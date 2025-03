Francie nabízí Ukrajině zpravodajské údaje poté, co to USA odmítly

7. 3. 2025

Francie podpoří ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) vlastními zpravodajskými službami poté, co Spojené státy pozastavily předávání zpravodajských informací do Kyjeva, uvedl francouzský ministr obrany Sebastian Lecornu. "Naše zpravodajská služba je suverénní a má své vlastní schopnosti. Informace, které máme, předáváme ukrajinské straně," řekl Lecornu.

Rozhodnutí USA přestat sdílet zpravodajské informace s Ukrajinou vešlo ve známost ve středu 5. března. Kromě přímého poskytování informací Washington také zrušil povolení k přenosu dat od svých evropských partnerů, včetně Velké Británie. Američané varovali, že tento zákaz budou přísně kontrolovat prostřednictvím agentur se sídlem v Kyjevě. "Všechno, co šlo z (amerického) ministerstva obrany, se zastavilo," potvrdil ukončení výměny Valerij Kondratjuk, bývalý šéf Hlavního zpravodajského ředitelství Ukrajiny. Poznamenal také, že ozbrojené síly Ukrajiny mohou využívat informace z evropských satelitů, ale zdůraznil, že "ne všechny jsou zaměřeny na rozmístění armád a jejich pohyby, což je důležité".

Ozbrojené síly Ukrajiny získávaly informace o tom, co se děje na zemi, z amerických satelitů, které rychle aktualizovaly obraz, říká Pavel Aksjonov, vojenský pozorovatel ruské služby BBC. Země NATO podporující Ukrajinu podle něj takové schopnosti nemají, takže bude obtížnější situaci sledovat v režimu "24/7". Kromě toho hrály pro Ukrajinu "velmi důležitou roli" informace z amerických průzkumných letadel, které sledují starty balistických střel a střel s plochou dráhou letu, vzlety letadel nesoucích rakety a bomby, taktická, strategická letadla a letadla dlouhého doletu. "Údaje o vzdušné situaci velmi pomohly protivzdušné obraně Ukrajinců," zdůraznil Aksjonov.

Americké zpravodajské služby také zahrnovaly označení cílů a aktuální souřadnice s vysokou přesností pro údery, včetně hluboko do Ruska, řekl Věrstce zdroj v ukrajinské armádě. Podle něj bude pro ozbrojené síly Ukrajiny obtížnější udeřit na ruské území různými raketami. "Všechno je to propojené, došlo k útokům na letiště, oni (Rusové) je odstranili dále. V souladu s tím přivedou bombardéry blíže k hranicím a zvýší tlak. To v zásadě platí i pro muniční sklady," uvedl zdroj.

Ukrajina může jen částečně nahradit americké zpravodajské služby vlastními prostředky nebo prostředky svých spojenců, říká vojenský analytik David Gendelman. "Válka je postavena na zpravodajství, zpravodajství jsou oči, a pokud jsou oči nyní napůl zavřené, mávání pěstmi bude méně účinné," uzavřel.

