Otcové zakladatelé vnesli do USA rozum, pravdu a svobodu slova. To vše je nyní pryč

10. 3. 2025

Jednání Donalda Trumpa je v rozporu s osvícenskými hodnotami, které daly vzniknout americké ústavě, míní Will Hutton.



Otcové zakladatelé USA - James Madison, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin a další - byli kvintesencí evropských osvícenců. Jejich záměrem bylo zakotvit osvícenské hodnoty do vlády a kultury Nového světa. Amerika měla být republikou zákonů. Její ústava zajistila vládu lidu, lidem a pro lid. Prostřednictvím kontrolovaných a vyvážených složek vlády odstranila možnost monarchické libovůle a nastolila řádnou demokracii.



Jednání Donalda Trumpa je v rozporu s osvícenskými hodnotami, které daly vzniknout americké ústavě,



Prezidentství Donalda Trumpa je všeobecně odsuzováno za všechno, od jednostranného uvalení vysokých cel až po veřejné ponížení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a stranění Rusku ve válce. Trumnp si přeje rozhodný rozchod s těmito osvícenskými hodnotami a vším, co z nich pramení.



V americké občanské společnosti - v podnikatelské sféře, finančnictví, akademické obci, médiích a republikánské straně - nyní panuje skutečný strach, že vyslovení názoru přinese krutou odplatu nebo dokonce osobní újmu: a to od apoštolů „svobody slova“. USA zmlkly. Její ústava založená na osvícenství a s ní spojené hodnoty, které byly kdysi považovány za univerzální, jsou téměř v tichosti likvidovány. Povolena je pouze oddanost myšlence „Udělat Ameriku znovu velkou“, a to odmítnutím jejích pozoruhodných tradic - doma i v zahraničí. Problematičnost této situace začíná být rozpoznávána. Kanada bojuje o holý život. Friedrich Merz, nastupující německý kancléř, říká, že pro Evropu je „za pět minut dvanáct“. Prosazuje mimořádný závazek navýšit v příštích 10 letech německé výdaje na obranu a infrastrukturu o 1 bilion eur. EU se připravuje na útoky na její obchod a schopnost stanovovat normy a předpisy pro veškeré zboží, které občané EU kupují - tzv. necelní bariéry -, které Trump plánuje zahájit „brzy“. Trump tvrdí, že vysoké standardy výrobků EU diskriminují méně regulovaný vývoz z USA. I DPH je prý protiamerická. Samotná podstata EU jako samosprávné nadnárodní organizace je ohrožena.



Multilaterální organizace jako EU a OSN, vyjadřující stejné osvícenské hodnoty jako americká ústava, erčem Trumpových útoků. Nestydatým projektem je přetvořit světový hospodářský a politický řád tak, aby sloužil pouze zájmům USA - jako by tomu tak již nebylo.



Trumpův dvůr v Mar-a-Lago, opojený mocí a mnohým dalším, údajně pracuje na návrhu smlouvy, kterou mají země podepsat a která údajné okrádání USA zvrátí. Místo toho budou muset souhlasit s podporou amerického průmyslu tím, že přijmou jednostranné obchodní dohody a zhodnotí své měny. Na oplátku jim bude nabídnuta určitá míra bezpečnosti z USA. Země prý jsou označeny zelenou, žlutou a červenou barvou podle toho, do jaké míry jsou ochotny zcela přijmout vazalství, vyjednávat o kompromisu nebo být považovány za nepřátele - cílem číslo jedna je Čína, ale také Kanada, Mexiko a EU. NATO a Světová obchodní organizace ať jdou k čertu.



Stephen Miran, nový předseda Rady ekonomických poradců USA, získal své místo jako autor mimořádného dokumentu - Uživatelská příručka k restrukturalizaci světového obchodního systému. Trump podle něj může přetvořit světový hospodářský a obchodní řád vytvořením cílené celní politiky zaměřené na země, vůči nimž mají USA výhrady. Celní režim musí být navržen tak, aby maximalizoval strach a nejistotu; ukázkovým příkladem je zavedení a následné stažení cel na automobily pro Mexiko a Kanadu z minulého týdne. Většina případných ekonomických nákladů bude přenesena na země, které cla přijímají, tím, že budou nuceny zvýšit své měny vůči dolaru. S uznáním píše o Scottu Bessentovi, nyní Trumpově ministru financí, který loni veřejně argumentoval zařazením zemí do různých kategorií, které by odpovídaly jejich ochotě podřídit se vůli Washingtonu.



Adam Smith, velký osvícenský ekonom, inspiroval otce zakladatele stejně jako Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau a Thomas Paine. Vychvaloval neviditelnou ruku trhu a otevřený obchod jako cesty ke společnému dobru větší prosperity - nic z toho však není pro trumpovce. Pocházejí z mafiánského, kovbojského, mocenského kmene americké kultury a společnosti. Ponížení Zelenského je špičkou tohoto protiosvícenského ledovce. Nyní jsou pány a rádi pozmění americký volební systém, aby to tak zůstalo. Jestliže se někteří soudci vzbouří a političtí disidenti začnou být odvážnější, je otevřenou otázkou, zda se jim to podaří - ale návrat zpět, pokud vůbec, bude pravděpodobně jen částečný.



