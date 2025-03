Trump útočí na univerzity

10. 3. 2025

čas čtení 5 minut

Chaos na amerických univerzitách. Školy varují, že Trumpovy škrty poškodí USA na dlouhá desetiletí



Prezidentovy škrty ve vysokoškolských institucích a financování výzkumu ohrožují veřejné zdraví v USA, sdělují pracovníci



Studenti, výzkumní pracovníci, vyučující a vedení univerzit a vysokých škol po celých USA se potýkají s drastickými krátkodobými i dlouhodobými dopady „na desítky let dopředu“, které způsobilo zmrazení financování, škrty a nařízení Trumpovy administrativy.



„Zasévá to do kampusů velký chaos," řekla Sarah Spreitzerová, viceprezidentka a šéfka oddělení pro vztahy s vládou v Americké radě pro vzdělávání, neziskové organizaci zastupující více než 1 600 vysokých škol, univerzit a souvisejících asociací.

„Bude to mít dlouhodobé dopady na americkou veřejnost a postsekundární vzdělávání, jaké myslím ani nedokážeme pořádně pochopit."



„Bude to mít dlouhodobé dopady na americkou veřejnost a postsekundární vzdělávání, jaké myslím ani nedokážeme pořádně pochopit.“



Výzkumné granty v celých USA byly zmrazeny nebo sníženy, stipendia financovaná federální vládou byla zastavena a snaha o snížení administrativních nákladů na financování výzkumu Národními ústavy zdraví (NIH) na 15 % nutí instituce řešit, jak tyto náklady na výzkum pokrýt, vysvětlila Spreitzerová.



Federální rozpočet Donalda Trumpa v Kongresu rovněž navrhuje miliardové škrty ve federálním financování výzkumu a institucí v rámci celého vysokého školství. Škrty ve výzkumu spojeném se zahraniční pomocí, jako je například americká Agentura pro mezinárodní rozvoj, vedly k uzavírání laboratoří. Trump také pohrozil, že stáhne federální financování z univerzit, které umožňují „nelegální“ protesty.



Změny a hrozby podnítily zmrazení náboru zaměstnanců, propouštění a nucené dovolené, omezení přijímání absolventů, rušení pracovních nabídek a omezování objemu výzkumu, který instituce provádějí.



„Instituce se snaží vyřešit, jak budou podporovat tyto studenty, protože nemají přístup k federálnímu financování, nebo zda prostě ukončí programy,“ dodal Spreitzer. „Změna sazby nepřímých nákladů najednou nezlevní výzkum. Někdo bude muset tyto náklady nést.“



Vysokoškolské instituce již začaly omezovat nebo se připravují na škrty. Pensylvánská univerzita snížila počet přijímaných studentů na svých lékařských fakultách pro podzim 2025 o 35 %. Studenti postgraduálního studia po celých Spojených státech hlásí zrušení přijímacích řízení.



MIT, Stanford a řada dalších institucí zavedly zmrazení přijímání zaměstnanců.



Tento týden Brown a Johns Hopkins varovaly před možným propouštěním v souvislosti s ohrožením příjmů z federálního financování.



„Naše přijímání bylo pozastaveno na řadě velkých kateder,“ uvedl Levin Kim, absolvent, předseda Higher Education Labor United, koalice odborových svazů zastupujících více než 200 000 akademických pracovníků, a prezident UAW Local 4121 zastupující akademické pracovníky na Washingtonské univerzitě, která je jedním z největších veřejných příjemců federálních finančních prostředků na výzkum. „Jsme svědky velké nejistoty. Kariéry se právě teď omezují. Není to tak, že jakmile jsou věci financovány, mohou se hned zase zvednout. Je to spoušť v celém řetězci.“



Kim varuje, že Trumpovy kroky mají „velký mrazivý účinek“ na cokoli, co souvisí s financováním výzkumu, a to navzdory probíhajícím právním bitvám, které mají zabránit zmrazení a snížení financování výzkumu.



„Útoky na výzkum, které jsou právě teď vedeny, jsou útoky na pracovníky i na americkou infrastrukturu veřejného zdraví, které budou mít dopady na další desetiletí,“ řekl Kim. „Klinické studie byly pozastaveny. Výzkum byl pozastaven v oblastech, jako je výzkum Alzheimerovy choroby a rakoviny, tedy ve věcech, které se týkají všech. Právě teď dochází k převzetí vlády, která se snaží podepsat na zdraví Američanů, aby naplnila kapsy několika miliardářů.“



Todd Wolfson, prezident Americké asociace univerzitních profesorů, vyjádřil podobné obavy, s nimiž se potýkají vyučující na institucích vysokého školství, a obrovské dopady, které to bude mít na jeho budoucnost, včetně práce, která byla zastavena nebo je omezována v reakci na Trumpovy snahy proti rozmanitosti, rovnosti a inkluzi (DEI).



„Miliardy dolarů ve výzkumu byly zmrazeny, a to je výzkum věcí, na kterých závisí každý Američan,“ řekl Wolfson. „Moji členové museli propouštět lidi, museli zavřít své laboratoře, museli žádat o zvláštní okolnosti, aby mohli udržet při životě vzácné zdroje, jako jsou zvířata. Je to naprostá, totální destrukce výzkumné infrastruktury Spojených států.“



Wolfson vysvětlil, že od druhé světové války federální vláda spolupracuje s vysokoškolskými institucemi na rozvoji a udržení celosvětového prvenství ve výzkumu a vývoji.





„Instituce se omezují a budou se omezovat poměrně rychle. Budou propouštět. Školné prudce vzroste a budou omezovat postgraduální programy. Budeme vychovávat méně lékařů a inženýrů, což bude mít velmi špatný dopad na širší americkou společnost,“ uzavřel Wolfson. „Trumpova administrativa ve stejnou dobu, kdy říká, že se snaží vytvořit skvělou zemi, ničí odvětví, které je jedním z nejkritičtějších pro to, abychom měli skvělou, ziskovou a zdravou demokratickou zemi.“







Zdroj v angličtině ZDE

