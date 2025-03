Přispějte prosím na vzdělávání dětí v Gaze

10. 3. 2025

čas čtení 3 minuty

Dobrý den, moji milí. Píšu vám dnes ze srdce země zmítané válkou, kde byly zničeny sny a navždy změněny životy. My, Future Youth Team, složený z pěti učitelů, píšeme tuto výzvu v naději, že zachráníme děti v Gaze před touto nepředstavitelnou genocidou, která se v Gaze od října 23 odehrává. Já, Reham, se specializuji na vzdělávání. Pracovala jsem jako učitelka na základní škole, dokud nezačala válka a nezničila naše sny. Z Gazy se stalo město duchů bez univerzit, nemocnic a škol. Tisíce dětí přišly o svá nejzákladnější práva: bezpečnost, mír, vzdělání, jídlo a dokonce i lékařskou péči. S mým týmem jsme se rozhodli pomoci těmto dětem získat zpět část jejich práv, a to právo na vzdělání poté, co byla většina škol v pásmu Gazy během války zničena. Začali jsme na tom pracovat tím, že jsme založili první vzdělávací skupinu pro základní stupeň, abychom našim dětem vynahradili to, o co s válkou přišly. Stále více dětí potřebuje podporu, aby měly přístup ke svému základnímu lidskému právu na vzdělání. Jsme zde - pět učitelů - kteří tvoří tým Future Youth, abychom podpořili děti v Gaze.

Jsme akademičtí odborníci v oblasti vzdělávání:

* Reham, která se specializuje na výuku na základních a mateřských školách.

* Sohaib, který se specializuje na výuku arabského jazyka a pracuje na dokončení magisterského studia.

* Fadia, která se specializuje na výuku anglického jazyka pro všechny věkové skupiny.

* Mohammed, který se specializuje na výuku přírodních věd a matematiky.

* Nour, která se specializuje na výuku arabského jazyka a literatury pro všechny věkové skupiny.

*Host naší kampaně, Michelle Napolitano, žije v australském Melbourne a je 18 let učitelkou, která se specializuje na výuku angličtiny. Bude nabízet online podporu ve vzdělávání.

Naše vzdělávací skupina se potýká s problémem nedostatku vhodného místa pro výuku a snažíme se zřídit vzdělávací stan, který by pojal větší počet dětí. Potřebujeme vaši naléhavou pomoc, abychom mohli čelit těmto těžkým dnům v naději, že se nám to podaří.

Váš příspěvek, který začíná na 5 dolarech, může zajistit nové vzdělávací místo pro dítě, které během války přišlo o svá nejzákladnější práva. S vaší podporou a pomocí budou vaše peníze ve výši 5, 10 nebo 50 dolarů během této iniciativy na podporu dětí z Gazy velmi užitečné pro získání školní lavice, která jim umožní zajistit lepší budoucnost a důstojný život.

Děkujeme vám, že jste zde, za váš soucit a za vše, co děláte pro to, aby byl tento svět právě teď lepším místem. Žádné místo si nezaslouží více vašeho času a štědrosti než děti v Gaze. Vaše neochvějná podpora a povzbuzení nám připomíná, že lidskost vydrží i tváří v tvář těm nejnepředstavitelnějším výzvám. A to vše je možné díky lidem, jako jste vy. Každý příspěvek mění životy mnoha dětí. Děkujeme, že stojíte při nás a pomáháte udržet naději v Gaze.

Odkaz v angličtině ZDE

