosbě, aby toho nechali.



Kalifornský republikánský poslanec Jay Obernolte byl podle KVCR konfrontován voliči, kteří zpochybňovali Muskovo a Trumpovo propuštění zaměstnanců národního parku Joshua Tree. Diváci překřikovali Obernolteho, který tvrdil, že zaměstnanci parku budou znovu přijati, ale nenabídl žádné další podrobnosti.



V důsledku těchto a mnoha dalších rozzlobených konfrontací nyní vedení Republikánské strany odrazuje republikánské zákonodárce od pořádání osobních radnic. Zástupce Severní Karolíny Richard Hudson, který stojí v čele Národního republikánského kongresového výboru, nabádá republikány, aby místo toho pořádali „virtuální“ radnice.



6. Ekonomika se propadá



Zařazuji to mezi důvody k optimismu, protože stále více Trumpových voličů trpí výčitkami svědomí. Volili ho, protože si mysleli, že dá ekonomiku do pořádku. Místo toho se ekonomika řítí ke dnu.



Kvůli Trumpovým clům a jeho rozpočtovým daňovým škrtům jsou očekávání spotřebitelů ohledně inflace nejvyšší od roku 1995. Více než 75 % veřejnosti se domnívá, že jejich příjmy nedrží krok s inflací.



Objem nesplácených úvěrů na kreditních kartách a autech je vyšší než od finanční krize v roce 2008. Zastaveni jsou i stavitelé domů.



Údaje o spotřebitelské důvěře z tohoto týdne ukázaly její pokles na úroveň, která byla naposledy zaznamenána v roce 2021.



Údaje ministerstva obchodu, které byly zveřejněny minulý pátek, ukázaly, že spotřebitelské výdaje v lednu prudce poklesly, což ještě zvýšilo znepokojení nad vyhlídkami ekonomiky.



Poté, co tento týden vyšly nové údaje o obchodu a spotřebitelských výdajích, atlantský Fed předpokládá, že USA v tomto čtvrtletí klesají tempem 1,5 %.



Politické důsledky jsou jasné: Trump, přišel do úřadu relativně populární. Nyní ho více Američanů neschvaluje, než schvaluje, včetně téměř 60 procent nezávislých.



Mezi důvody k mírnému optimismu řadím i propad akciového trhu z tohoto týdne, protože Trump a jeho bohatí podporovatelé kampaně považují akciový trh za měřítko úspěchu či neúspěchu.



Index S&P 500 ve čtvrtek klesl o 1,8 procenta, čímž se propad indexu za tento týden zvýšil na 3,6 procenta a dostal se na nejhorší týden od bankovní krize před dvěma lety, která položila některé malé věřitele v zemi. Podívejte se:



7. Propad akciového trhu donutil Trumpa ustoupit od svých cel



Negativní reakce akciového trhu na Trumpova cla ho přiměla k jejich stažení.



Ve čtvrtek Trump pozastavil nová cla na většinu dovozu z Mexika a Kanady do 2. dubna. Výjimky, které se vztahují na zboží dovážené do země na základě obchodní smlouvy podepsané Trumpem v jeho prvním funkčním období, přišly jen dva dny poté, co podnítil obchodní boj uvalením cel ve výši 25 % na dva nejbližší ekonomické partnery země.



Sečteno a podtrženo: Akciový trh brání Trumpovi v tom nejhorším.



8. Trump a republikáni akceptují pokračování Bidenovy úrovně výdajů



Znepokojivé ekonomické protivětry také tlačí Trumpovy republikány k tomu, aby se vyhnuli uzavření vlády, které by ekonomiku ještě zhoršilo.



Čas na to, aby se zabránilo uzavření vlády na konci příštího týdne, se krátí, a proto Trump a předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson naléhají na republikány, aby přijali provizorní zákon, který by udržel tok federálních dolarů na současné úrovni až do konce fiskálního roku 30. září.



Jedná se o velkou kapitulaci republikánů, protože návrh zákona o dočasném financování by zachoval výdaje na úrovni uzákoněné za bývalého prezidenta Joea Bidena a nezahrnoval by škrty, které provádí Muskův DOGE.





9. Evropa se sjednocuje





Trump zahájil rozhovory s Ruskem, aniž by do nich přímo zapojil Evropu nebo Ukrajinu, a zdá se, že se hodlá otočit zády k tradičním americkým spojencům.Dobrou zprávou je, že vedoucí představitelé Evropské unie se spojují. Ve čtvrtek se v Bruselu sešli šéfové států a vlád 27 členských zemí EU, aby jednali o tom, jak posílit vlastní obranu Evropy i její podporu Ukrajině. „Evropa čelí jasnému a aktuálnímu nebezpečí,“ prohlásila Ursula von der Leyenová, šéfka výkonné složky EU, když přicházela na shromáždění po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a označila tento okamžik za ‚přelomový‘.„Jsme velmi vděční, že nejsme sami,“ řekl Zelenskyj.Evropa mezitím navazuje obchodní partnerství bez Spojených států. Zatímco Trump staví kolem americké ekonomiky vyšší plot, ostatní země ten svůj snižují - a tím Ameriku dále izolují.Evropská unie uzavřela významnou dohodu se čtyřmi jihoamerickými zeměmi o vytvoření jedné z největších obchodních zón na světě, která propojí trhy s 850 miliony obyvatel, spolu s novou obchodní dohodou s Mexikem.Můj poslední bod na seznamu důvodů k mírnému optimismu pro tento týden je, že demokraté konečně ukazují trochu páteře. Během Trumpova nekonečného projevu v Kongresu v úterý večer mnoho demokratických členů zvedlo protestní cedule. Někteří se k Trumpovi otočili zády. Jiní z projevu odešli.Poté, co se 77letý texaský zástupce Al Green zvedl ze svého místa, zatřásl holí a vykřikl, že Trump „nemá žádný mandát ke snížení Medicaid“, republikánský předseda Mike Johnson nařídil Greena vyvést ze sálu. Poté, co sněmovna odhlasovala Greenovo odsouzení, vedl skupinu svých kolegů ke zpěvu písně „We Shall Overcome“ a donutil Johnsona vyhlásit přestávku.Ve čtvrtek Green pronesl vášnivý projev, v němž vyzval k „pozitivní, spravedlivé nesouhlas“ tváří v tvář „hanebné nesvornosti“ ze strany Trumpa. Green také poznamenal, že Trump nečelil žádné výtce za to, že v úterý večer nazval demokratické členy Kongresu „šílenci“.Demokraté v senátním výboru pro justici mezitím žádají advokátní komoru District of Columbia, aby vyšetřila Eda Martina, prozatímního státního zástupce pro District of Columbia, kterého Trump jmenoval stálým státním zástupcem - s obviněním, že Martin „zneužil“ prokurátorské pravomoci k zastrašování svých politických oponentů.Požádat advokátní komory, aby vyšetřovaly Trumpovy nominanty, je dobrým prostředkem, jak obejít Trumpovy republikánské lokaje při vyvozování odpovědnosti. (U Rudyho Giulianiho to fungovalo.)***Stejně jako dříve, mým záměrem při předkládání těchto důvodů ke skromnému optimismu není zlehčovat stav nouze, v němž se nacházíme, ale nabídnout určitý důvod k víře, že není vše ztraceno.Musk se ukazuje být pro Trumpa přítěží. Je jen otázkou času, kdy ho Trump vyhodí.Trump vystavil ekonomiku nebezpečí, které způsobí všeobecnou bolest. Nic však nevyvolává rozhořčení veřejnosti více než špatná ekonomika.Váš pokračující aktivismus také pomáhá zvrátit příliv proti režimu Trump-Vance-Musk. Prosím, pokračujte v tom.