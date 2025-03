Musk tvrdí republikánům, že za hromadné propouštění zaměstnanců on nenese odpovědnost

7. 3. 2025

Elon Musk říká republikánským zákonodárcům na soukromých schůzkách, že on není vinen za hromadné propouštění federálních zaměstnanců, které vyvolává rozruch po celé zemi, zatímco Donald Trump údajně ve čtvrtek řekl svým vládním tajemníkům, že v konečném důsledku jsou oni zodpovědní za přijímání a propouštění ve svých úřadech - nikoliv Musk.



Zdá se, že Trump i Musk se snaží distancovat od Muskova radikálního snižování počtu pracovních míst, k němuž došlo v posledních dvou měsících. A to i přesto, že se Musk chlubil škrty, doporučoval USA „vymazat celé agentury“ a odpovídal na otázky k této problematice po boku amerického prezidenta, načež se na jedné akci oháněl motorovou pilou, která měla symbolizovat jeho snahy - to vše v prostředí právních žalob a skepse ze strany odborníků.





Musk při soukromých rozhovorech s poislanci, kteří zažívají útoky voličů rozzlobených propuštěním tisíců federálních zaměstnanců, včetně vojenských veteránů, řekl, že taková rozhodnutí jsou ponechávána na jednotlivých federálních agenturách.



Navzdory četným důkazům, že Musk jednal, jako by měl pravomoc propouštět federální pracovníky, řekl ve čtvrtek zástupce Richard Hudson ze Severní Karolíny, který vede volební štáb republikánů ve Sněmovně reprezentantů: „Elon lidi nevyhazuje.“



„Nemá pravomoc přijímat a propouštět lidi,“ řekl Hudson po setkání s Muskem nad pizzou ve sklepě amerického Kapitolu ve Washingtonu. „Prezident ho zmocnil k tomu, aby šel odhalit tyto informace, to je vše.“



To zaznělo, když Trump svému kabinetu sdělil, že Muskova pravomoc spočívá v tom, že dává ministerstvům doporučení ohledně personálního obsazení, nikoliv v tom, že o tom jednostranně rozhoduje, uvedl server Politico.



Nová Trumpova administrativa vytvořila a následně rozšířila takzvané „ministerstvo vládní efektivity“ (Doge) a do jeho čela postavila nikým nevoleného Muska s mandátem snižovat pracovní místa a náklady napříč federální vládou, a to navzdory výtkám kritiků o rostoucí americké oligarchii.



Trump počátkem tohoto týdne ve společném projevu v Kongresu zopakoval, že Musk je šéfem Doge, což bylo rychle předloženo jako důkaz v jedné žalobě proti snižování počtu pracovních míst, a to navzdory nedávným tvrzením Muska a administrativy o opaku.



Jde o pozoruhodný přesun důrazu od Muska s motorovou pilou, jehož obrovská moc z něj udělala obdivovanou i hluboce obávanou postavu druhé Trumpovy administrativy.



Trump ve čtvrtek uvedl, že pověřil tajemníky ministerstev, aby s Doge spolupracovali, ale „velmi přesně“ určili, kteří pracovníci zůstanou a kteří odejdou, a použili „spíše skalpel než sekeru“.



Později řekl novinářům v Bílém domě: „Nechci, aby došlo k velkým škrtům, při nichž bude propuštěno mnoho dobrých lidí.“



Poté, co naznačil, že vedení kabinetu a agentur převezme iniciativu, řekl, že Musk by mohl tlačit na tvrdší postup.





„Pokud mohou škrtat, je to lepší. A když nebudou škrtat, tak bude škrtat Elon,“ řekl Trump.



