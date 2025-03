Chaos v USA: Trump zase změnil postoj k celním tarifům. USA plánují uzavřít své konzuláty

7. 3. 2025

čas čtení 7 minut





Trump odložil cla na Kanadu a Mexiko; Musk říká, že za hromadné propouštění federálních zaměstnanců on sám nemůže - přehled klíčových událostí z americké politiky za čtvrtek

Donald Trump provedl další obrat v otázce cel a opět odložil cla na mnoho zboží z Kanady a Mexika. Trump uvedl, že tento obrat „nemá nic společného“ s turbulencemi na akciovém trhu v posledních dnech, kdy investoři zvažovali jeho ekonomické plány. Na Wall Street se ve čtvrtek index S&P 500 propadl o 1,8 %. „Na trh se vůbec nedívám,“ tvrdil.



Trump novinářům v Oválné pracovně řekl, že „pravděpodobně“ prodlouží TikToku lhůtu na nalezení kupce v USA







Donald Trump ve čtvrtek ustoupil od své obchodní války s Kanadou a Mexikem a opět dočasně odložil cla na mnoho zboží z těchto dvou zemí. Dva dny po zavedení rozsáhlých cel na veškerý dovoz z nejbližších obchodních partnerů své země americký prezident oznámil, že cla na širokou škálu výrobků budou odložena do dubna.Elon Musk říká republikánským zákonodárcům na soukromých schůzkách, že on nenese vinu za hromadné propouštění federálních zaměstnanců, které vyvolává rozruch po celé zemi, zatímco Donald Trump údajně ve čtvrtek řekl svým vládním tajemníkům, že za přijímání a propouštění zaměstnanců ve svých úřadech jsou nakonec zodpovědní oni - nikoliv Musk.Zdálo se, že se oba muži snaží distancovat od Muskova radikálního snižování počtu pracovních míst, k němuž došlo v posledních dvou měsících. A to i přesto, že se technologický podnikatel chlubil škrty, doporučoval USA „vymazat celé agentury“ a odpovídal na otázky k této problematice po boku amerického prezidenta, načež se na jedné akci oháněl motorovou pilou, která měla symbolizovat jeho snahy - to vše v prostředí právních výzev a skepse ze strany odborníků.Trump ve čtvrtek tvrdil, že pověřil tajemníky ministerstev, aby spolupracovali s DOGE, ale „velmi přesně“ určili, kteří pracovníci zůstanou a kteří odejdou, a použili „spíše skalpel než sekeru“.Americké ministerstvo zahraničí se v nadcházejících měsících chystá uzavřít řadu konzulátů, které se nacházejí především v západní Evropě, a chce snížit počet svých zaměstnanců po celém světě, uvedlo ve čtvrtek několik amerických představitelů.Ministerstvo zahraničí rovněž zvažuje potenciální sloučení řady svých expertních kanceláří v ústředí ve Washingtonu, které pracují v oblastech, jako jsou lidská práva, uprchlíci, globální trestní soudnictví, ženská problematika a úsilí o potírání obchodování s lidmi, uvedli úředníci.Agentura Reuters minulý měsíc informovala, že americké mise po celém světě byly požádány, aby se zabývaly možností snížení počtu amerických a místních zaměstnanců nejméně o 10 %, Donald Trump a jeho poradce miliardář Elon Musk rozpoutali bezprecedentní úsilí o snižování nákladů napříč americkou federální pracovní silou.Federální soud rozhodl, že Trumpovo náhlé propuštění bývalé vysoké úřednice nejvyššího amerického úřadu pro dohled nad pracovním právem bylo nezákonné, a nařídil, aby byla znovu uvedena do funkce. Gwynne Wilcoxová byla první členkou Národní rady pro pracovní vztahy, kterou americký prezident odvolal od jejího vzniku v roce 1935.Tvůrci americké ústavy „dali jasně najevo, že nikdo v našem vládním systému nemá být králem - včetně prezidenta - a to nejen podle jména“, napsala v rozsudku soudkyně Beryl A Howellová.Texaský guvernér Greg Abbott a později i Elon Musk ve středu vyjádřili podporu propuštění státního zaměstnance, který odmítl odstranit zájmena ze svého pracovního e-mailového podpisu. Jednatřicetiletý Frank Zamora byl propuštěn z práce programového manažera v texaské komisi pro nemovitosti.Abbott tento krok oslavil na Twitteru. Musk pak na Abbottův příspěvek odpověděl dvěma ohnivými emotikony.Trumpem jmenovaný americký státní zástupce vzkázal Georgetownu - jedné z nejlepších právnických škol v zemi - aby okamžitě ukončila snahy o diverzitu, rovnost a inkluzi (DEI), a varoval, že jeho úřad ministerstva spravedlnosti nebude přijímat studenty ani jiné přidružené osoby spojené s univerzitou, která využívá DEI.V mimořádném dopise zaslaném děkanovi nedávno jmenovaný dočasný americký prokurátor pro District of Columbia Ed Martin uvedl, že akademickou instituci vyšetřuje poté, co se „spolehlivě dozvěděl“, že vyučuje a propaguje DEI.Americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje systém Kalifornské univerzity kvůli možné antisemitské diskriminaci poté, co se v loňském roce na univerzitních kolejích konaly demonstrace proti izraelské válce v Gaze.Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek odhlasovala vyslovení nedůvěry Al Greenovi za narušení Trumpova projevu na společném zasedání, přičemž pro odsouzení demokratického zástupce Texasu hlasovala spolu s republikány i hrstka demokratů.Sněmovna hlasovala v poměru 224:198, přičemž 10 demokratů hlasovalo pro vyslovení nedůvěry, která Greena obviňuje z „porušení řádného chování“.Navrhované rozšíření skládky v Quebecu, která přijímá nebezpečný odpad ze Spojených států, rozpoutalo válku mezi vládou provincie Quebec a místními představiteli, kteří se staví proti ukládání amerického odpadu do místního rašeliniště. Místní představitelé proti tomuto kroku protestují a tvrdí, že provincie uprostřed celní války mezi Kanadou a Spojenými státy kapituluje před americkou společností.Členům takzvaného „ministerstva vládní efektivity“ (Doge) Elona Muska byl ve středu po napjatém střetu s federálními zaměstnanci, které poslal vyhodit, zakázán vstup do malé nezávislé federální agentury podporující hospodářský rozvoj v Africe.Pracovníci americké nadace pro africký rozvoj (USADF), kterou Donald Trump nařídil zrušit, odmítli po příchodu do jejího washingtonského sídla vpustit pracovníky Doge.„Myslím, že je to zdravý rozum,“ řekl prezident. „Když nebudou platit, nebudu je bránit.“, píše Axios.