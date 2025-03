Trump vyhlásil nové ultimátum Hamásu, USA zahájily přímé rozhovory s touto skupinou

6. 3. 2025

Americký prezident vzkazuje skupině, aby „okamžitě propustila všechna rukojmí... nebo je s vámi konec“



Donald Trump zveřejnil nové ultimátum pro Hamás, v němž skupině vzkazuje, aby „propustila všechna rukojmí teď, ne později, a okamžitě vrátila všechna mrtvá těla lidí, které jste zavraždili, jinak je s vámi konec“.



„'Šalom Hamás' znamená Ahoj a Sbohem,“ napsal ve středu v příspěvku na sociálních sítích ve zjevné narážce na zahájení přímých rozhovorů s touto skupinou.



Následovalo to také po Trumpově setkání v Bílém domě se skupinou rukojmích, kteří byli nedávno propuštěni v rámci dohody o příměří v Gaze.



Hamás stále drží padesát devět rukojmích, ačkoli izraelské zpravodajské služby se domnívají, že naživu jich je pouze 22.



Předpokládá se, že Hamás stále drží pět Američanů, z nichž jeden, 21letý Edan Alexander, je pravděpodobně stále naživu.



Trump posílil svou podporu Izraeli a zmínil nedávné rozhodnutí poskytnout další miliardy na podporu prodeje izraelských zbraní.



„Posílám Izraeli vše, co potřebuje k dokončení práce, ani jeden člen Hamásu nebude v bezpečí, pokud neuděláte, co říkám,“ napsal Trump.



„Toto je vaše poslední varování! Pro vedení je nyní čas opustit Gazu, dokud máte ještě šanci,“ napsal. „Udělejte CHYTRÉ rozhodnutí. PROPUSŤTE RUKOJMÍ HNED, JINAK VÁS POZDĚJI ČEKÁ PEKLO!“



Trump dal také jasně najevo, že by to mohlo mít následky pro celou Gazu, kde bylo prakticky veškeré obyvatelstvo vyhnáno z domovů v důsledku neúprosné ofenzivní reakce Izraele na útoky Hamásu 7. října 2023.



„Lidem v Gaze: Krásná budoucnost vás čeká, ale ne pokud budete držet rukojmí. Pokud tak učiníte, jste MRTVÍ!“



Trumpův komentář přišel několik hodin poté, co Karoline Leavittová, tisková mluvčí Bílého domu, uvedla, že úředníci vedli „pokračující rozhovory a diskuse“ s představiteli Hamásu v rámci vratké dohody o příměří.



Leavittová novinářům řekla, že rozhovory byly konzultovány s Izraelem a že zvláštní vyslanec USA Adam Boehler „má pravomoc mluvit s kýmkoli“, když „jsou v sázce americké životy“.



Členové Hamásu rozhovory potvrdili a uvedli, že v katarském hlavním městě Dauhá se v posledních dnech uskutečnila dvě přímá setkání mezi americkými představiteli a Hamásem.



„Proběhlo několik komunikací mezi Hamásem a různými americkými komunikačními kanály, naposledy s americkým vyslancem, a diskutovalo se o otázce izraelských vězňů, kteří mají americké občanství, a to jak živých, tak zemřelých,“ řekl agentuře AFP jeden z představitelů Hamásu.



Izrael uvedl, že sdělil svůj postoj k přímým rozhovorům s Hamásem, uvedl ve středu pozdě večer úřad Benjamina Netanjahua a neposkytl žádné další podrobnosti.



„Izrael vyjádřil Spojeným státům svůj postoj k přímým rozhovorům s Hamásem,“ uvádí se v prohlášení premiérova úřadu.



O „tajných rozhovorech“ s Hamásem jako první informovala agentura Axios s odvoláním na dva zdroje, které jsou přímo obeznámeny se schůzkami, jež se v posledních týdnech konaly v katarském Dauhá.



Portál označil rozhovory za „bezprecedentní“ a poznamenal, že USA se s Hamásem nikdy předtím nezapojily a že v roce 1997 prohlásily tuto skupinu za teroristickou organizaci.



Podle podmínek dohody o výměně rukojmích za příměří, která vstoupila v platnost 19. ledna, měl Hamás každý týden propouštět rukojmí výměnou za stovky palestinských vězňů držených v izraelských věznicích.



Po šesti týdnech měly Izrael a Hamás vstoupit do druhé fáze jednání, která by učinila příměří trvalým a zajistila propuštění zbývajících rukojmích.



Tato jednání však nepokročila a rozhodnutí Bílého domu navázat přímou spolupráci s Hamásem je zřejmě zaměřeno na splnění Trumpových cílů, jimiž je zajištění propuštění všech rukojmích držených v Gaze.



Trump již dříve varoval, že pokud nebudou propuštěni, nastane v regionu „peklo“, což se jevilo jako hrozba namířená konkrétně proti Hamásu.





Trumpův vyslanec Steve Witkoff však také tlačil na Netanjahua, aby pokračoval v jednáních, a měl zásadní podíl na přesvědčení izraelského premiéra, aby podepsal původní dohodu o příměří, která vstoupila v platnost v lednu.



Boehler má za úkol zajistit propuštění Američanů, kteří jsou „neprávem zadržováni“ vládami nebo jinými skupinami po celém světě. Zůstává však nejasné, zda jedná o propuštění těchto rukojmích v rámci dlouhodobějšího příměří, což by znamenalo výrazné posílení jeho pravomocí a naznačovalo, že by USA mohly obejít Izrael a vyjednat ukončení války.





Witkoff, Trumpův vyslanec, který vyjednal dřívější příměří a nyní byl pověřen i jednáním s Ruskem, měl začátkem tohoto týdne odcestovat do Dauhá, aby se setkal s katarským premiérem ohledně jednání o příměří, ale „v úterý večer cestu zrušil poté, co viděl, že ze strany Hamásu nedošlo k žádnému pokroku“, uvedl americký představitel pro Axios.





